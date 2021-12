Levo e Ecolution Power se unem com planos para financiar ônibus elétricos e estações de carga alimentadas por energia cinética

NAPLES, Fla., 9 de dezembro de 2021 /Prnewswire/ -- A Ecolution Power Company (Ecolution), uma empresa de tecnologia de energia limpa, assinou uma LOI para colaborar com a Levo Mobility LLC (Levo) para ajudar a criar a primeira cidade inteligente a atingir emissões de carbono zero. Ecolution planeja implantar seu patenteado Módulo Active Response System (MARS) prova-de-conceito em Greenville, SC, seguido por um roll-out de sua tecnologia em Minnesota para 2022.

A tecnologia MARS da Ecolution coleta energia cinética de vagões de trem e reboques de caminhões em movimento, gerando eletricidade limpa e acessível que é baixada em uma micro-rede na estação ferroviária, em edifícios na cidade ou colocada diretamente na rede elétrica central. Esta energia cinética mobilizada também seria fornecido para carregar ônibus escolares elétricos. Há aproximadamente 5.000 ônibus escolares e 1.000 ônibus municipais e de transporte de massa na área maior de Minneapolis-St. Paul que poderia a transição à emissão zero elétrica no futuro.

Através de uma joint venture dedicada ao projeto que pode ser financiada pela Levo, a Ecolution planeja fornecer a St. Paul e a área de Twin Cities em Minnesota com veículos elétricos e estações de carregamento de veículos elétricos alimentadas por sua tecnologia de trem-para-rede.

"Aproveitar o poder da energia limpa é fundamental para construir um futuro sustentável para a nossa cidade", disse o prefeito Melvin Carter. "À medida que continuamos este trabalho vital, estamos ansiosos pela oportunidade de receber a Ecolution em nossa comunidade."

"Os trens consomem muita energia. Nossa tecnologia recicla essa energia e, no processo, reduz os custos de eletricidade e as emissões de carbono", disse Johanne Medina Then, CEO e co-fundador da Ecolution. "Este processo transformador está agora se tornando realidade com o apoio de nossos parceiros de engenharia, Day & Zimmermann e KTM Engineering na Carolina do Sul."

A Ecolution executou recentemente uma carta de intenções não vinculativa com a Levo, em que a Ecolution buscaria até 30 milhões de dólares de capital da Levo para financiar a compra de ônibus elétricos na fase um do projeto de Minnesota. Ecolution está atualmente no processo de estabelecimento de uma sede em St. Paul.

"A Levo está comprometida em reduzir as emissões de CO 2 ao alavancar a tecnologia e fornecer uma abordagem acessível e simples à eletrificação. Gerenciamos todo o processo de ponta a ponta para nossos clientes, para que eles possam eletrificar com rapidez e confiança", disse Maggie Clancy, diretora comercial da Levo. "A parceria com a Ecolution nos ajuda a cumprir nossa missão de uma forma nova e inovadora, e estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a Ecolution Power Company e a Cidade de St. Paul para alcançar seus objetivos."

"Todos os caminhos para alcançar emissões líquidas de carbono-zero devem percorrer o setor de transporte", disse Craig Bouchard, co-fundador e presidente executivo da Ecolution. "Essa parceria estabelece um plano de como uma grande área metropolitana pode alcançar a meta de carbono zero líquido."

Sobre Ecolution Power Company

A Ecolution está buscando se tornar a maior fonte de energia limpa do setor global de transportes. Desde sua criação em 2016, a equipe de empresários experientes da empresa de propriedade minoritária desenvolveu e patenteou um método inovador de reciclagem de energia cinética 'desperdiçada' de veículos em movimento intitulado MARS, inventado pelo CTO e co-fundador Johnny Then Gautier. Ao contrário da frenagem regenerativa, esta tecnologia não requer motor. O desenvolvimento do protótipo permitirá que municípios, empresas de energia e logística avaliem os benefícios da invenção. Uma das principais investidoras da Ecolution Power Company é a Brown Venture Group, a LLC é uma empresa de capital de risco exclusivamente para startups de tecnologia negra, latina e indígena. Para mais informações, favor visitar www.ecokwh.com

Sobre a Levo Mobility LLC

Levo Mobility LLC (Levo) é uma joint venture formada pela Nuvve Holding Corp. (NASDAQ: NVVE), Stonepeak Partners e Evolve Transition Infrastructure LP (NYSE: SMNP) que fornece soluções de Fleet-as-a-Service (Faas) permitindo que frotas mudem para veículos elétricos (Evs) rapidamente, sem custos iniciais e opções de financiamento completas. Por uma taxa fixa, Levo fornece suporte turnkey, incluindo planejamento do local, serviços de construção, implantação de veículos para a rede (V2G) habilitados para veículos e infra-estrutura de cobrança associada, bem como serviços de manutenção e gestão de energia V2G para a transição perfeita da frota de um cliente para elétrico, reduzindo o seu custo total de operação EV. A Levo combina a tecnologia V2G proprietária da Nuvve, Parcerias EV OEM e experiência em eletrificação de transporte com capital substancial e recursos adicionais da Stonepeak e da Evolve para colmatar a lacuna entre a necessidade de eletrificar o transporte e o grande investimento inicial necessário para fazê-lo. A missão da Levo é ser o parceiro único para a eletrificação da frota, ao mesmo tempo em que integra inteligentemente Evs na rede e aumenta a penetração de fontes de energia limpa. Para mais informações, favor visitar www.levomobility.com

Declarações Prospectivas

FONTE Ecolution Power Company

