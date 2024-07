L'EU Business School inaugure son troisième campus à Barcelone

L'EU Business School (EU) a ouvert son troisième campus, le Upper Sarrià Campus, consolidant ainsi sa position d'école de commerce internationale de premier plan avec un corps étudiant de plus de 130 nationalités

Le campus a une capacité d'accueil de 900 étudiants et a nécessité un investissement de plus de 3 millions d'euros

Il dispose de plus de 4 000 m 2 répartis dans deux bâtiments mitoyens conçus dans un style contemporain et minimaliste, offrant aux étudiants un environnement d'étude parfait

Avec cette ouverture, l'UE disposera de plus de 10 000 m 2 pour dispenser ses programmes de base, de licence, de master et de MBA, enseignés exclusivement en anglais, à 2 400 étudiants répartis dans ses trois campus à Barcelone

BARCELONE, Espagne, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- EU Business School (EU), école de commerce internationale renommée, a ouvert son nouveau Upper Sarrià Campus, situé dans le quartier emblématique de Barcelone, Sarrià-Sant Gervasi. Cette nouvelle ouverture témoigne de la croissance de l'école et répond au plan d'expansion stratégique de l'institution à Barcelone, où elle dispose déjà de deux campus situés dans la rue Ganduxer et sur l'avenue Diagonal.

Le Upper Sarrià Campus dispose de plus de 4 000 m2 répartis sur deux bâtiments adjacents, de quatre et six étages respectivement, qui sont reliés par un vaste rez-de-chaussée ouvert avec un espace d'accueil spacieux. Le nouveau bâtiment a été conçu avec 23 salles de classe, une cafétéria, un auditorium d'une capacité de 70 personnes, six grandes terrasses pour la détente et des espaces spécifiques pour le travail en groupe. Le campus est équipé de tableaux blancs interactifs et de technologies de pointe. Dans un style minimaliste et contemporain, le bâtiment, construit en fonction des besoins en matière d'éducation et de développement durable, tire parti de la lumière naturelle et offre des espaces de détente et de loisirs comprenant des salons, des tables de ping-pong et des baby-foot, ainsi qu'une zone de distribution automatique. Le campus a une capacité d'accueil de 900 étudiants et a nécessité un investissement de plus de 3 millions d'euros.

L'institution disposera de 10 000 m2 à Barcelone pour offrir à ses 2 400 étudiants, dont 95 % viennent de l'étranger, des programmes de base, de licence, de maîtrise et de MBA reconnus internationalement et enseignés exclusivement en anglais.

L'EU Business School propose des programmes de gestion d'entreprise avec des spécialisations allant de l'intelligence artificielle à la communication numérique, à la fois sur site et en ligne (Digital Campus).

https://www.euruni.edu/