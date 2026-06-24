L'exposition « Le caftan marocain : un patrimoine national vivant » s'ouvre dans le cadre de la Semaine de la Route de la Soie 2026 au Musée national de la soie de Chine

HANGZHOU, Chine, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Une célébration haute en couleur du patrimoine nord-africain sera inaugurée le 24 juin au Musée national de la soie de Chine, lorsque l'exposition « Le caftan marocain : un patrimoine national vivant » sera inaugurée. Organisée avec le soutien conjoint du ministère marocain de la Culture et de l'ambassade du Maroc en Chine, cette exposition constitue la plus grande exposition jamais présentée en Chine consacrée à l'art vestimentaire marocain. Elle sera ouverte au public jusqu'au 23 septembre 2026, dans les espaces de la Galerie de conservation des textiles et de la Galerie du Café Brocade.

The Moroccan Caftan: A Living National Heritage Opens at China National Silk Museum

Situé au carrefour de l'Afrique, du monde arabe et de l'Europe, le Maroc est depuis longtemps un creuset de civilisations, ayant donné naissance à un patrimoine vestimentaire d'une richesse et d'une diversité remarquables. Au cœur de ce patrimoine se trouve le caftan, un vêtement de cérémonie qui incarne non seulement les codes sociaux et la mémoire collective, mais aussi des générations de savoir-faire artisanal d'exception, notamment le tissage, la broderie, le tressage et le travail des perles. En 2025, « Le caftan : Art, tradition et savoir-faire » a été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, consolidant ainsi son statut de trésor culturel mondial.

L'exposition est organisée autour du thème « Patrimoine et innovation » et guide les visiteurs à travers cinq sections thématiques : Rituels et savoir-faire, Styles régionaux et diversité, Accessoires et faste, Héritage et réinvention, Mariages et célébrations. Ces sections racontent l'évolution du costume traditionnel marocain tout en illustrant les sensibilités esthétiques, les coutumes sociales et les identités culturelles inhérentes à chaque vêtement. L'exposition présente une superbe sélection de caftans traditionnels et d'accessoires assortis provenant de Fès, Rabat, Tétouan, Oujda et d'autres régions historiques, agrémentée de photographies d'archives, d'installations multimédias et de démonstrations de cet artisanat.

Une attention particulière est accordée aux techniques complexes de la confection des caftans — de la dentelle et du laâqad au tressage de soie, en passant par le tnbat et la célèbre sfifa (une forme de tresse métallique décorative). L'exposition met en valeur la diversité des styles de broderie régionaux, dévoilant ainsi le savoir-faire unique transmis de génération en génération par les artisans marocains. Une attention particulière est accordée aux traditions nuptiales somptueuses du Maroc, avec la présentation de caftans de mariage et de takchitas (robes de mariée superposées) qui reflètent les liens profonds entre l'habillement, les rituels du cycle de vie, l'héritage familial et l'identité communautaire.

En tant que manifestation phare du pays d'honneur de la Semaine de la Route de la Soie 2026, cette exposition offre non seulement au public chinois un aperçu rare de la culture textile nord-africaine, mais elle constitue également une nouvelle plateforme de dialogue entre la Chine et le Maroc en matière de préservation du patrimoine culturel et de coopération muséale. À travers le langage universel de la mode, l'exposition rend hommage aux valeurs intemporelles que sont les échanges interculturels et l'estime mutuelle, nous rappelant ainsi qu'au-delà du temps et de l'espace, les fils de la tradition continuent de tisser des liens entre les civilisations.

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