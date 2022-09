LG apresenta um conceito em lavanderia premium vertical com a nova lavadora e secadora elétrica WashTower

Com recursos de inteligência artificial e conectividade, a LG WashTower é uma solução vertical de lavanderia premium, que oferece conveniência e máximo cuidado com as roupas em um formato inovador

SÃO PAULO, 30 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A LG Electronics apresenta uma maneira mais inteligente e integrada de lavar roupas com a nova LG WashTower. A dupla de lavadora e secadora apresenta a tecnologia aprimorada de inteligência artificial*, que detecta o tamanho da carga e o tipo de tecido, escolhendo o melhor padrão de lavagem e secagem, garantindo a máxima preservação dos tecidos e entregando peças mais limpas e conservadas mais rapidamente, economizando tempo, energia, água e sabão.

LG WashTower. Crédito: Divulgação LG

Com seu design conveniente e economia de espaço, A WashTower apresenta um novo conceito de lavanderia premium, com abertura frontal e painel de controle central de fácil acesso, que posiciona os comandos da lavadora e secadora numa altura ideal para operação. Combinando excelente desempenho com estilo sofisticado, o produto se encaixa perfeitamente em variados estilos de decoração. A WashTower possui portas de vidro escurecido e temperado super-resistentes, elementos decorativos cromados e acabamento para excelente durabilidade com alta resistência a arranhões. O produto contribui para um visual elegante na lavanderia, oferecendo harmonia para os ambientes.

"A inteligência artificial presente na WashTower adiciona controle preciso de movimentos e seleciona automaticamente as configurações apropriadas para o cuidado ideal do tecido, além dos tempos de lavagem e secagem mais rápidos. A tecnologia também permite que o eletrodoméstico aprenda a rotina e as preferências do usuário para oferecer opções personalizadas, facilitando o processo de lavagem e secagem com economia de energia e água", explica Rodrygo Silveira, gerente de produtos de Linha Branca da LG do Brasil.

A nova lavadora oferece ciclos de lavagem com vapor – para eliminação de 99,9% de vírus, bactérias e alérgenos – e lavagem a seco, para higienização de peças delicadas. Tudo isso em um produto conectado, permitindo o download de ciclos adicionais e com pareamento Smart entre lavadora e secadora, onde o ciclo de secagem é automaticamente selecionado com base no ciclo de lavagem. Com capacidade de 17kg para lavagem e 16Kg para secagem, tem 10 anos de garantia do motor Direct Drive.

Um dos principais diferenciais da WashTower é o compressor DUALInverter, que permite uma secagem de alta eficiência por condensação. Nesse método, a secagem é feita em uma temperatura mais baixa por um método similar ao de "desidratar" a roupa ao invés de esquentá-la com uma bomba de calor. Isso garante um menor impacto térmico nas roupas e proporciona maior conservação dos tecidos durante o processo de secagem.

"Com a avançada tecnologia de IA da LG e recursos diferenciados, essa impressionante novidade da lavanderia oferece cuidados delicados com o tecido e gerenciamento de roupas sem esforço. Esse é o resultado do estudo das necessidades dos consumidores e, com nossa vasta experiência e expertise no mercado global de eletrodomésticos, podemos fornecer soluções para uma vida melhor", completa Rodrygo Silveira.

* O Ciclo de Lavagem com IA detecta materiais como algodão natural e fibras sintéticas, bem como a espessura do material. As especificações e recursos do produto podem variar dependendo do modelo ou região.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

