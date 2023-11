L'événement d'automne 2023 d'Absen s'est déroulé avec succès et a rassemblé des partenaires de haut niveau dans le monde entier

SHENZHEN, Chine, 1 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'événement d'automne d'Absen et d'AbsenLive, sur le thème « Vivre et aimer ensemble », a attiré des visiteurs du monde entier. La marque AbsenLive a eu l'honneur de présenter un programme abondant d'hospitalité raffinée avec de nouvelles étapes intéressantes à contempler, pour les invités qui ont voyagé à travers le pays ainsi que des destinations internationales.

1 2

Pour commencer, les participants ont eu droit à une visite captivante du centre de fabrication intelligent d'Absen Dongjiang, qui a dévoilé la deuxième phase de l'achèvement de l'usine d'Absen et le nouveau centre d'expérience qui vient d'ouvrir ses portes.

Le centre de fabrication intelligent est le résultat combiné de la vision d'Absen et d'un investissement total de plus de 160 millions de dollars. D'une superficie de 1,17 million de mètres carrés, le centre produit jusqu'à 10,8 millions de mètres carrés d'écrans par an.

Ruben Rengel, vice-président d'Absen chargé du développement commercial mondial, a ouvert la conférence et présenté Hansen Ding, président de la société, qui a prononcé un discours d'ouverture enthousiaste. Emma Lui, directrice générale d'AbsenLive, a ensuite donné un aperçu de la vision stratégique actuelle.

Dans sa présentation, Mme Lui a détaillé les progrès que l'entreprise s'est efforcée de réaliser. Absen, qui emploie plus de 2 000 personnes, peut se targuer d'avoir 18 filiales nationales et étrangères, opérant dans plus de 140 pays, où elle exporte ses produits depuis plus de 22 ans. Absen a consolidé sa position de puissant fabricant mondial d'écrans avec une capacité de production annuelle de 1 million de mètres carrés et de nombreuses distinctions à son actif. Plus récemment, en 2023, Absen a été classée par World Brand Lab parmi les 500 marques les plus précieuses de Chine.

Absen a fait état d'une croissance régulière de ses données d'exploitation, le troisième trimestre 2023 affichant une nette augmentation du chiffre d'affaires et du bénéfice net, ce qui témoigne d'une croissance rapide et d'un fort rebond sur les marchés internationaux. Alors que le chiffre d'affaires augmente, l'efficacité de la gestion continue de s'améliorer, avec des réductions à la fois des cycles d'exploitation et du taux de dépenses administratives.

Pour l'avenir, dans un contexte international de plus en plus complexe marqué par un ralentissement global, Mme Lui a souligné la volonté d'Absen de développer les marchés nationaux et internationaux à un rythme maîtrisé. L'entreprise se concentre avant tout sur la marque, les canaux, les produits et l'organisation afin d'atteindre son objectif de 10 milliards de ventes sur trois ans.

Pour approfondir la question de l'image de marque, le directeur technique d'Absen, Stone Shi, est intervenu pour présenter AbsenLive au public présent. AbsenLive est une marque de catégorie dédiée d'Absen qui se concentre sur le marché de la location et de la mise en scène haut de gamme et sur la production virtuelle/la scène XR.

La proposition de valeur de la marque est « LED de pointe pour une scène de classe mondiale », que ce soit pour le marché de la musique en direct, les événements publics ou la production virtuelle et xR. La vision d'Absen Live est de fournir un service unique de solutions LED à ses partenaires professionnels afin de se concentrer sur les besoins du marché de la location et de la mise en scène haut de gamme. À cette fin, AbsenLive cherche à concevoir des produits plus rentables et innovants pour ce marché puissant et en pleine croissance, afin de garantir une qualité élevée à long terme grâce à une culture de l'ingénierie et à une amélioration continue basée sur les exigences des clients.

Christian Czimny, directeur des produits industriels, est monté sur scène pour présenter le lancement du produit lui-même. La série Jupiter V2 d'écrans transparents ultra-légers et la série révolutionnaire Jupiter Pro, conçue pour le marché des tournées, sont les nouveautés de la gamme de produits, qui font progresser chaque offre client. Pour le marché de la location aux entreprises, la série Saturn d'écrans ultra-légers ainsi que les nouveaux ajouts à la série Pixel Reality ont été présentés.

Après une brève pause qui a permis aux nouveaux produits de s'imprégner de l'événement et de susciter des discussions, le lancement des produits a été examiné plus en détail lors d'une table ronde animée par M. Czimny, au cours de laquelle des experts de l'industrie mondiale ont examiné la voie à suivre en matière d'affichage LED et ont mis en lumière le développement des marchés tel qu'ils le perçoivent. Nous remercions chaleureusement Wayne Romanowski de 4 Wall, Dan Kretz d'Optic8, Doug Wack de Bluewater, Stuart Holmes de Midwich, Niclas Ljung de Creative Technology, ainsi que Nicolas Sauvigny de Novelty, qui ont donné de leur temps en tant que participants.

La conférence d'automne d'Absen s'est achevée par un magnifique apéritif dînatoire pour les invités. Au terme d'un événement très réussi, Absen se réjouit de pouvoir revenir régulièrement à des journées portes ouvertes pour les clients comme celle-ci.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2257155/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2257156/2.jpg

SOURCE Absen