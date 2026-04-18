L'excellence en toute simplicité : Bambu Lab lance la X2D, son imprimante 3D phare de nouvelle génération à double extrusion

FRANCFORT, Allemagne, 19 avril 2026 /PRNewswire/ -- Bambu Lab a lancé cette semaine la X2D, son imprimante 3D phare de nouvelle génération à double extrusion, disponible à partir de 649 dollars.

Bambu Lab présente la X2D, une nouvelle imprimante 3D conçue pour les personnes qui souhaitent créer, et non passer leur temps à résoudre des problèmes techniques. L'imprimante fonctionne comme n'importe quel appareil ménager, mais imprime comme un studio de production professionnel.

Bambu Lab X2D Combo

Pendant des années, l'impression en 3D a été l'apanage de passionnés prêts à passer des heures à calibrer et à essayer des réglages. Bambu Lab a changé la donne en 2022 avec le lancement de sa série X1, qui a prouvé pour la première fois qu'une imprimante 3D pouvait fonctionner simplement dès la sortie de la boîte, sans que l'utilisateur ait besoin d'être un spécialiste ou de tâtonner. La X2D va encore plus loin.

Le changement le plus important est la façon dont la X2D se gère elle-même. L'imprimante se calibre automatiquement avant chaque impression, surveille le processus grâce à des dizaines de capteurs, et compense en temps réel tout écart par rapport aux paramètres prévus. Soit l'impression est réussie, soit la machine s'arrête avant qu'un problème ne survienne. Tout cela se passe en arrière-plan : l'utilisateur sélectionne un modèle, clique sur « Imprimer » et reçoit un objet fini.

La X2D imprime à l'aide de deux buses. Dans la pratique, cela signifie que les supports, c'est-à-dire les structures temporaires nécessaires pour les géométries complexes, peuvent être retirés très aisément. Nul besoin de poncer ou de gratter après l'impression : l'objet fini est vraiment prêt. Pour les utilisateurs qui créent des objets de décoration intérieure, des pièces d'ornement, des bijoux, des jouets ou des accessoires de mode, la différence est immédiate et perceptible.

La chambre d'impression est fermée et sa température est activement contrôlée, tandis qu'un système de filtration d'air à trois niveaux capture les particules et absorbe les odeurs. La X2D peut facilement être placée dans un salon, un studio ou un bureau.

La X2D fait partie de l'écosystème plus large de Bambu Lab : l'expérience Bambu.

Acheter la X2D, ce n'est pas seulement acheter une imprimante. C'est entrer dans un univers où l'équipement informatique, les logiciels, les matériaux et la communauté sont pensés comme un système unique, et non assemblés à partir de pièces détachées.

Les logiciels, applications et sites Bambu Studio, Bambu Handy, MakerWorld, Maker's Supply, Maker's Lab et le programme de financement participatif pour les créateurs ne sont pas des modules complémentaires. Ils constituent l'environnement de fonctionnement de l'imprimante. Les filaments sont profilés par rapport à un matériel spécifique. Les modèles comportent des paramètres d'impression validés. Les composants sont standardisés pour s'adapter aux conceptions à imprimer. La distance entre une idée et un objet fini ne cesse de se réduire, non parce que l'imprimante est devenue plus rapide, mais parce que chaque point de friction entre l'utilisateur et le résultat a été délibérément éliminé.

C'est ce que Bambu Lab construit depuis 2022. La X2D en témoigne sous la forme d'un produit prêt à l'emploi, associé à un écosystème qui devient de plus en plus précieux au fil des utilisations.

L'impression en 3D n'est plus un passe-temps réservé aux gens patients. La X2D est un outil destiné à toutes les personnes qui désirent créer des objets physiques, sans obstacles techniques et sans compromis sur la qualité.

La X2D est disponible à partir de 649 dollars/629 euros. La version Combo, qui comprend un système d'alimentation multimatériau, est proposée à partir de 899 dollars/849 euros. Les ventes débuteront le jour du lancement sur bambulab.com.

Caractéristiques techniques :

Volume d'impression : 256 × 256 × 260 mm (buse principale simple)/235,5 × 256 × 256 mm (intersection à deux buses)

Température de la buse : jusqu'à 300 °C ; température de la chambre : jusqu'à 65 °C

Filtration d'air à trois niveaux (préfiltre G3 + HEPA H12 + charbon de coco activé)

31 capteurs contrôlant la trajectoire du filament, l'environnement thermique et la sécurité

Encodeur de vision en option : précision jusqu'à 50 microns

Moteur synchrone à aimants permanents avec fréquence d'échantillonnage de 20 kHz

Niveau sonore inférieur à 50 dB

À propos de Bambu Lab

Bambu Lab est un innovateur technologique grand public qui se consacre à redéfinir l'impression en 3D de bureau. En créant des outils de pointe comme la révolutionnaire série X1, l'entreprise comble le fossé entre imagination numérique et réalité physique pour proposer aux créateurs du monde entier une vitesse et une précision sans précédent.

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