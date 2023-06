L'étude de UL Solutions révèle que la mise en œuvre de la 5G offre une valeur opérationnelle lorsqu'elle est intégrée aux technologies et innovations émergentes

NORTHBROOK, Illinois, 13 mai 2023 /PRNewswire/ -- UL Solutions, leader mondial de la science appliquée à la sécurité, a publié les résultats du sondage qu'elle a mené auprès de 300 dirigeants mondiaux de l'industrie manufacturière aujourd'hui. Le rapport intitulé « The Power And Promise of 5G Integration For Manufacturers » révèle que les réseaux 5G privés sont plus efficaces lorsqu'ils sont intégrés à d'autres technologies associées à la transformation numérique, comme l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT).

« Les données de cette étude renforcent l'argument selon lequel la puissance de la 5G peut être pleinement exploitée lorsqu'elle est intégrée à d'autres technologies et innovations de pointe. Une approche globale de l'intégration technologique qui combine la 5G avec des technologies comme le calcul en périphérie de réseau, le cloud, l'IoT et l'IA peut avoir une influence très positive pour les industriels », a déclaré Maan Ghanma, directeur de Smart Solutions dans le groupe Consumer, Medical and Information Technologies chez UL Solutions.

Les résultats s'appuient sur le sondage mené auprès de 300 dirigeants et les analyses de cadres supérieurs et dirigeants, y compris ceux de Siemens, GE, AT&T, Audi, ABB et Bosch. Parmi les points forts, citons les suivants :

La mise en œuvre de la 5G commence à peine pour la plupart des industriels, mais 86 % d'entre eux bénéficient déjà d'un large éventail d'avantages, principalement en matière d'efficacité et de prise de décisions.

Aujourd'hui, l'intégration de la 5G donne de meilleurs résultats. Près du tiers des répondants au sondage affirment qu'ils peuvent déployer d'autres technologies plus rapidement ou qu'ils prennent désormais de meilleures décisions opérationnelles. De plus, le quart d'entre eux fait un meilleur usage de la 5G que prévu.

La plupart des répondants mettent en œuvre la 5G en utilisant une approche intégrée avec plusieurs autres technologies. L'intelligence artificielle est la technologie d'avant-garde intégrée.

Le facteur de valeur externe le plus important de la mise en œuvre de la 5G au cours des deux prochaines années est l'accélération de l'innovation en collaboration avec des partenaires commerciaux.

Les plus grandes possibilités d'affaires offertes par la 5G au cours des deux prochaines années sont d'améliorer les réseaux de fournisseurs, de réduire les coûts salariaux grâce à l'automatisation et de se connecter plus efficacement aux installations de production du monde entier.

« Les réseaux 5G sont un élément fondamental de la transformation industrielle qui accélérera l'évolution de l'industrie manufacturière et ouvrira un large éventail de possibilités d'affaires, ainsi que de nouveaux défis », a affirmé Nigel Holloway, directeur de la rédaction de Newsweek Vantage.

Le sondage a été mené en septembre 2022 pour UL Solutions par Newsweek Vantage dans les Amériques, en Europe et en Asie. Les deux tiers des 300 répondants sont des cadres supérieurs (60 %), des membres de conseils d'administration (7 %) et des vice-présidents et cadres d'échelons supérieurs (33 %) d'une entreprise manufacturière. Parmi les fonctions représentées dans le sondage, mentionnons les technologies de l'information (66 %), la direction générale (22 %), la gestion des opérations (15 %) et la chaîne d'approvisionnement (15 %). L'équipement électronique (35 %), l'automobile (25 %) et l'équipement industriel (24 %) sont les principaux secteurs représentés.

