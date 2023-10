Barnicoat, Hawksworth y Vasser Sullivan consiguen los títulos de pilotos y equipos

BRASELTON, Georgia, 16 de octubre de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Lexus ganó el Campeonato de Fabricantes GTD PRO del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar 2023 en la Petit Le Mans en Michelin Raceway Road Atlanta el sábado. Ben Barnicoat y Jack Hawksworth también ganaron el título de Pilotos GTD PRO y el Lexus RC F GT3 n.° 14 de Vasser Sullivan ganó el Campeonato de Equipos GTD PRO. Se trata del primer título IMSA GT de la temporada para Lexus y Vasser Sullivan, así como para Hawksworth y Barnicoat.

Lexus gana el Campeonato de Fabricantes GTD PRO 2023 (PRNewsfoto/Lexus)

Hawksworth y Barnicoat subieron al podio en nueve de las 11 carreras de esta temporada, incluidas las victorias en el circuito urbano de Long Beach y en Watkins Glen International. Hawksworth también lideró la clase GTD PRO con cuatro posiciones de pole este año, ganando el Premio Motul Pole 2023 por la mayor cantidad de poles en la clase. Hawksworth ha formado parte del programa Lexus GT desde su creación en 2017, mientras que Barnicoat ha competido en el RC F GT3 durante dos temporadas. Los pilotos de resistencia Kyle Kirkwood y Mike Conway también contribuyeron al título de Fabricantes con sus participaciones en carreras de resistencia en el Lexus RC F GT3 esta temporada.

Lexus y Vasser Sullivan anteriormente ganaron el Campeonato IMSA GTD Sprint Cup 2020 como mejor equipo en todas las carreras sprint de esa temporada.

Aaron Telitz y Frankie Montecalvo terminaron la temporada 2023 terceros en el campeonato IMSA GTD. Se les unió el piloto de resistencia Parker Thompson durante las cuatro pruebas de resistencia de este año. El punto más destacado de la temporada para el RC F GT3 n.° 12 llegó en el Watkins Glen International en junio, cuando el trío se impuso y ganó la prueba de resistencia de seis horas y le dio a Lexus y Vasser Sullivan la primera victoria doble en la historia del programa.

La temporada 2024 del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar comienza en la Rolex 24 en Daytona el 27 y 28 de enero. Para mantenerse al día con toda la acción de las carreras, siga a Lexus Racing en Facebook, Instagram y TikTok utilizando #LexusRCFGT3, #LexusPerformance y #LexusRacing.

Citas del piloto de Vasser Sullivan

JACK HAWKSWORTH, Lexus RC F GT3 n.° 14

¿Qué significa ganar el primer campeonato GT para Lexus en su séptima temporada?

"Ha sido increíble. Personalmente, he estado en el programa desde que se formó a finales de 2016, pasando por los diferentes equipos y personas que han tocado este programa durante los últimos siete años, y verlo crecer ha sido increíble. No siempre ha sido fácil. Hemos tenido muchos altibajos a lo largo del camino. Realmente ha sido todo un viaje. Simplemente me siento muy agradecido con Lexus y TRD y Vasser Sullivan, quienes me han apoyado y han depositado su confianza en mí durante mucho tiempo. Ganar por fin un campeonato junto a dos fantásticos pilotos, Ben (Barnicoat) y Kyle (Kirkwood), ha sido un sueño hecho realidad para mí este año. Ha sido un recorrido increíble y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado este año".

¿Qué significa ganar el campeonato GTD PRO con el Lexus RC F GT3?

"Significa mucho haberlo ganado con el RC F GT3, definitivamente. Llevo conduciendo este automóvil desde 2016, así que conseguir por fin un campeonato con él es bastante especial. En estos siete años, en efecto tenemos un automóvil GT3 homologado, pero esto es mérito de Jimmy y Sulli y de todos en TRD. Han encontrado la forma de sacarle más partido cada año y de sacar el máximo provecho al equipo de carreras. Así es como lo conseguimos. Mejorando un 1% cada dos meses. Es realmente especial ganar un campeonato con este automóvil. Tener un automóvil que lleva más tiempo corriendo tiene sus ventajas y desventajas. Obviamente, lo conocemos excepcionalmente bien. Sabemos cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Cuando lanzas una nueva plataforma siempre hay preocupaciones con ella, comienzas a entender lo que funciona y lo que no. Ahora mismo, tenemos un automóvil capaz de ganar carreras y sabemos cómo utilizarlo. Desde esa perspectiva, también es una ventaja para nosotros".

BEN BARNICOAT, Lexus RC F GT3 n.° 14

¿Qué significa ganar el campeonato GTD PRO en su segunda temporada con Lexus y el programa Vasser Sullivan?

"En 2021, debuté aquí en IMSA con un equipo diferente, pero fue allí donde me senté y conocí a todas las personas de Lexus Racing y Vasser Sullivan. Si en aquel momento me hubieran dicho que dentro de dos años sería campeón de GTD PRO, no sé si lo habría creído. Por supuesto, eso es lo que todos nos proponemos; por eso me contrataron y me trajeron a este programa. Ha sido fenomenal. Tengo mucha suerte de correr junto a Jack (Hawksworth). Es sin duda uno de los mejores, si no el mejor, en IMSA en estos momentos. No hay nadie más con quien quisiera correr. Los ingenieros de Vasser Sullivan nos han brindado un increíble Lexus RC F GT3. Me he adaptado excepcionalmente bien a la familia, es el primer título en mi segundo año. Pienso quedarme y espero conseguir algunos más".

KYLE KIRKWOOD, Lexus RC F GT3 n.° 14

¿Qué significa para usted ver al equipo lograr este éxito este año?

"Es asombroso. Lo mucho que ha crecido este equipo en los últimos años. Esta es mi cuarta Petit Le Mans con el equipo de Vasser Sullivan. Empecé con el automóvil 12 y luego pasé rápidamente al 14. Lo mucho que ha crecido este equipo, lo bien que ha cumplido su cometido y lo mucho que ha mejorado en los años que llevo con ellos es fenomenal. El hecho de que el Lexus RC F GT3 haya estado en circulación durante tanto tiempo y que ahora parezca un año tan positivo para Vasser Sullivan y Lexus es algo muy genial frente a estos fabricantes que han estado implicados durante muchas décadas. Estoy orgulloso de formar parte de ello. (James) Sulli (Sullivan) y Jimmy (Vasser) me tomaron bajo su ala en 2020 cuando no tenía equipo a causa de la Covid, y no hemos mirado atrás desde entonces. Hemos tenido mucho éxito juntos y estoy feliz de continuar este viaje con ellos y verlos triunfar".

JEFF BAL, gerente sénior | Lexus Motorsports, Experiential Marketing & Sponsorships

¿Qué significa que Vasser Sullivan haya ganado el primer campeonato GT para Lexus?

"Aún somos relativamente nuevos en las carreras competitivas de GT, así que es un logro tremendo para todos los involucrados. Felicitaciones a Jack (Hawksworth), Ben (Barnicoat), Kyle (Kirkwood) y a todos en Vasser Sullivan por este campeonato. No sólo corren para sí mismos y para el equipo de Vasser Sullivan en el paddock, sino que para los 245 concesionarios y los casi 400 huéspedes de Lexus que están aquí esta noche animando en la ladera. El crecimiento y la atención al programa han ido creciendo de forma constante cada año. Ganar este campeonato con el Lexus RC F GT3 es realmente un logro increíble".

¿Cómo ha sido la relación con Vasser Sullivan?

"Para todos nosotros, fue un tremendo salto de fe. Estábamos en un punto de nuestro programa en el que teníamos algunas dificultades, francamente, con un auto que no fue diseñado originalmente para ser un GT3. Comenzó con una conversación y una llamada telefónica a (Jimmy) Vasser y Sulli, que eran chicos de IndyCar y no habían pasado mucho tiempo en autos deportivos, así que fue un salto de fe en conjunto. Y con su capacidad para construir este equipo juntos, así como la camaradería, y darse cuenta de que todo el mundo tiene un papel que cumplir y está definido, se puede ver aquí con los conductores. Son como hermanos. Al igual que con nuestra red de concesionarios, somos ferozmente leales y no querríamos hacer esto, y no podríamos hacerlo, sin nadie más que con Jimmy y Sulli y este equipo. Ese es el futuro para nosotros".

AARON TELITZ, Lexus RC F GT3 n.° 12

¿Cómo fue su carrera?

"Obviamente, un día sumamente decepcionante en general para el equipo de Vasser Sullivan, excepto por el auto número 14, que tomó la bandera verde y se adjudicó el primer campeonato de GT para Lexus. No mucho más que eso nos salió bien hoy. Nuestro auto fue muy rápido al principio de la carrera, pero me di cuenta muy pronto de que teníamos un pequeño problema con el tren de transmisión de nuestro auto, y nunca se solucionó. Cuando Parker (Thompson) llegó más o menos a mitad de la carrera, estaba tan mal que tuvimos que parar y arreglarlo, y los chicos hicieron un trabajo increíble para hacer un cambio completo de la parte trasera de nuestro auto en aproximadamente una hora y conseguir que volviéramos a ponernos en marcha para recuperar unos valiosos puestos y asegurarnos el tercer puesto en el campeonato GTD. No es la forma en que queríamos terminar la temporada y nos hubiera gustado que el auto 12 terminara en una posición más alta en el campeonato, pero lo celebraremos con nuestros chicos del auto 14 y volveremos más fuertes el año que viene".

FRANKIE MONTECALVO, Lexus RC F GT3 n.° 12

¿Qué tal su día?

"Un día de locos. Es una pena. Sentí que teníamos un buen auto para poder luchar al final. El equipo nos dio un gran auto todo el fin de semana y estamos destrozados por habernos quedado fuera de los cinco primeros. El equipo de Vasser Sullivan hizo un trabajo fenomenal reemplazando la caja de cambios en apenas 45 minutos a una hora. Creo que sacar el auto va a marcar la diferencia en nuestros puntos del campeonato porque nos ha hecho subir un par de puestos y creo que eso será lo que haga falta para conseguir el tercer puesto en el campeonato. Es un esfuerzo de equipo. Felicitaciones a todo el equipo 14 y a Jack y Ben por haber ganado el campeonato GTD PRO. Quiero dar las gracias a todos en Vasser Sullivan y Lexus por otra gran temporada".

PARKER THOMPSON, Lexus RC F GT3 n.° 12

¿Cómo fue su carrera?

"Estamos poniendo el broche final a nuestra temporada aquí en la Petit Le Mans con el equipo de Vasser Sullivan y Lexus Racing. Desafortunadamente, no de la forma que queríamos que acabara para el equipo 12. Tuvimos un rápido Lexus RC F GT3 hoy, pero algunos problemas con la caja de cambios a las cuatro horas de carrera hicieron que una carrera donde habría sido bastante fácil estar entre los tres primeros se viera reducida a luchar por conseguir tantos puntos como pudiéramos para asegurar el tercer puesto en el campeonato para Aaron (Telitz) y Frankie (Montecalvo). Se lo merecen mucho. Como compañeros de equipo, no puedo agradecerles lo suficiente. Me alegro de haber contribuido a que quedaran terceros en el campeonato. Luego, al otro lado del garaje, vemos a los chicos del equipo 14, Jack (Hawksworth) y Ben (Barnicoat) junto con Kyle Kirkwood ganando el campeonato. Muy merecido para ellos. Jack lleva mucho tiempo en esto y con este programa ha conducido este Lexus RC F GT3 prácticamente durante toda su campaña en la IMSA. Así que ver a este tipo conseguir lo que se merece, que es la corona más alta en el mundo de las carreras de autos deportivos, es genial. Muchas felicidades a Ben, Jack y Kyle. No podría elegir a tres tipos que lo merecieran más".

