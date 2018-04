Levantamento de FreeStyle Libre da Abbott revela redução nos níveis de hipo e hiperglicemia em brasileiros com diabetes

O levantamento avaliou resultados do uso do FreeStyle Libre no Brasil, desde o seu lançamento, em junho de 2016. Os dados de base para o estudo foram gerados a partir da mensuração de 6.987 leitores e 53.270 sensores, no qual integram mais de 58 milhões de medições de glicose, 14 milhões de horas de monitoramento e quase 8 milhões de leituras por scan, entre junho de 2016 a setembro de 2017.

O sistema FreeStyle Libre, lançado para adultos no Brasil em 2016 e para uso em crianças e adolescentes (a partir dos 4 anos de idade) em 20173, elimina a necessidade das rotineiras picadas no dedo1,4 e as dores e aborrecimentos que vêm junto com elas1,5. Além disso, o sistema é calibrado na fábrica, o que significa que não precisa de um teste de ponta de dedo para calibração, diferente de outros sistemas contínuos de monitoramento de glicose, que precisam de duas ou mais calibrações para permanecerem precisos.

"Ao livrar as pessoas com diabetes das rotineiras1 picadas nos dedos para o controle glicêmico e fornecer as informações de que precisam para agir por si mesmas, estamos empoderando essas pessoas a viver melhor e de forma mais saudável", conta Sandro Rodrigues, Gerente Geral do negócio de Cuidados para Diabetes da Abbott no Brasil.

As principais conclusões do levantamento sobre o uso do FreeStyle Libre são:

Aumento do monitoramento da glicose para uma média de 13,6 checagens por dia.

Redução da hipoglicemia: o tempo de permanência abaixo dos níveis de glicose de 70, 55 e 45 mg/dl, diminuiu em 8 %, 21 % e 26 %, respectivamente.

%, % e %, respectivamente. Redução da hiperglicemia: o tempo acima de 180 mg/dl diminuiu 31%, passando de 9,5 horas para 6,5 horas por dia.

O tempo dentro do alvo (de 70 a 180mg/dl) passou de 13,2 horas para mais de 16,1 horas por dia, que significa quase 3 horas a mais por dia dentro da meta para melhor controle do diabetes.

Segundo o Dr. Luís Eduardo Calliari, endocrinologista e professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, "a chegada do Freestyle Libre colocou o Brasil entre os países mais desenvolvidos do mundo em termos de tecnologia para o tratamento do diabetes, especialmente o diabetes tipo 1. Podemos dizer que há enormes benefícios para os pacientes e suas famílias, especialmente no caso das crianças e adolescentes. O dispositivo pode ser lido várias vezes ao dia, sem a necessidade de punções na ponta do dedo, permitindo um melhor ajuste de insulina. E para os médicos há o benefício de poder analisar os gráficos, auxiliando na compreensão das variações da glicose e facilitando na orientação para o paciente".

O FreeStyle Libre é composto de um sensor e um leitor. O sensor é redondo, tem o tamanho de uma moeda de 1 real e é aplicado de forma indolor6 na parte traseira superior do braço. Este sensor capta os níveis de glicose por meio de um microfilamento que, sob a pele e em contato com o líquido intersticial, mensura a cada minuto a glicose presente no líquido intersticial. O leitor é escaneado sobre o sensor e mostra o valor da glicose medida em menos de um segundo.

Atualmente, o produto está disponível em 42 países ao redor do mundo e é utilizado por mais de 400 mil pessoas vivendo com diabetes. No Brasil, FreeStyle Libre é aprovado para uso a partir dos 4 anos de idade7.

Sobre os dados

O levantamento foi realizado com base em dados não identificados coletados durante um período de 15 meses, quando os leitores de FreeStyle Libre foram conectados ao software com base computadorizada e conexão ativa com a internet. Todas as informações foram unificadas. Nenhum dado pessoal foi utilizado ou compartilhado.

