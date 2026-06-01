LEXAR au COMPUTEX 2026 : propulser les PC IA de nouvelle génération et l'Edge Computing grâce à des capacités de stockage conçues pour l'IA

Lexar présente l'ensemble de ses capacités de stockage IA et des scénarios d'application logicielle conjoints avec ASUS, englobant les PC IA, les systèmes périphériques compacts et les plateformes de jeu haute performance.

TAIPEI, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Lexar a annoncé aujourd'hui la toute dernière évolution de sa vision AI Storage Core au COMPUTEX 2026, dévoilant une nouvelle génération de solutions de stockage adaptées à l'IA. Ces dernières sont conçues pour répondre à la demande croissante en charges de travail IA locales, en PC IA, en systèmes périphériques compacts et en calcul haute performance.

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À mesure que les charges de travail liées à l'IA migrent du cloud vers les appareils locaux, le stockage devient bien plus qu'une simple capacité passive. Il se transforme en un élément critique dans la manière dont les systèmes d'IA chargent les modèles, transfèrent les données, réduisent la latence et maintiennent des performances soutenues. L'architecture AI Storage Core de Lexar est conçue pour accompagner cette transition grâce à une combinaison d'encapsulation avancée (packaging), de puces, d'ordonnancement intelligent (Intelligent Scheduling) et d'optimisation au niveau du système.

S'appuyant sur cette vision, Lexar présente son orientation technologique en matière de stockage de qualité IA, ses solutions SSD haute performance et l'élargissement de sa collaboration avec ASUS au COMPUTEX 2026.

Solution technologique IA : faire progresser le contrôleur Gen5 de classe IA et les technologies d'ordonnancement intelligent



Au cœur de l'AI Storage Core se trouve la solution matérielle-logicielle intégrée de Lexar, articulée autour du contrôleur Gen5 SPU (Storage Processing Unit) développé en interne par Longsys et des technologies d'ordonnancement intelligent.

Conçu sur un procédé de gravure avancé en 5 nm avec une architecture sans DRAM, le SPU vise à améliorer la stabilité d'approvisionnement tout en maintenant des capacités de stockage IA haute performance dans le contexte actuel de restrictions sur le marché de la DRAM.

Le moteur d'ordonnancement intelligent de Lexar est optimisé pour l'inférence IA en périphérie de réseau (edge AI). Il répond à des défis tels que les grands modèles MoE, les tailles de paramètres massives, l'expansion rapide du KV Cache et la latence d'E/S qui affecte la fluidité de l'inférence. Grâce à une gestion intelligente de la charge de travail, des algorithmes de prédiction (prefetch) et une gestion optimisée du cache, la plateforme améliore considérablement l'efficacité du stockage IA tout en réduisant les besoins en capacité DRAM d'environ 40 %.

Ensemble, le matériel et l'ordonnancement intelligent permettent au stockage de jouer un rôle plus actif dans les performances de l'IA locale, plutôt que de servir de simple espace de stockage de données.

Gamme de produits IA : des solutions de stockage haute performance pour les appareils IA

S'appuyant sur les capacités de l'AI Storage Core, Lexar va présenter une gamme de solutions de stockage haute performance conçues pour prendre en charge les PC IA, les flux de travail des créateurs et les périphériques compacts.

Lexar présentera ses concepts de SSD Gen5 de classe IA de nouvelle génération et de clés de stockage Gen5 de classe IA, conçus pour offrir une bande passante allant jusqu'à 11 Go/s1 et fournir une voie d'extension de stockage plus flexible pour les appareils IA compacts. En combinant les performances à large bande passante de la Gen5 avec des formats compacts et adaptables, ces concepts visent à soutenir les futurs appareils IA en périphérie qui nécessitent un stockage local de modèles plus volumineux, un changement de modèles plus rapide, un accès aux données à plus faible latence et des performances soutenues dans des environnements à puissance et dissipation thermique limitées.

Le SSD PCIe Gen5 NM1090 PRO 8 To est conçu pour les PC IA, les créateurs et les utilisateurs qui ont besoin à la fois d'une grande capacité et d'une large bande passante. Propulsé par le PCIe Gen5 x4, il délivre des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 14 400 Mo/s et 13 400 Mo/s1, avec une capacité maximale de 8 To, prenant en charge les grands modèles d'IA locaux, les contenus créatifs haute résolution et l'exécution simultanée de plusieurs applications d'IA sur l'appareil.

Lexar exposera également la mémoire ARES RGB DDR5 128 Go (64 Go x 2) 6400 C32 / 6000 C32, parfaitement adaptée aux PC IA et aux systèmes haute performance. Grâce à sa grande capacité et à sa solide bande passante, la mémoire ARES RGB DDR5 aide à soutenir le déploiement efficace de modèles d'IA locaux, les charges de travail d'IA générative, la production créative et le multitâche en jeu, offrant ainsi une base de mémoire plus performante pour les expériences sur PC IA.

L'écosystème IA en action : Lexar × ASUS pour les PC IA

Au COMPUTEX 2026, Lexar et ASUS mettront en avant leur collaboration à travers trois scénarios clés : l'exploration des PC IA, les consoles de jeu portables et la mémoire de jeu haute performance.

Pour l'exploration des PC IA, Lexar présentera un modèle de SSD Gen4 de classe IA intégré au mini-PC ASUS NUC 15 Pro, démontrant comment les technologies de stockage adaptées à l'IA peuvent soutenir les environnements PC IA compacts. Lexar et ASUS poursuivent leurs discussions techniques autour des futurs formats de stockage IA, y compris les concepts de clés de stockage de classe IA pour des possibilités d'extension plus flexibles.

Au-delà des PC IA, Lexar et ASUS dévoileront également leur collaboration dans le domaine des consoles portables et du jeu sur PC. Pour le jeu sur console portable, Lexar présentera le SSD PLAY X PCIe 4.0 M.2 NVMe aux côtés de l'ASUS ROG XBOX ALLY, soulignant les avantages de compatibilité et de performance du PLAY X pour les systèmes de jeu compacts. Le PLAY X prend en charge les configurations M.2 2230 et M.2 2280, atteint des vitesses allant jusqu'à 7 400 Mo/s en lecture et 6 500 Mo/s1 en écriture, et est désormais officiellement disponible sur les marchés européens et MEAI (Moyen-Orient, Afrique et Inde).

Lexar exposera également la mémoire ARES RGB DDR5 certifiée ROG, développée en collaboration avec les cartes mères ASUS ROG, élargissant encore la coopération entre Lexar et ASUS dans les écosystèmes du jeu et du PC haute performance.

Fort de plus de 30 ans d'expertise dans le domaine du stockage et des capacités de Longsys en matière de conception de contrôleurs, de micrologiciels, d'encapsulation avancée, de fabrication et de validation, Lexar continue d'évoluer au-delà des produits de stockage traditionnels vers des solutions de stockage adaptées à l'IA pour la prochaine génération d'edge computing.

A l'avenir, Lexar continuera d'élargir son écosystème AI Storage Core avec ses partenaires technologiques et de plateforme. À mesure que les cas d'usage de l'IA en périphérie continueront de mûrir, Lexar espère collaborer avec davantage de partenaires pour explorer les opportunités de déploiement commercial dans les appareils IA.

Lexar invite les médias, les partenaires et les visiteurs du secteur à découvrir ses dernières solutions de stockage IA et de mémoire haute performance au COMPUTEX 2026, du 2 au 5 juin, au stand n° R1006, Hall 2, 4e étage, au Taipei Nangang Exhibition Center.

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1 Vitesses basées sur des tests internes. Les performances réelles peuvent varier.

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À propos de Lexar

Depuis 30 ans, Lexar est une marque mondiale reconnue pour ses solutions mémoire fiables. Sa gamme primée comprend des cartes mémoire, clés USB, lecteurs de cartes, SSD, et modules DRAM, offrant des solutions adaptées à tous les besoins.

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