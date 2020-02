LF Energy et Alliander annoncent que GXF entend s'attaquer à la question de l'interopérabilité sur le réseau électrique

Le gestionnaire de réseau de distribution néerlandais Alliander met en open source sa plateforme, anciennement Open Smart Grid Platform, sous l'égide de LF Energy pour tirer parti du développement collaboratif

ARNHEM, Pays-Bas, 7 février 2020 /PRNewswire/ -- LF Energy, un projet de la Fondation Linux visant à accélérer la réalisation des objectifs de décarbonisation des secteurs de l'énergie et de l'électricité grâce à la technologie open source, a annoncé aujourd'hui son nouveau projet, Grid eXchange Fabric (GXF). GXF est une plateforme industrielle d'internet des objets (IdO). Évolutive et technologiquement universelle, elle permet aux opérateurs de réseau de collecter en toute sécurité des données et de surveiller, contrôler et gérer les dispositifs intelligents du réseau. Anciennement appelé Open Smart Grid Platform (OSGP), GXF a été créé par le principal opérateur de réseau de distribution néerlandais, Alliander. C'est le premier projet proposé par la société à la communauté open source depuis qu'elle a rejoint LF Energy en octobre dernier en tant que membre de premier rang.

Au cours des dernières années, les opérateurs de réseaux ont ajouté sur le réseau électrique du matériel opérationnel qui collecte des données au moyen de capteurs IdO afin de mieux comprendre les performances des infrastructures. Parallèlement aux changements opérationnels qui touchent le réseau public, on voit arriver sur le réseau des millions de dispositifs d'énergie distribuée qui nécessitent tous des outils et des processus très différents pour garantir l'interopérabilité. Le but de GXF est de réduire la complexité globale de l'accès à ces dispositifs ainsi que les coûts de maintenance associés en créant une méthode générique unique d'abstraction de l'accès aux données.

« Nous disposons des outils nécessaires pour rendre notre réseau électrique plus efficace et plus respectueux de l'environnement, mais nous rencontrons un problème d'intégration des systèmes à l'échelle mondiale », a expliqué le directeur général de LF Energy, Shuli Goodman, en précisant : « Les opérateurs de réseau ont besoin de passer outre le bruit des différents protocoles d'accès aux données pour obtenir les informations directement auprès des dispositifs intelligents. Avec l'arrivée de GXF, Grid eXchange Fabric, nous comptons tirer parti de l'expertise partagée de notre communauté pour attaquer ce problème de front. »

Pour réaliser pleinement la transition énergétique, GXF permet aux opérateurs de réseaux d'énergie de créer des applications commerciales avancées pour des usages multiples. Par exemple, Alliander utilise déjà GXF pour gérer l'éclairage public aux Pays-Bas. D'autres opérateurs de réseau ont utilisé GXF comme système de tête de réseau, ce qui permet une flexibilité maximale des données entre les compteurs intelligents et les opérateurs de réseau, tandis que d'autres ont utilisé GXF pour gérer des microréseaux. D'une manière générale, la plateforme GXF sera employée comme couche de connectivité générique pour collecter et diriger de gros volumes de données dans le cadre de la surveillance et l'analyse des actifs. Les opérateurs de réseaux se préparent ainsi à gérer des torrents de données en bordure de réseau grâce à GXF.

« À l'origine, la plateforme GXF a été créée pour permettre à nos clients de gérer leurs tâches les plus longues et coûteuses », a expliqué Arjan Stam, directeur des opérations des systèmes chez Alliander et membre du conseil d'administration de LF Energy. « Mais nous avons toujours eu envie de créer une fondation indépendante pour faciliter le projet et lui fournir un pavillon neutre. Avec LF Energy, nous avons trouvé ce pavillon et nous sommes impatients de travailler avec sa communauté pour amener GXF vers de nouveaux sommets. »

GXF est le septième projet de LF Energy. D'autres projets incluent OperatorFabric, un assistant intelligent destiné aux opérateurs de système ; PowerSyBl, un cadre de calcul haute performance pour la simulation et la planification du réseau ; RIAPS, une plateforme de développement d'énergie distribuée pour les applications de réseaux intelligents telles que les microréseaux et la production éolienne ; OpenEEMeter, un traitement cohérent des données des compteurs d'énergie pour la flexibilité de la demande ; les normes du consortium EM2 (Energy Market Methods Consortium) qui soutiennent les marchés de flexibilité du côté de la demande ; et OEDI, une plateforme de données permettant des analyses avancées et facilitant l'innovation en recherche.

Outre Alliander, LF Energy compte 32 membres. Les membres les plus récents sont Wind River, Cloud Bees, Elering et Monash University, qui ont tous rejoint le projet en janvier 2020 en tant que membres généraux. Si vous souhaitez rejoindre la fondation, rendez-vous sur https://lfenergy.org/join. Pour en savoir plus sur les projets de LF Energy, consultez https://www.lfenergy.org/projects/.

À propos de LF Energy

Première initiative du genre, LF Energy propose un plan d'action pour le 21e siècle visant à résoudre le changement climatique grâce à des cadres ouverts, des architectures de référence et le soutien d'un écosystème de projets complémentaires. Outre RTE, ses membres incluent Energinet, TenneT, Alliander, Elering, IBM, NREL, Recurve, Stanford University, OSISoft, Unicorn, Root9B, Wind River, Cloud Bees, Alan Turing Institute, Pecan Street et d'autres. Pour plus d'informations, consultez : https://www.lfenergy.org.

À propos d'Alliander

Alliander est une société spécialisée dans les réseaux d'énergie. Chaque jour, nous assurons le transport du gaz et de l'électricité vers plus de trois millions de consommateurs et d'entreprises des Pays-Bas et nous nous attachons à fournir un approvisionnement énergétique fiable, abordable, accessible et durable, aujourd'hui et demain.

Alliander est constituée d'un groupe d'entreprises employant au total plus de 7000 personnes. Notre dénominateur commun est notre parfaite connaissance des réseaux d'énergie, des technologies énergétiques et de l'innovation technique. Nos actionnaires sont constitués de provinces et municipalités néerlandaises. Avec eux et nos partenaires, nous discutons de nos projets pour l'avenir et proposons des solutions aux problèmes complexes d'infrastructure énergétique.

