LG apresenta série Better Life com iniciativas de ESG

Com o slogan "Melhor, Mais Limpo, Mais Verde", a LG divulgou globalmente um manifesto com as ações e metas para criação de uma vida melhor e de uma sociedade mais inclusiva

SÃO PAULO, 4 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Reforçando seu compromisso com a sustentabilidade, a LG anunciou o Plano para uma Vida Melhor 2030. O objetivo é tornar o negócio ambientalmente sustentável, com ações específicas e tangíveis nos três pilares: ambiental, social e governança corporativa, da lista em inglês ESG.

“Uma vida melhor para todos” / Divulgação: LG Electronics

Ser uma empresa ambientalmente consciente significa analisar profundamente todos os seus processos e se esforçar ao máximo para fazer mudanças internas e externas que abranjam desde a cadeia de suprimentos até a cultura organizacional. Em outras palavras, a LG quer ser uma empresa ambientalmente sustentável, motivo pelo qual propôs ações específicas e tangíveis, descritas em seu Plano para uma Vida Melhor 2030.

Só é possível haver uma vida sustentável se pessoas e organizações se unirem em prol de uma visão compartilhada e do respeito mútuo. Pensando nessa 'coexistência' positiva crucial para o futuro do planeta e das pessoas, a LG busca, há anos, criar um ambiente verdadeiramente inclusivo para pessoas de todos os tipos, da melhor maneira possível – fornecendo produtos que possam ser usados com facilidade por todos, independentemente de suas habilidades.

O plano é a próxima fase da missão da LG de inspirar mais união. Com base em metas definidas há anos para estabelecer uma sociedade pautada pela diversidade e inclusão, a empresa apresenta agora um plano de ação concreto e indicadores de desempenho detalhados para fortalecer laços com as pessoas – o que inclui fornecedores, funcionários e consumidores – e promover mais o 'nós' e menos o 'eu'.

Como parte desse plano, a LG pretende munir seus fornecedores de conhecimento e experiência corporativa para que possam ter operações mais seguras e eficientes, estabelecer métricas claras para avaliar a diversidade da força de trabalho, desenvolver produtos universalmente acessíveis e muito mais.

As iniciativas marcam uma mudança de paradigma voltada à adoção de medidas tangíveis, específicas e mensuráveis para um meio ambiente melhor, mais limpo e mais verde. Este artigo faz parte da série Better Life (Vida Melhor, em tradução livre), e analisa os planos de ação estabelecidos pela LG na área ambiental e as metas que ela se empenha para alcançar.

Tarefa 1: Pregar a neutralidade de carbono e utilização de energias renováveis

Pesquisas apontam que a temperatura média na Terra subiu cerca de 1.2 grau Celsius (2.2 graus Fahrenheit) desde o período pré-industrial. Ciente da urgência das mudanças climáticas, a LG continua fortemente comprometida a ser uma empresa neutra em emissão de carbono e, em longo prazo, deseja operar unicamente com energia renovável. Sua dedicação a esses dois objetivos fica visível nas tecnologias de alta eficiência energética aplicadas no LG Smart Park em Changwon, Coreia do Sul.

Realizando mudanças imediatas em prol de sua iniciativa de carbono, a LG está adotando processos operacionais mais eficientes e aplicando tecnologias de alta eficiência energética em todas as suas unidades de produção. O LG Smart Park, unidade de fabricação revolucionária da empresa, opera com inovações de última geração para produzir com mais eficiência e de forma mais sustentável. O centro de fabricação elevou a produtividade em 20% e reduziu o custo de devoluções de produtos defeituosos em 80%. Além disso, o LG Smart Park reduziu as emissões de gases de efeito estufa e aumentou a eficiência energética por unidade em 30%, na comparação com a fábrica anterior.

Tarefa 2: Construir uma economia circular

A LG pretende mudar o status quo da gestão de produtos que chegam ao final do seu ciclo de vida usando materiais ecologicamente corretos, simplificando os processos de fabricação e transformando materiais descartados em "novos" recursos a fim de criar uma economia circular.

Reduzir, recuperar, reciclar e reutilizar materiais é fundamental em uma economia circular. A LG opera um serviço gratuito de coleta de lixo eletrônico em 52 países e pretende coletar, entre 2006 e 2030, mais de oito milhões de toneladas de aparelhos usados. Quanto à reciclagem, a LG está melhorando os processos existentes para aumentar ainda mais seu índice de reciclagem e quer chegar a 95% até 2030. Para isso, o Centro de Reciclagem Chilseo (CRC) da empresa, situado em Hamyang, Coreia do Sul, planeja substituir o compressor e vários equipamentos antigos até o segundo semestre do ano. Além disso, recentemente, a LG convidou seus funcionários para participar do esforço coletivo rumo à circularidade usando menos copos de papel descartáveis no trabalho.

Tarefa 3: Desenvolver produtos amigos do ambiente

Líder global em eletrônicos de consumo, a LG se dedica a ajudar o consumidor a ter um estilo de vida mais sustentável. É por isso que a empresa está aplicando tecnologias ecologicamente corretas a todos os produtos desenvolvidos nos últimos tempos, contribuindo para uma pegada de carbono menor e a recirculação de recursos.

Até 2030, a LG planeja reduzir em 20% a emissão total de carbono na etapa de uso dos produtos. Além disso, a empresa projeta que, de 2021 a 2030, terá utilizado um total acumulado de seiscentas mil toneladas de plástico reciclado na produção de novos eletrodomésticos. No futuro, poderá oferecer produtos ainda mais energeticamente eficientes e ambientalmente sustentáveis do que a atual safra de modelos, ajudando o consumidor a reduzir sua conta de luz, a ter uma casa mais sustentável e a viver a melhor versão da Vida Melhor que a LG quer proporcionar.

Tarefa 4: Minimizar os riscos de ESG na cadeia de suprimento

Trabalhando de forma muito próxima com seus parceiros, a LG fomenta um ecossistema sustentável em toda a sua cadeia de fornecimento para criar ambientes de trabalho mais seguros e sistemas de fornecimento estáveis.

A LG incentiva a adesão de seus fornecedores a padrões de gestão e certificações de gestão de saúde e segurança globalmente reconhecidos para ajudá-los a manter uma taxa de autoinspeção de alto risco inferior a 0,5%. Por exemplo, evitar jornadas de trabalho excessivamente longas para melhorar as condições de trabalho, conquistar mais certificações de saúde e segurança e fornecer recursos e expertise para que os fornecedores possam executar práticas de gestão ESG. A avaliação de novos fornecedores também é parte integral da abordagem da LG, razão pela qual a empresa tem adotado critérios ESG mais rígidos para avaliar suas parcerias corporativas.

Tarefa 5: Promover o crescimento da empresa com base na diversidade

A LG adota uma gestão orientada para as pessoas, de modo que suas portas estão sempre abertas ao talento, independentemente de características herdadas ou do quão diversas são suas identidades. Daqui para frente, a empresa pretende proporcionar mais oportunidades profissionais às classes socialmente desfavorecidas, como as que vivem com deficiência.

Até 2030, a empresa terá criado várias oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência. Para ter certeza de que todos os funcionários serão igualmente reconhecidos e incluídos na cultura corporativa, a LG apresentará em breve mais programas de treinamento de diversidade em toda a empresa.

Tarefa 6: Desenvolver produtos convenientes para todos

Ao inovar em novos produtos, a LG adota o ponto de vista de seus inúmeros usuários. Seus produtos devem ser universalmente funcionais e convenientes, ou seja, devem ser facilmente utilizáveis por idosos, jovens e deficientes, sem excluir uma única pessoa.

Objetivando adaptar os recursos de acessibilidade até 2025 e fornecer manuais do usuário com todos os produtos até 2030, a LG está se unindo ao grupo de consumidores 'Disabled Advisory Group', composto por usuários com habilidades variadas para ouvir suas opiniões e refleti-las em todos os produtos desenvolvidos pela empresa daqui em diante.

A LG também está ampliando seus esforços para aumentar a acessibilidade, tratando de pontos de contato do cliente que vão além de seus produtos. Um exemplo é a adoção de quiosques que fazem tradução para linguagem de sinais e serviços sem barreiras para proporcionar a experiência do cliente mais acessível até o momento.

A visão da LG para um mundo sustentável foi definida por seu princípio orientador: 'A Better Life for All' (Uma vida melhor para todos). A empresa continua promovendo uma terra mais verde e resiliente para todos, investindo em práticas de negócio neutras em carbono e economias circulares e, em paralelo, coloca-se ao lado de seus fornecedores, funcionários e consumidores para formar um "nós" melhor, buscando uma sociedade mais diversificada e inclusiva.

Para saber mais sobre como a LG está abraçando a inclusão, a sustentabilidade e a diversidade em tudo o que faz, assista a esse vídeo da marca: www.youtube.com/watch?v=pS37aWhheQk (disponível em inglês). A jornada está apenas começando.

