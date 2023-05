L&F aus Korea erhält Lizenz von CAMX Power für seine fortschrittliche Kathodenmaterial-Plattform GEMX® für Lithium-Ionen-Batterien

LEXINGTON, Massachusetts, 3. Mai 2023 /PRNewswire/ -- L&F Co., Ltd. (L&F) aus Korea und CAMX Power LLC (CAMX) aus Lexington, Massachusetts, USA, geben bekannt, dass L&F nach LG Energy Solution Ltd. und Samsung SDI aus Korea erstmals als ein in Korea ansässiges Unternehmen für Kathodenmaterialien eine Lizenz für das geistige Eigentum von CAMX in Bezug auf die GEMX®-Plattform von nickelbasierten Hochenergie-Hochleistungs-Kathodenmaterialien zur Verwendung in Lithium-Ionen-Batterien, insbesondere für Elektrofahrzeuge, erworben hat.

Die GEMX®-Plattform basiert auf grundlegenden Erfindungen von CAMX, für die weltweit wichtige Patente erteilt wurden, unter anderem in den USA, der EU, Korea, Japan und China. Die Erfindungen von GEMX platzieren Kobalt, Aluminium usw. durch molekulares Engineering an den kritischen Stellen der Kathodenpartikel, was zu einem geringeren Kobaltverbrauch, aber zu größerer Stabilität, höherer Leistung und niedrigeren Kosten für alle Klassen von Materialien mit hohem Nickelgehalt führt. GEMX erschließt eine umfangreiche Palette an Kathodenmaterialien, indem es die Hochnickelchemien NMC, NCA, NMCA und LNO verbessert, die derzeit in Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge verwendet werden und voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren oder mehr zum Einsatz kommen werden. Seine derivativen Produkte sind unter den Markennamen gNMC®, gNMCA®, gNCA® und gLNO® bekannt.

„Das Kathodenmaterial ist der Schlüssel zu Lithium-Ionen-Batterien und macht mehr als 50 % der Zellkosten aus. In weniger als zehn Jahren wird die weltweite Nachfrage nach diesen Materialien voraussichtlich drei Millionen Tonnen pro Jahr erreichen, Tendenz steigend, mit einem Jahresumsatz von weit über 60 Milliarden USD. Nur einige wenige Unternehmen auf der ganzen Welt können dieses wichtige Material liefern und tun dies auch. L&F gehört zu den wenigen und hat sich gut dafür positioniert, seinen Marktanteil zu erhöhen. CAMX ist stolz darauf, dass L&F die GEMX-Plattform in seine Auswahl an Kathodenmaterialien aufgenommen hat, die sie in ihren Angeboten speziell für Elektrofahrzeuge verwenden", erklärte Dr. Sahin, Gründer und Präsident von CAMX, und fügte abschließend hinzu: „Anstatt selbst zu produzieren, erreicht CAMX durch die Zusammenarbeit mit angesehenen und etablierten Unternehmen wie L&F eine schnelle und breitere Markteinführung seiner Erfindungen zum Wohle der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf die umweltfreundlichen, vernetzten und intelligenten Elektrofahrzeuge, die den Transportsektor dominieren und sich zu einer eigenen Multibillionen-Dollar-Industrie entwickeln werden. L&F ist eines der wichtigsten Unternehmen in diesem Bereich und wird durch die Kombination von GEMX mit seinen anderen Kathodentypen zweifellos dazu beitragen, dass Elektroautos besser und erschwinglicher werden und eine viel größere Reichweite haben – zum Wohle der Verbraucher und der Umwelt."

Informationen zu L&F

L&F Co., Ltd (KRX: 066970) ist ein weltweit führendes Unternehmen, das innovative aktive Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Sekundärbatterien liefert. L&F verfügt über eine breite Auswahl an Produkten mit herausragender und fortschrittlicher Technologie. Das Hauptprodukt ist NCMA mit dem höchsten Nickelgehalt der Welt. Durch die stetige hohe Produktivität mit außergewöhnlicher Verarbeitungstechnologie sichert sich L&F seine Position als Entwickler verschiedener zukunftsweisender Produkte mit einem Nickelgehalt von über 95 % und einkristallinen aktiven Kathodenmaterialien sowie als wettbewerbsfähiger Anbieter.

Durch direkte und indirekte internationale Kooperationen erstreckt sich das Netzwerk von L&F über Amerika, Europa und Asien. L&F verpflichtet sich außerdem zur Innovation, um ein umfassendes ESG-Management zu bieten und eine nachhaltige Zukunft einzuläuten. Wir INNOVIEREN Materialien für grüne Energie.

Weitere Informationen finden Sie auf www.landf.co.kr

Informationen zu CAMX Power

CAMX Power LLC mit Hauptsitz in der Nähe von Boston, Massachusetts, wurde von Dr. Kenan E. Sahin gegründet, der weiterhin als Präsident fungiert, und ist eines der größten unabhängigen Unternehmen für Lithium-Ionen-Batteriematerialien und -design in den USA.

Wir lassen Technologien im Frühstadium reifen, damit sie risikoarm, durch geistiges Eigentum geschützt und skalierbar bzw. skalierfähig sind. Anschließend lizenzieren wir sie mit einem tiefgreifenden Technologietransfer an große Produktionspartner, damit diese sie erweitern, produzieren, herstellen lassen und verkaufen können, um eine größere und schnellere Wirkung zum Wohle der Gesellschaft und der Umwelt zu erzielen.

GEMX und sein vorheriges Angebot, CAM-7®, sind der Höhepunkt von zwei Jahrzehnten Entwicklung mit Investitionen in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar. GEMX als Plattform verbessert alle Kathoden auf Nickelbasis und verbessert damit erheblich die emobility™- und eportability™-Energiespeicherangebote der großen Zell- und Materialhersteller. Im Jahr 2020 wurde GEMX von Samsung lizenziert und wird nun in großem Umfang eingesetzt. Im Jahr 2022 lizenzierte LG Energy Solution, das fast ein Viertel des weltweiten Zellmarktes beherrscht, GEMX.

CAMX betreibt eine Anlage zur Synthese von Lithium-Ionen-Batterie-Materialien für Entwicklungszwecke in Kombination mit einer Pilotanlage für die Kathodenproduktion zur Demonstration der Skalierbarkeit sowie Anlagen zur Herstellung fortschrittlicher Zellen für Entwicklungszwecke.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.camxpower.com

[email protected]

+82 053 592 7300

Terry Lundstrom

[email protected]

+1 978 484 5000

