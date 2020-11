Lexus Culinary Cinema eleva el nivel del autocine con una experiencia gastronómica

Durante tres noches consecutivas en las que la boletería se agotó, más de 100 vehículos se estacionaron en el Event Deck del L.A. LIVE para disfrutar una deliciosa cena de tres momentos y una película aclamada por el público, desde la comodidad de sus autos. Cada noche se ofreció un menú diferente seleccionado por un maestro culinario Lexus. Los chefs Jon y Vinny abrieron el evento con platos que armonizaban con la película "Once Upon a Time in Hollywood". El chef Ludo siguió con platos diseñados para la película "Sideways", y el chef Carlo cerró la serie con una cena perfecta para combinar con "Little Miss Sunshine".