L'EUROPEAN WELLNESS GROUP ET LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE, RÉGÉNÉRATRICE ET ANTI-ÂGE PUBLIENT UN MANUEL DE MÉDECINE ANTI-ÂGE À L'INTENTION DES MÉDECINS

EDENKOBEN, Allemagne, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- L'European Wellness Academy (EWA), membre de l'European Wellness Group (EWG), en coopération avec la Société européenne de médecine préventive, régénératrice et anti-âge (ESAAM), a franchi une étape importante en publiant un manuel de médecine anti-âge, basé sur la recherche, l'éducation et le partage des connaissances des médecins spécialistes du monde entier dans diverses disciplines médicales, qui fournit une explication de base du vieillissement, de la médecine anti-âge, de ses normes et de sa technologie.

Grâce à la collaboration de plus de 40 experts médicaux et scientifiques de haut niveau, ce livre peut servir d'outil aux professionnels de la santé et aux personnes âgées pour prévoir les défis à relever en matière de soins aux patients vieillissants et de création de programmes de prévention. Ces personnes ont apporté des contributions majeures à la science, à l'éducation, à la connaissance et à la médecine.

Ce livre, coédité par le Dr Arseniy Trukhanoy et le Dr Mike Chan, président de l'ESAAM, comporte quatre chapitres : « Aspects théoriques de la médecine anti-âge », « Progrès de la médecine régénératrice et esthétique », « Médecine préventive personnalisée » et « Méthodes et technologies pour des interventions personnalisées ». Cet ouvrage traite des panels actuels de biomarqueurs du vieillissement, des méthodes et technologies de détection précoce, du suivi de la santé dans les programmes anti-âge, de la structure, des technologies et du personnel des futures cliniques de médecine anti-âge, des avancées potentielles en matière de médecine régénératrice et de traitement des cellules souches, de la symbiose du bien-être, ainsi que du spa médical et du fitness dans les cliniques.

Les contributions du Dr Mike Chan sont axées sur la médecine préventive et régénératrice pour le cerveau vieillissant et la neurodégénérescence, ainsi que sur les modèles d'activité physique et de remise en forme pour la lutte contre le vieillissement et la longévité.

Ce livre pourrait servir de référence et de dernière norme en matière de médecine anti-âge pour toutes les parties impliquées dans la préparation et la gestion de la médecine anti-âge, au cas où des problèmes surviendraient à l'avenir.

Située en Allemagne, en Suisse, en Grèce et en Malaisie, l'EWA, membre de l'EWBG, est un organisme autorisé à délivrer des DPC et dispose d'une aile de formation et de développement de premier ordre qui s'articule autour des modalités de pointe de la médecine bio-régénérative pour les praticiens et les chercheurs. Elle dispose de nombreuses années d'expérience clinique combinée et d'une équipe académique de base composée de médecins et de scientifiques qualifiés ayant de nombreuses affiliations et accréditations internationales.

Société européenne de médecine anti-âge

La Société a été créée en 2003 à Paris en tant que filiale de l'A4M. Les fondateurs de l'ESAAM étaient issus de la science et de la médecine clinique : gérontologie, physiologie, biochimie, dermatologie, endocrinologie et médecine esthétique, influençant ainsi le modèle de l'ESAAM.

