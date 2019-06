Letrissimas.com é destaque do e-commerce brasileiro com maior ROI de 2018

Hoje, a Letrissimas usa o e-commerce e o poder das redes sociais como forma de atingir o público. Com isso, tornou-se um fenômeno na internet. Devido as possibilidades que o mundo virtual proporciona e estratégias avançadas de marketing digital, atingiram o maior ROI (retorno sobre investimento) do Brasil no último ano:1.973,42%. Um número realmente impressionante que chamou atenção do Facebook, virando um case de sucesso na plataforma.

Tudo começou em 2015, quando o empresário decidiu dar um novo rumo à sua carreira. Formado em Comunicação, Floris viu suas vendas despencarem com a chegada da crise no Brasil e com a retração do mercado. Foi quando ele decidiu produzir um 'Plano B', letrinhas para decoração, aproveitando as máquinas da empresa e a data: era pleno Dia dos Namorados. Ele só não podia imaginar que a peça definiria seu futuro, e que o 'Plano B' se tornaria um 'Plano A', e daria a ele uma nova empresa.

A fábrica que hoje tem o próprio espaço físico e mais 11 funcionários e 1.200 pedidos mensais. Hoje a Letrissimas tem clientes em todos o território nacional e se prepara para dar passos ainda maiores. Com números tão surpreendentes, a empresa tem atraído também a atenção de investidores nacionais e até mesmo estrangeiros: "pensamos em abrir inicialmente para investidores que sejam do meio do E-commerce, nesse primeiro momento estamos focados no 'Smart Money', para que assim possam contribuir também com experiência para o crescimento da empresa. Não descartamos a possibilidade do IPO, mas pertence a um futuro mais distante".

Devido a alavancagem nos negócios, há planos de atingir o mercado internacional, com exportação para Portugal e Angola que se inicia em julho e à partir desse primeiro contato com mercado externo, internacionalizar a operação por completo: "pretendemos até o fim do ano que vem montar uma operação de atendimento totalmente treinada e voltada para o mercado externo, assim conseguindo nos comunicar com excelência com clientes do mundo todo".

SOURCE Letrissimas.com