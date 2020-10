LF Energy lance openLEADR pour rationaliser l'intégration de l'énergie verte pour la gestion de la demande

La collaboration avec l'OpenADR Alliance et Elaad NL renforcera la collaboration industrielle et accélérera la transition vers les énergies renouvelables

SAN FRANCISCO, 28 octobre 2020 /PRNewswire/ -- LF Energy, une fondation à but non lucratif de la Linux Foundation qui cherche à accélérer la transition énergétique des réseaux et des systèmes de transport mondiaux grâce à l'open source, a annoncé aujourd'hui son dernier projet, openLEADR . Ce projet crée une implémentation open source d'OpenADR, la norme ouverte pour l'échange d'informations sur la réponse à la demande entre les services publics mondiaux, les agrégateurs et les systèmes de gestion et de contrôle de l'énergie, afin de mieux gérer l'offre et la demande d'énergie.

La réponse à la demande et la gestion de la demande se font lorsque les consommateurs d'électricité, les propriétaires d'infrastructures et les agrégateurs régulent volontairement leur utilisation ou leur production d'électricité pendant certaines périodes afin de soutenir la stabilité du réseau. La réponse à la demande facilite la décarbonisation et le déclassement rapides des centrales de pointe à combustibles fossiles en permettant aux services publics d'ajuster la consommation et d'embarquer plus facilement des sources d'énergie renouvelables et distribuées variables. openLEADR standardise la mise en œuvre du code de la réponse automatisée à la demande (OpenADR), la norme de référence pour openLEADR développée par l'OpenADR Alliance .

« La réponse à la demande est essentielle pour intégrer les énergies renouvelables et les véhicules électriques au réseau et gérer la demande énergétique accrue sans s'appuyer sur les combustibles fossiles », a déclaré le Dr. Shuli Goodman , directeur exécutif de LF Energy. « openLEADR encourage la collaboration de l'industrie autour d'un code commun de mise en œuvre pour accélérer les services de flexibilité menant à un système énergétique durable et abordable. »

openLEADR crée une communauté open source autour des travaux existants d' ElaadNL , le centre d'innovation pour l'infrastructure de recharge des VE aux Pays-Bas qui a développé le code du projet. Le projet openLEADR de LF Energy permettra d'accroître la collaboration open source dans le monde entier en abaissant le seuil de coopération des entreprises avec de nouveaux partenaires.

« Nous sommes ravis d'utiliser l'open source pour créer un système de recharge plus intelligent pour la mobilité du futur », a déclaré Lonneke Driessen , directrice de la normalisation chez ElaadNL. « openLEADR est une partie importante de ce mouvement mondial visant à permettre aux industries de l'électricité et des VE de gérer de manière efficace et efficiente les changements dans la demande d'électricité des consommateurs. »

« Cette collaboration est une nouvelle étape dans le positionnement d'OpenADR comme la norme de gestion de la demande », a déclaré Rolf Bienert , directeur général et technique de l'OpenADR Alliance. « Simplifier la mise en œuvre d'OpenADR élargira considérablement l'écosystème qui se développe autour de cette norme internationale. »

À propos de LF Energy

Première initiative du genre, LF Energy propose un plan d'action pour le XXIe siècle visant à résoudre le problème du changement climatique grâce à des cadres ouverts, des architectures de référence et un écosystème de soutien de projets complémentaires. Outre RTE, les membres comprennent Alliander, Energinet, TenneT, Elering, IBM, NREL, Recurve, Stanford University, OSISoft, Unicorn, Wind River, Cloud Bees, Alan Turing Institute, Pecan Street, et bien d'autres. Vous trouverez de plus amples informations ici : https://www.lfenergy.org .

À propos d'OpenADR

L'OpenADR Alliance, une société à but non lucratif créée pour favoriser le développement, l'adoption et la conformité de la norme OpenADR, aide les services publics à gérer le nombre croissant de DER cités par les clients, qui comprennent les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie, les actifs de la MDE et les EVSE. La norme OpenADR prend en charge les communications sécurisées vers des systèmes certifiés pour gérer les changements de forme de la charge, les apports d'énergie et les caractéristiques de puissance. Pour plus d'informations, consultez le site : www.openadr.org/

À propos d'ElaadNL

Le centre de connaissances et d'innovation ElaadNL étudie et teste les possibilités de la « Smart Charging » : une recharge fiable, abordable et durable des véhicules électriques. ElaadNL est une initiative des opérateurs de réseau néerlandais communs. Pour une vue d'ensemble et plus d'informations, voir le Guide de la tarification intelligente : https://www.elaad.nl/uploads/files/Smart_Charging_Guide_EN_single_page.pdf

