L'étude Nasuni révèle que 97 % des entreprises ont recours à des agents IA, mais que la plupart des projets n'atteignent pas leurs objectifs

Les entreprises considèrent les données comme le principal obstacle à l'IA, ce qui entraîne une hausse des investissements dans les données non structurées

BOSTON, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, une plateforme de données non structurées de premier plan destinée aux équipes d'entreprise et à l'IA, a annoncé aujourd'hui les conclusions de son rapport annuel de recherche sur le secteur, The State of Enterprise File Data Annual Report 2026. L'étude révèle un écart croissant entre l'adoption de l'IA et les résultats obtenus : 97 % des organisations ont déployé ou pilotent des agents d'IA, mais 57 % des projets d'IA n'atteindraient pas leurs objectifs. Ce déficit est largement dû aux défis liés aux données, la quasi-totalité des entreprises (94 %) ayant du mal à gérer les données non structurées, qui constituent la majeure partie de leur empreinte de données. Alors que seulement 16 % d'entre eux considèrent actuellement la gestion des données non structurées comme un investissement informatique essentiel, 60 % prévoient d'investir au cours des 18 prochains mois, ce qui témoigne d'une reconnaissance croissante du rôle que jouent les données propriétaires et opérationnelles dans l'obtention de résultats commerciaux souhaitables grâce à l'IA.

« Les entreprises se lancent rapidement dans des projets d'IA, mais la plupart d'entre elles n'obtiennent pas les résultats escomptés », déclare Sam King, directeur général de Nasuni. « Ce rapport montre clairement que le succès de l'IA dépend de la qualité de la gestion et de la préparation des données. Trop d'entreprises s'appuient encore sur des approches dépassées de la gestion des données non structurées, ce qui limite leur capacité à en exploiter toute la valeur. Vos données propriétaires et opérationnelles sont votre plus grand atout, mais seulement si elles sont accessibles et prêtes pour vos équipes et l'IA qui les assiste. À une époque où les coûts du matériel informatique sont à la hausse, où les risques liés à l'approvisionnement augmentent et où la complexité s'accroît, mettre de l'ordre dans ses données est l'ultime mesure à prendre sans regret, et c'est exactement là que nous avons investi pour aider nos clients à convertir leurs ambitions en matière d'IA en résultats tangibles ».

Les conclusions de l'étude mettent en évidence plusieurs défis et changements critiques que les organisations doivent relever pour développer l'IA et moderniser leur infrastructure de données, notamment :

Transformer l'IA en retour sur investissement à grande échelle reste un défi : 90 % des organisations font état d'obstacles à l'expansion de l'IA, dus à des problèmes de sécurité des données (43 %), à des obstacles à l'intégration (36 %) et à un manque de confiance dans les données (33 %), ce qui fait que seuls 43 % des projets atteignent leurs objectifs.

90 % des organisations font état d'obstacles à l'expansion de l'IA, dus à des problèmes de sécurité des données (43 %), à des obstacles à l'intégration (36 %) et à un manque de confiance dans les données (33 %), ce qui fait que seuls 43 % des projets atteignent leurs objectifs. L'IA met en évidence les failles existantes en matière de données, l'accès incohérent aux informations freinant la mise à l'échelle : Près de la moitié (46 %) des entreprises déclarent que les initiatives d'IA ont révélé des problèmes de qualité et de gouvernance des données, tandis que 79 % signalent des incohérences dans l'accès aux fichiers et les performances sur les différents sites, ce qui contribue à des difficultés généralisées de mise à l'échelle de l'IA.

Près de la moitié (46 %) des entreprises déclarent que les initiatives d'IA ont révélé des problèmes de qualité et de gouvernance des données, tandis que 79 % signalent des incohérences dans l'accès aux fichiers et les performances sur les différents sites, ce qui contribue à des difficultés généralisées de mise à l'échelle de l'IA. L'adoption de l'IA agentique progresse plus vite que la capacité de préparation des entreprises : Si presque toutes les organisations pilotent des agents d'IA, seules 18 % d'entre elles les ont déployés à grande échelle, ce qui souligne le décalage entre l'ambition et la mise à l'échelle.

Si presque toutes les organisations pilotent des agents d'IA, seules 18 % d'entre elles les ont déployés à grande échelle, ce qui souligne le décalage entre l'ambition et la mise à l'échelle. L'augmentation des coûts du matériel informatique accroît la pression sur les budgets informatiques : 62 % des entreprises s'attendent à une augmentation des coûts du matériel en raison de la montée en puissance de composants clés tels que la DRAM, ce qui crée de nouveaux défis pour les entreprises qui développent leur capacité d'IA et modernisent leurs infrastructures. À mesure que l'adoption de l'IA s'accélère, cette hausse des coûts accélère la pression exercée sur les infrastructures nécessaires afin de prendre en charge des volumes de données plus importants.

L'adoption de l'IA organisationnelle croît, mais les résultats suggèrent que de nombreuses entreprises ont surestimé leur niveau de préparation à des cas d'utilisation plus avancés, les lacunes en matière d'accès aux données, de gouvernance et de récupération devenant de plus en plus difficiles à ignorer.

Ces défis concernent tous les secteurs d'activité. Dans le secteur de l'AEC, 66 % des entreprises citent la sécurité comme leur principale préoccupation en matière de données non structurées ; les fabricants continuent d'être confrontés à un risque cybernétique élevé et à des délais de récupération plus longs, et les organisations des secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz restent divisées sur la question de savoir si la prise de décision en matière d'IA doit relever de la direction générale ou de l'informatique, ce qui crée un décalage entre les objectifs. À mesure que l'IA et les systèmes autonomes évoluent, ces écarts ne feront que se creuser, ce qui rend indispensable pour les entreprises de moderniser leurs infrastructures de données afin d'être prêtes pour la suite.

Pour télécharger le rapport complet, cliquez ici.

Méthodologie

Cette enquête a été menée auprès de 1 000 décideurs en matière d'achat, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), dans des entreprises de plus de 1 000 employés. Les entretiens ont été réalisés en ligne par Sapio Research en mars 2026 à l'aide d'une invitation par courrier électronique et d'une enquête en ligne.

À propos de Nasuni

Nasuni est une plateforme de données non structurées de premier plan pour les entreprises où les données de fichiers sont critiques pour les personnes et l'IA. Nous alimentons la couche de fichiers opérationnels où se déroule le travail, en aidant les entreprises à gérer, protéger et activer les données afin que les équipes puissent travailler plus intelligemment, réduire les coûts et opérer en toute sécurité sans limites.

Basé sur une architecture brevetée qui fusionne le stockage d'objets dans le cloud avec des services de fichiers d'entreprise, y compris les autorisations, le versionnage et un espace de noms global, Nasuni offre un accès aux fichiers très performant, une disponibilité globale des données et une source unique de vérité évolutive, gouvernée et prête pour l'IA dans tous les principaux clouds.

Bénéficiant de la confiance de plus de 1 300 entreprises dans le monde, Nasuni aide les organisations à moderniser l'infrastructure de fichiers, à renforcer la sécurité des données et à prendre en charge les opérations pilotées par l'IA. Pour en savoir plus, consultez le site www.nasuni.com.

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