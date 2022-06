LG amplia a experiência do consumidor com o lançamento de novos monitores e projetores

O encontro destinado a representantes da imprensa, influenciadores e demais stakeholders teve o objetivo de gerar experimentação dos lançamentos LG Ergo Monitor 27QN880 e CineBeam HU715QW das linhas de monitores e projetores LG respectivamente.

Na ocasião também foi anunciada a parceria entre LG e a empresa Usina de Vendas, distribuidor especializado autorizado para atendimento aos canais corporativo e varejista.

"Nosso compromisso é oferecer novas tecnologias para ampliar constantemente a experiência dos nossos consumidores. Lançamos o Ergo Monitor 27QN880 por notarmos que cerca de 80% dos mais de 8 milhões de pessoas que trabalham em Home Office não possuem equipamentos ergonômicos adequados e que boa parte das empresas está readaptando sua estrutura para atender ao formato híbrido de trabalho. Já na linha de Projetores, lançamos o CineBeam HU715QW para atender a demanda latente de pessoas que buscam o melhor equipamento para o seu Home Cinema evidenciado pelo crescimento dos residenciais de luxo e plataformas de streaming no Brasil", comenta Leonardo Almeida, Gerente Sênior de Produtos de IT da LG do Brasil.

Para criar uma sala de cinema em casa, o novo projetor CineBeam 4K HU715QW inova em sua concepção com o design idealizado em parceria com a empresa dinamarquesa Kvadrat, ocupando pouco espaço e apresenta tecnologia a laser em resolução 4K para projetar até 120 polegadas1 posicionado a menos de 35cm de distância da parede ou de uma tela de projeção. O modelo conta com WEBOS com acesso aos principais aplicativos de streaming, a mesma plataforma utilizada pelas TVs SMART LG, além de apresentar som estéreo 2.2Ch de 40W com Quad Woofer e Bluetooth Surround Ready e outros recursos de conectividade para oferecer a melhor experiência audiovisual.

"O lançamento do projetor CineBeam 4K HU715QW incorpora diversas tecnologias de ponta para atender ao segmento de HomeCinema premium", destaca Almeida.

O novo modelo LG 27QN880 da família Ergo Monitor tem o objetivo de aumentar a produtividade e oferecer conforto. Com ajustes ergonômicos múltiplos de inclinação, altura e rotação o monitor se destaca pela inovação e experiência do usuário com suporte ajustável a diversos tipos de mesas e superfícies. O lançamento traz tela IPS QHD de 27 polegadas, suporte a HDR 10 e entrada USB Type-C.

"O lançamento do LG Ergo Monitor 27QN880 garante uma nova experiência para os usuários, auxiliando na ergonomia produtividade e bem-estar, independentemente do local de trabalho. Trata-se de uma solução fundamental, para os consumidores que trabalham em casa e para os escritórios das empresas e seus colaboradores", complementa Almeida.

Os modelos já estão disponíveis no Brasil e podem ser encontrados em primeira mão no site da Usina de Vendas, para distribuição ao varejo e automação, e no site da MPCEL Mobile para venda direta ao consumidor final. Conheça outras informações sobre os monitores aqui e sobre os projetores aqui.

Especificações Projetores LG CineBeam 4K HU715QW:

LG CineBeam 4K HU715QW Resolução 4K UHD (3,840 x 2,160) Brilho 2.500 ANSI Lumens Fonte de luz Laser Vida útil da lâmpada 20.000 hours Brightness Optimizer Auto Brightness + Adaptive Contrast TruMotion Sim Filmmaker Mode Sim Tamanho da Tela 80-120 polegadas Distância de lançamento 120 polegadas a 31,7cm Taxa de lançamento 0.22 Zoom Fixo Mudança da lente – Correção keystone Deformação de 4/9/15 pontos webOS Sim Apple AirPlay 2 / HomeKit Sim Compartilhamento de tela Sim Alto-falantes integrados 20W + 20W stereo Controle remoto Sim (Magic Lighting Remote) Entradas HDMI x 3 com eARC / USB 2.0 x 2

1 Medido na diagonal.

2 Necessário conexão de Internet e assinatura de serviços de streaming. Os serviços compatíveis podem variar de país para país. Streaming e espelhamento de conteúdo de dispositivos iOS disponíveis via Apple AirPlay 2 e Apple HomeKit. Os dispositivos iOS requerem no mínimo a versão 12.3 do software (macOS versão 10.14.5 e superior para produtos Apple) e precisam estar na mesma rede Wi-Fi que o LG CineBeam.

3 Compatibilidade garantida apenas com alto-falantes Bluetooth LG.

Especificações LG Ergo Monitor 27QN880-B:

LG Ergo Monitor 27QN880-B Tamanho 27" Tipo de Tela IPS Ângulo de Visão 178º / 178º Resolução Máxima QHD (2560 x 1440) Brilho 350 cd/m² Contraste 1000:1 (típ) Tempo de Resposta 5ms (GtG) Taxa de atualização 75Hz Gama de cores (típ.) sRGB 99% Profundidade de Cores (nº de cores) 16,7 milhões Distância entre Pixels 0,2331 x 0,2331 mm Tratamento de Tela Antirreflexo ENTRADAS/SAÍDAS HDMI Sim (x2) DisplayPort Sim (x1) USB- Type-C Sim (PD 60W, vídeo e áudio, USP up) USB Sim (x2 USB 3.0 down) D-Sub - DVI - Saída de Fone de Ouvido Sim RECURSOS Alto-Falantes Sim (5W x2 Maxx Audio) HDR HDR10 Flicker Safe Sim AMD FreeSync™ Sim NVIDIA G-Sync™ - Adaptive Sync - Motion Blur Reduction - Crosshair - Dynamic Action Sync Sim

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

