Lexington Partners Abre Escritório em São Paulo, Expandindo a Presença na América Latina

NOVA IORQUE e SÃO PAULO, 15 de Janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Lexington Partners ("Lexington"), uma gestora global líder de investimentos alternativos, anunciou hoje a abertura de um escritório em São Paulo, Brasil. O novo escritório será o segundo da Lexington na América Latina, após a abertura de uma sede regional em Santiago, Chile, em 2016.

"Como líder no mercado secundário global de private equity, a Lexington Partners estabeleceu uma presença pioneira na América Latina. O novo escritório em São Paulo nos dá a oportunidade de complementar a presença regional da Lexington, expandir nossa rede e desenvolver os relacionamentos que iniciamos há mais de uma década, particularmente no momento em que investidores Brasileiros estão aumentando sua alocação em private equity internacional. Também esperamos que a indústria de private equity no Brasil continue evoluindo nos próximos anos e temos a satisfação em estabelecer uma base local a partir da qual nos relacionaremos diretamente com investidores e gestores", disse Jose Sosa del Valle, sócio da Lexington e Head da América Latina.

O novo escritório de São Paulo complementará o escritório da Lexington em Santiago, a partir do qual a empresa cobre sua extensa base de investidores na América Latina. O escritório de São Paulo é liderado por Renato Weiss, que ingressou na Lexington em 2016 e anteriormente estava baseado em Santiago.

A Lexington Partners é uma das maiores gestoras independentes de fundos de private equity secundários e de co-investimentos do mundo. A posição de liderança da Lexington nos últimos 30 anos atraiu investimentos de grandes fundos de pensões, fundos soberanos, instituições financeiras, endowments, fundações e family offices em mais de 40 países, incluindo investimentos significativos de investidores latino-americanos.

Em janeiro de 2020, a Lexington anunciou a captação do fundo Lexington Capital Partners IX em US$14 bilhões. O escritório de São Paulo é o oitavo escritório da Lexington em todo o mundo e complementa a forte presença da Lexington nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Sobre a Lexington Partners

A Lexington Partners é uma gestora global líder em investimentos alternativos, envolvida principalmente no fornecimento de soluções de liquidez para investidores de private equity e outros investimentos alternativos e na realização de co-investimentos, juntamente com os principais gestores de private equity. A Lexington é uma das maiores gestoras independentes de fundos secundários e de co-investimentos com US$52 bilhões em capital comprometido desde o início de suas operações. A Lexington adquiriu mais de 3.400 participações secundárias e de co-investimento através de mais de 900 transações com um valor total superior a US$62 bilhões, incluindo US$15 bilhões em sindicalizações. A Lexington também investe em fundos de private equity durante sua formação inicial e realizou compromissos em mais de 500 novos fundos nos Estados Unidos, Europa, América Latina e Ásia. A Lexington possui escritórios estrategicamente localizados nos principais centros para private equity e investimentos alternativos – Nova Iorque, Boston, Menlo Park, Londres, Hong Kong, Santiago, Luxemburgo e São Paulo. A Lexington também possui consultores seniores localizados na Ásia, Australia e Estados Unidos. Informações adicionais podem ser encontradas em www.lexingtonpartners.com.

