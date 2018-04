Lexicon Relocation fait l'acquisition de la société britannique Sterling Mobility

L'acquisition de Sterling Mobility confère à Lexicon Relocation une empreinte mondiale élargie lui permettant de répondre au renforcement et à l'évolution des besoins des clients dans l'espace mondial de la mobilité, qui comprend des services conseils en déménagement, la gestion des tâches, la gestion des dépenses, l'immigration, la destination et la gestion de la chaîne logistique, et plusieurs autres services connexes. Lexicon offre aux clients de Sterling une portée mondiale élargie, avec une technologie à la pointe du secteur, des offres de services élargies et un leadership dans la gestion des déménagements internationaux.

Lexicon Relocation et Sterling Mobility combineront leurs atouts pour offrir plus de 32 000 déménagements internationaux par an avec 15 bureaux régionaux et plus de 1 500 partenaires de la chaîne logistique desservant 180 pays à travers le monde. Sterling a des opérations à Londres, Madrid, Paris, Genève, Francfort, Cape Town, Singapour, Hong Kong, New Delhi et aux États-Unis.

« Cette acquisition est mutuellement bénéfique, car elle élargit notre couverture mondiale et nous aide à répondre à l'évolution des besoins de nos clients dans un espace de déménagement mondial de plus en plus complexe », explique Michael Brannigan, président-directeur général de The Suddath Companies. « Sterling complémente notre savoir-faire dans la gestion des déménagements et la gestion mondiale des tâches, ce qui accroît notre échelle et notre richesse, tout en élargissant la gamme de nos offres de services pour la gestion des fournisseurs de services à destination (DSP), la gestion des dépenses mondiales, et l'immigration et la conformité. Ensemble, nous renforçons notre présence collective sur le marché, et nous sommes capables d'avoir le contrôle intégral pour nos clients finaux dans l'espace de la mobilité mondiale. »

Pour Jason Mills, directeur opérationnel de Sterling : « En plus d'offrir à nos clients une empreinte élargie et des capacités renforcées sur le marché des États-Unis, Lexicon est le choix idéal pour Sterling en termes de culture. Lexicon partage l'attachement qui est le nôtre, à savoir offrir des services de qualité et des solutions flexibles et sur mesure pour nos clients. »

À propos de Lexicon Relocation

Lexicon® Relocation crée des solutions de mobilité mondiale sur mesure qui ont un impact positif sur les organisations. S'attachant à proposer des expériences de classe mondiale à la clientèle, les experts de Lexicon assument la responsabilité de chaque déménagement, et s'assure que chaque employé est immédiatement productif à destination. Les clients font confiance à Lexicon pour qu'elle soit un prolongement de leur équipe de ressources humaines, leur permettant d'attirer et de retenir des talents de tout premier plan. Lorsqu'une entreprise fait appel à Lexicon, elle dispose d'un partenaire qui est pleinement attaché à sa réussite. www.lexiconrelocation.com.

À propos de The Suddath Companies

Suddath déménage les personnes, les entreprises et les produits.

The Suddath Companies a été fondée en 1919 et est une société de déménagement, de transport et de logistique à l'international qui représente 550 millions de dollars. Suddath emploie plus de 2 000 personnes à travers le monde et est présente sur plus de 30 sites aux États-Unis, avec des bureaux à Londres et Shanghai, et elle offre des services en provenance et à destination de plus de 150 pays dans le monde. www.suddath.com.

À propos de Sterling Mobility

The business of listening

Fondée en 1991, Sterling a plus de 25 années d'expérience dans l'offre de services de qualité à un groupe de grands clients internationaux. Avec 10 bureaux à travers le monde, Sterling s'est attachée à proposer des services complets de mobilité et de déménagement. Le concept Sterling de « flexibilité dans un cadre » nous permet de nous adapter et de répondre aux besoins de nos clients, sans compromettre la qualité, la conformité, la gouvernance ou la gestion des coûts. Un service de tout premier plan est le fondement de notre héritage et de la réputation pour la qualité qui est la nôtre depuis notre création. www.sterling.com.

