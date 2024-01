LG apresenta as mais recentes inovações na CES 2024

As ofertas de 'Smart Life Solutions' da empresa analisam experiências futuras para 'reinventar seu futuro' em vários espaços além das residências

SÃO PAULO, 10 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A LG Electronics está apresentando suas soluções de vida inteligente na CES 2024, estendendo-se para várias áreas além das residências, incluindo mobilidade e ambientes comerciais. Sob o tema "Reinvent your future" (Reinvente seu futuro), a exposição da LG apresenta como a empresa irá aprimorar as experiências dos clientes no dia a dia por meio das suas mais recentes inovações – incluindo a TV LG SIGNATURE OLED 4K transparente e sem fios; uma casa inteligente alimentada por inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e tecnologias de comunicação; e o conceito de mobilidade Alpha-able.

LG Electronics

A melhor experiência de TV com tecnologia inovadora e conteúdo infinito

O destaque do stand da LG é a primeira TV OLED 4K transparente e sem fio do mundo, a LG SIGNATURE OLED T. Os visitantes são recebidos por uma enorme exibição de arte de mídia criada pela combinação de quinze OLED Ts de 77 polegadas, apresentando conteúdo de vídeo envolvente com níveis de preto perfeitos e cores intensas. Estas telas transformam-se gradualmente numa TV OLED transparente, revelando uma nova era evidenciada pela OLED T. A aparência flutuante das TVs OLED dá destaque a transmissão sem fios de sinais de vídeo e áudio e a ligação a dispositivos externos, simplificando a instalação e proporcionando mais liberdade na decoração de interiores.

Uma área exclusiva destaca a tecnologia transparente e sem fio da LG SIGNATURE OLED T, que permite que a TV supere as restrições de espaço e se integre perfeitamente à vida cotidiana. Como uma TV que complementa a decoração de qualquer espaço, a LG SIGNATURE OLED T oferece uma extensão de futuras experiências de vida. Além disso, a tela transparente melhora a experiência de visualização de obras de arte de mídia, acrescentando profundidade e dimensionalidade.

Passando para a próxima área, os visitantes encontram uma impressionante estrutura de túnel com mais de 140 monitores OLED de 55 polegadas. Esta área de experiência do webOS serve como uma plataforma para apresentar uma ampla variedade de conteúdo, com curadoria de colaborações com diversos parceiros. Como um convite para explorar o mundo do entretenimento alimentado pela plataforma webOS, a webOS Zone oferece aos visitantes uma extensa coleção de videoclipes de diversos gêneros, incluindo séries, jogos ou esportes muito aguardados. Esta experiência imersiva convida os visitantes a explorar e entrar no mundo do webOS, oferecendo uma viagem envolvente e interativa.

Tecnologia de inteligência artificial aprimorando a experiência de 'Solução de Vida Inteligente'

Na área de exposição de casas inteligentes, a LG apresenta como a tecnologia de inteligência artificial pode melhorar as suas futuras soluções de vida inteligente. A casa inteligente alimentada por inteligência artificial da empresa utiliza vários sensores não apenas para digitalizar a vida das pessoas, mas também para detectar proativamente as necessidades, bem como propor soluções personalizadas com base nas palavras, ações e até emoções do cliente.

Por exemplo, os sensores sem contacto instalados na casa podem medir e digitalizar a frequência cardíaca e respiratória dos clientes, analisando a sua condição de saúde para ajustar automaticamente a temperatura e a humidade interiores.

Na casa inteligente do futuro, o LG ThinQ irá conectar sensores e dispositivos de Internet das Coisas, instalados em toda a casa, funcionando como uma plataforma de serviço que controla autonomamente os dispositivos para garantir configurações ideais sem a necessidade de intervenção do cliente.

Se, por exemplo, um cliente trouxer para casa um novo gato de estimação, os microfones, câmeras e sensores mmWave embutidos nos dispositivos domésticos detectam a presença do amigo peludo, perguntando automaticamente se deseja baixar o 'modo animal de estimação' nos eletrodomésticos LG ThinQ UP ou recomendando kits de acessórios especificamente para animais de estimação. Além disso, os sensores ainda priorizam a eficiência energética, colocando os produtos inteligentes em salas desocupadas no modo de economia de energia ou desligando-os quando não há ninguém em casa. Os sensores podem até ativar o modo de prevenção ao crime, enviando notificações através do aplicativo LG ThinQ caso alguma atividade incomum seja detectada.

A área também apresenta o recém-lançado agente de inteligência artificial para a casa inteligente, que se move sobre suas próprias duas rodas para receber os visitantes. Este agente de inteligência artificial funciona como um assistente doméstico versátil e um hub inteligente, oferecendo suporte abrangente na vida diária dos clientes, conectando e gerenciando eletrodomésticos e dispositivos de Internet das Coisas. Equipado com câmera, alto-falante e uma variedade de sensores de monitoramento residencial, ele pode coletar dados em tempo real do ambiente doméstico para facilitar o controle de eletrodomésticos. Sua tela frontal permite expressões faciais sugestivas para engajamento e comunicação ativas com os clientes.

Em Las Vegas, a área comercial apresenta uma variedade de serviços personalizados ligados ao tema de viagens. Um exemplo notável é a integração do LG MAGNIT, uma tela Micro LED, com soluções de reconhecimento facial e publicidade de inteligência artificial. Essa combinação permite que anúncios personalizados sejam entregues aos usuários em vários locais, como hotéis, lojas e áreas de transporte. Outros cenários incluem clientes recebendo orientação do GuideBot em um hotel ou fazendo pagamentos por meio de reconhecimento facial em um café.

Alpha-able, o conceito de mobilidade do futuro da LG

Indo além das residências, a LG redefiniu recentemente os carros do futuro como uma "caverna digital personalizada". Para demonstrar este conceito, a empresa criou uma área exclusiva em seu stand para apresentar o Alpha-able. O Alpha-able atua como uma representação tangível da visão de mobilidade da LG, oferecendo aos passageiros uma prévia das soluções inovadoras que poderão experimentar no ambiente de mobilidade futuro.

O conceito de mobilidade do futuro visa proporcionar experiências únicas aos clientes com base em três temas: Transformável, Explorável e Relaxável. Ao transformar o automóvel em espaços que lembram ambientes domésticos ou de escritório, os passageiros podem descansar ou trabalhar em movimento. O Alpha-able utiliza tecnologias de exibição de ponta, incluindo telas enroláveis, flexíveis e transparentes, juntamente com tecnologias e soluções incomparáveis de eletrodomésticos da LG, para fornecer experiências transformáveis que se adaptam às necessidades dos passageiros. Além disso, o Alpha-able oferece experiências exploráveis, fornecendo informações e conteúdos personalizados para situações únicas, bem como experiências relaxantes para os passageiros espairecerem e aproveitarem algum sozinhos.

Além do Alpha-able, a LG também dedicou um espaço para mostrar as suas soluções de carregamento de veículos elétricos (EV, na sigla em inglês), uma área de crescimento importante para a empresa. Este espeçado destaca o carregador de veículos elétricos e a solução de controle da LG chamada e-Centric.

LG Labs e Soluções Sustentáveis estão alinhadas à visão ESG

A LG também lançou uma variedade de novos produtos desenvolvidos por meio do LG Labs, o projeto experimental, porém inovador, de desenvolvimento de produtos e serviços da empresa, focado na criação de experiências únicas para o cliente.

A área do LG Labs apresenta uma variedade de produtos inovadores, incluindo DukeBox by LG Labs, o dispositivo de áudio all-in-one que busca reinventar a profundidade da experiência de áudio e vídeo com um conceito de jukebox modernizado; DUOBO by LG Labs, uma máquina de café em cápsulas que extrai dois sabores ao mesmo tempo; e Bon Voyage by LG Labs, um espaço personalizado projetado para levar a qualidade de vida em casa para a natureza. Além disso, a área inclui produtos como LG CineBeam Qube e brid.zzz by LG Labs, que oferecem abordagens ousadas e inovadoras para enriquecer a experiência do cliente.

A empresa também criou a área Vida Melhor para Todos, dedicada a destacar suas ações em iniciativas ambientais, sociais e de governança. Um recurso marcante nesta área é a LG mycup, uma lavadora que fez sua estreia na CES. Além disso, a LG apresenta a sua solução doméstica sustentável, aproveitando as capacidades da plataforma de energia doméstica da LG para otimizar a gestão e utilização de energia. Esta solução abrangente oferece aos usuários utilização eficiente, controle fácil e capacidade de distribuir energia renovável.

Além disso, a LG apresenta o seu 'Universal UP Kit', uma linha de acessórios concebidos para ajudar todos os usuários a utilizar convenientemente os eletrodomésticos LG, independentemente de gênero, idade ou deficiência. Os visitantes têm a oportunidade de experimentar em primeira mão estes acessórios. A empresa também dá grande ênfase à acessibilidade para todos por meio de suas experiências de acessibilidade na TV.

Para acompanhar todos os anúncios empolgantes da LG na CES, visite https://www.lg.com/br/ces e o canal Global da LG no YouTube. Comente nas redes sociais com as hashtags: #LGCES2024 #ReinventYourFuture #LifesGood.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2315754/LG_at_CES_2024_02.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil