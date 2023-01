L'EUROPEAN ASSOCIATION OF CARDIOVASCULAR IMAGING (EACVI) COLLABORE AVEC SURGICAL SCIENCE POUR PILOTER LE PREMIER TEST D'ÉCHOGRAPHIE TRANSŒSOPHAGIENNE (ETO) EN LIGNE

ANTIBES, France, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- L'EACVI et Surgical Science ont uni leurs forces pour créer un simulateur en ligne unique d'ETO, visant à évaluer le niveau de connaissance et de performance en matière d'ETO chez les jeunes cardiologues et à estimer le besoin de formation par simulation à cette technique. L'étude, qui portait sur plus de 716 cardiologues de 81 pays interrogés en ligne, a révélé qu'il existe un manque de compétences en matière d'ETO chez les jeunes cardiologues et a souligné le besoin croissant d'une formation par simulation à l'ETO.

TOE Online Testing

L'échocardiographie transœsophagienne (ETO), une importante modalité d'imagerie cardiovasculaire, est considérée comme sûre lorsqu'elle est réalisée correctement, mais peut causer des complications, même lorsqu'elle est effectuée par des mains de praticiens expérimentés. Par conséquent, l'établissement de compétences de base dans un contexte de simulation contrôlée permet de réduire le risque lié à la procédure. Une étude a démontré que le simulateur Simbionix Ultrasound Mentor pour la formation à l'ETO était efficace et pouvait réduire le nombre d'ETO sur patients réels nécessaires à la formation (1).

En raison de la pandémie de COVID-19, les éducateurs médicaux ont dû adapter leur approche pédagogique pour qu'elle soit accessible à distance, ce qui a poussé Surgical Science à lancer un projet pionnier de simulation d'échographie basée sur le cloud, dans lequel les participants peuvent manipuler une sonde d'ETO virtuelle pour capturer des images et s'entraîner à distance, d'où qu'ils se trouvent, à tout moment.

En collaboration avec le comité des jeunes imageurs de demain (HIT, Heart Imagers of Tomorrow) de l'EACVI, une évaluation des compétences et des connaissances relatives à l'ETO a été menée, dans le cadre de laquelle les participants suivaient le protocole d'échographie pour capturer 10 images standard et identifier les structures anatomiques dans chacune d'entre elles.

Étude sur le simulateur d'ETO en ligne

716 jeunes cardiologues de 81 pays ont participé à l'étude et ont réalisé deux tests : un test théorique sur l'ETO et un test pratique à l'aide d'un simulateur d'ETO en ligne pour évaluer les compétences (2).

Le Dr Théo Pezel, ambassadeur français du HIT de l'EACVI, a déclaré : « Cette collaboration était un projet pilote pionnier en matière de formation à distance et d'évaluation des connaissances et des compétences liées à l'ETO. La plus grande étude en ligne internationale visant à évaluer les connaissances théoriques et les compétences pratiques en matière d'ETO chez les jeunes cardiologues du monde entier nous a permis de mettre en lumière un niveau relativement bas de compétences et de connaissances en matière d'ETO, et un besoin croissant de formation par simulation. »

L'étude a également révélé qu'une participation antérieure à une séance de formation par simulation à l'ETO, un plus grand nombre d'examens d'ETO réalisés par semaine et la certification EACVI en matière d'ETO étaient indépendamment associés à une note globale plus élevée. Ces résultats soulignent l'impact important de la certification EACVI sur les connaissances et les compétences en matière d'ETO chez tous les jeunes cardiologues.

Conformément aux recommandations de l'EACVI en matière de formation, de compétence et d'amélioration de la qualité en échocardiographie (2), les programmes de formation par simulation sont au cœur de l'avenir de l'enseignement de l'ETO aujourd'hui et le resteront à l'avenir. La pertinence et la mise en œuvre de ce type de programme sont actuellement mises à l'essai dans le cadre de l'étude randomisée SIMULATOR (3).

Surgical Science continue d'investir dans la mise au point de nouvelles technologies de simulation, notamment la simulation basée sur le cloud, afin de permettre à un large public de se former à distance, sans limites.

1) https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(16)36356-5/fulltext

2) https://academic.oup.com/ehjcimaging/advance-article/doi/10.1093/ehjci/jeac195/6712774

3) https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcvm.2021.661355/full

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1977202/Surgical_Science_1.jpg

SOURCE Surgical Science