LG aposta em primeira TV OLED transparente sem fio do mundo que redefine a experiência de tela

TV LG SIGNATURE OLED T 4K marca o início de uma nova fase no legado de inovação em TVs da LG

SÃO PAULO, 9 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A LG Electronics está lançando a primeira TV OLED Transparente Sem Fio do mundo na CES 2024. A TV LG SIGNATURE OLED T combina uma tela OLED 4K transparente e a tecnologia de transmissão de vídeo e áudio sem fio da LG para transformar completamente a experiência da tela.

Novo lançamento redefine a experiência em TVs

LG SIGNATURE OLED T. Divulgação: LG Electronics

A OLED T promove aos usuários uma ampla liberdade para organizar os ambientes de forma sofisticada e clean. Tudo isso é complementado pela qualidade de imagem e desempenho líderes da linha da LG OLED, com o novo processador α (Alpha) 11 AI. A OLED transparente da LG já é uma referência e venceu cinco Prêmios de Inovação CES 2024, incluindo o prêmio Best of Innovation (Melhor Inovação).

Com a LG SIGNATURE OLED T, os usuários podem se livrar da tela preta predominante que contrasta com a decoração da sua casa. Mantendo o tamanho da tela de 77 polegadas, a OLED T e sua inovadora tela transparente harmonizam perfeitamente com o ambiente. A tela transparente da TV também ajuda a tornar o espaço maior, proporcionando uma sensação de abertura.

A exclusiva LG OLED T traz consigo novas possibilidades, desde onde pode ser colocada na sala, até os tipos de experiências de usuário que a LG pode agora oferecer.

Versatilidade de montagem

A tela OLED transparente elimina as restrições usuais das TVs convencionais. A TV não precisa mais ser colocada contra a parede. Em vez disso, a OLED T pode ser colocada no meio da sala e funcionar como uma divisória, ou ela pode ser apoiada contra a janela sem bloquear a visão externa. A Zero Connect Box incluída, que aproveita a tecnologia de transmissão sem fio de ponta da LG para enviar imagens e som 4K para a OLED T, também permite que os usuários coloquem sua TV em qualquer lugar, independentemente de onde as tomadas elétricas estejam localizadas na sala. Sem cabos entre o Zero Connect Box e a OLED T, os usuários podem desfrutar de um ambiente de visualização limpo e sem cabos.

Além disso, o design modular da LG OLED T facilita diversos métodos de instalação. A OLED T vem em opções stand-alone (autônomas), against-the-wall (presas à parede) ou wall-mount (com suporte para a parede). Os clientes podem personalizar ainda mais adicionando prateleiras verticais ou flutuantes em um ou ambos os lados da tela para melhor atender aos seus gostos e preferências exclusivos.

Opções de visualização e novo processador

O novo lançamento da LG permite aos usuários descobrir novas formas de entretenimento e utilização por meio das suas experiências de visualização dupla: transparente e opaca. A OLED T vira uma tela digital transparente para exibir obras de arte, vídeos ou fotos com o recurso Always-On-Display (AOD). O conteúdo exibido na tela transparente parece flutuar no ar, ao mesmo tempo em que se funde com o ambiente em seu entorno para criar um efeito visual atraente e atmosférico. Outra opção é o recurso T-Bar, que oferece um espaço de informações úteis na parte inferior da tela. O T-Bar exibe alertas de notícias, atualizações meteorológicas ou o título das músicas que estão sendo tocadas, enquanto o resto da tela apresenta uma visão clara e desobstruída do espaço atrás dela.

Para uma visualização OLED com imagem perfeita, basta pressionar um botão para que a tela de contraste apareça. Dessa forma, os usuários podem mudar de imagem instantaneamente para tirar o máximo proveito da qualidade de imagem aprimorada da LG OLED com o novo processador α (Alpha) 11 AI, com desempenho de inteligência artificial 4 vezes superior. Isso proporciona uma melhoria de 70% no desempenho gráfico e uma velocidade de processamento 30% mais rápida em comparação com seu antecessor. A OLED T oferece o melhor proveito em experiências de tela transparente e com cores intensas com apenas um clique de um botão.

"A TV LG SIGNATURE OLED é um resultado incrível de inovação orientada para o consumidor, oferecendo experiências de tela totalmente novas, além da qualidade de imagem e desempenho da nossa premiada tecnologia OLED", diz Park Hyoung-sei, presidente da LG Home Entertainment Company. "A OLED transparente da LG dá aos clientes maior liberdade para organizar os seus espaços residenciais, sinalizando um caminho para um futuro promissor para o setor de televisões".

Em exposição na CES

A LG SIGNATURE OLED T está em exposição durante a CES 2024, de 9 a 12 de janeiro, no estande da empresa. Para acompanhar todos os anúncios da LG na CES, visite https://www.lg.com/br/ces e o canal LG Global no YouTube. Comente nas redes sociais com as hashtags: #LG #LGCES2024 #ReinventYourFuture #LifesGood.

