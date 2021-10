LG anuncia novos modelos de Sound Bars SP8A e SP9A com realidade sonora avançada e design sustentável

Com o decodificador DTS X, é possível ouvir uma tempestade trovejando acima do usuário ao assistir um filme ou no meio de uma perseguição de carros no vídeo game, tudo isso com apenas a barra e o subwoofer, sem a necessidade de configurar diversas caixas de som.

Além disso, os aparelhos também apresentam Al Sound Pro 2, sistema que ajusta automaticamente a equalização sonora de acordo com o conteúdo que está sendo reproduzido e Al Room Calibration, que permite que o dispositivo reproduza o áudio em sua melhor qualidade de acordo com o layout do ambiente em que estiver usando, garantindo um balanceamento de áudio.

Para promover um modo de produção consciente e minimizar os impactos no planeta, a nova linha de Sound Bars SP8A e SP9A adotou um processo ecológico para o desenvolvimento dos produtos, no qual foram utilizados materiais reciclados para a construção dos dispositivos e embalagens com componentes 100% recicláveis, recebendo a Certificação de Produto Ecológico da Societe Generale de Surveillance (SGS), que comprova o compromisso da marca na redução de poluentes.

Para mais informações, acesse o site oficial da LG Electronics: https://www.lg.com/br/sound-bar

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1654550/Sound_Bars.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1654551/LG_Sound_Bars.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1654552/Sound_Bar_LG.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil

