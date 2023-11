L'événement Abu Dhabi Finance Week marque l'essor de la « Falcon Economy » avec le lancement du Abu Dhabi Economic Forum

· Le président-directeur général de JP Morgan Chase & Co a fait l'éloge des programmes de transformation économique d'Abu Dhabi, tout en annonçant des projets d'expansion des activités de la banque sur le marché mondial d'Abu Dhabi (ADGM).

· Les leaders mondiaux de la finance se sont réunis pour réfléchir au thème principal de l'Abu Dhabi Finance Week (ADFW), « Investir à l'ère de la transition ».

ABU DHABI, EAU, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- En présence de Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le prince héritier d'Abu Dhabi, l'événement Abu Dhabi Finance Week (ADFW) débuté ces quatre jours de plus qui compteront plus de 46 sous-événements par une cérémonie d'ouverture spectaculaire sous un dôme spécialement conçu pour l'occasion sur la place sud du marché mondial d'Abu Dhabi (ADGM). Cette cérémonie a été suivie par le lancement de la première édition du Abu Dhabi Economic Forum (ADEF).

Le premier jour de l'ADFW a rassemblé sous un même toit d'éminents et prestigieux dirigeants venus de plus de 100 pays pour assister à une série de sessions de haut vol consacrées à l'essor d'Abu Dhabi en tant que centre financier mondial, en plus des discours, des discussions de groupe, des ateliers et des présentations.

L'un des temps forts de la cérémonie d'ouverture a été le discours d'ouverture du célèbre investisseur Ray Dalio, qui s'est penché sur les complexités de l'ordre mondial en mutation, en s'inspirant de son dernier livre. La participation de dirigeants influents et de personnalités éminentes telles que M. Dalio a souligné l'importance de l'ADFW dans le monde et renforce son objectif d'explorer de nouveaux paradigmes dans les domaines de la finance et de l'économie.

Dans son discours prononcé lors de la cérémonie d'ouverture de l'ADFW, Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, membre du Conseil exécutif d'Abu Dhabi et président de l'ADDED et de l'ADGM, a souhaité la bienvenue à l'assistance à Abu Dhabi, la « capitale des capitaux » et le « terrain de jeu des faucons », et a fait part de ses réflexions sur cet événement capital : « Abu Dhabi Finance Week témoigne de notre engagement à faire d'Abu Dhabi un centre financier mondial. La cérémonie d'ouverture a constitué un début remarquable pour une semaine qui promet d'être riche en discussions pertinentes et en partenariats significatifs. L'ADEF, en particulier, symbolise notre volonté de favoriser la croissance économique et l'innovation, en accord avec l'évolution de l'ordre mondial et la montée en puissance de la "Falcon Economy" d'Abu Dhabi et des Émirats arabes unis. »

Cette première édition de l'ADEF a été organisée en partenariat avec l'ADQ. Cet événement de haut vol a donné lieu à des discussions approfondies sur l'évolution de l'économie d'Abu Dhabi dans un contexte mondial en pleine mutation.

L'événement a vu la participation d'un groupe exceptionnel de dirigeants, y compris des PDG de fonds souverains tels que l'ADQ et Mubadala et des ministres de l'Économie et du Climat. Ces discussions ont permis de dégager une perspective internationale sur les stratégies visant à favoriser la coopération monétaire régionale pour soutenir la « Falcon Economy ».

Le thème de l'ADFW, « Investir à l'ère de la transition », a fait l'objet d'une session spécifique, à laquelle ont participé d'éminents dirigeants du monde entier. Cela a permis d'approfondir les conséquences économiques et les opportunités d'investissement dans une ère de transition.

L'un des temps forts de l'ADEF a été la venue de Jamie Dimon, président-directeur général de JP Morgan Chase & co, qui a fait l'éloge du plan de croissance économique d'Abu Dhabi, tout en annonçant une expansion majeure des opérations de la banque dans l'Émirat. « La détermination de l'Émirat, qui poursuit ses programmes de réforme, est extrêmement impressionnante, qu'il s'agisse de ses programmes économiques, financiers ou sociaux. Ce ne sont pas des changements faciles, mais il y a des progrès évidents sur tous les fronts vers l'objectif de créer une société sûre et sécurisée et une "Falcon Economy" dynamique. Nous avons continué à renforcer les rangs cette année et nous avons déposé une demande de mise à jour de notre licence d'exploitation pour en faire une entité bancaire de catégorie 1, ce qui témoigne de notre intention et de notre engagement face à l'ampleur de l'opportunité qui s'offre à nous ».

Dans son discours d'ouverture de l'ADEF, Son Excellence Mariam Almheiri, ministre du Changement climatique et de l'Environnement du gouvernement des Émirats arabes unis, a souligné l'importance de l'événement en tant que première plateforme de connexion et de résolution de problèmes au sein de la communauté financière et commerciale dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA). Son Excellence a abordé le défi mondial du changement climatique, saluant la position proactive des EAU et plaidant pour une stratégie pro-climat et pro-croissance, et a souligné le rôle central du financement climatique dans la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris. Cela affirme l'engagement des EAU à donner le coup d'envoi à un changement transformateur lors de la COP28 et à rendre le financement climatique plus accessible, disponible et abordable pour le monde entier.

À l'occasion de l'ADEF, l'ADQ a dévoilé les progrès réalisés par le fonds souverain au cours des cinq dernières années, ainsi qu'une analyse approfondie de la vision, du parcours et de l'approche d'investissement de l'entreprise.

L'ADGM a également fait une annonce importante en s'engageant à prolonger de cinq ans l'accord sur les facilités avec le bureau de la Banque mondiale, ce qui signifie une collaboration continue autour des opportunités, dans des domaines tels que la recherche, l'échange de connaissances, les événements et l'élaboration de politiques.

L'événement Abu Dhabi Finance Week bat son plein. Voici les prochains rendez-vous à ne pas manquer : Asset Abu Dhabi - 28 novembre ; Fintech Abu Dhabi - 29 novembre ; et le sommet sur le développement durable R.A.C.E - 30 novembre.