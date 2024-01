LG APRESENTA UMA VARIEDADE DE SOLUÇÕES DE PONTA COM SUA ESSÊNCIA CRIATIVA

Com uma área de exposição especial exclusiva para produtos experimentais, mas inovadores, a LG apresenta ideias criativas adaptadas a vários estilos de vida

SÃO PAULO, 3 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) está se preparando para apresentar sua mais recente linha de produtos inovadores e pioneiros na CES 2024, a maior feira mundial de produtos eletrônicos de consumo e TI.

A LG dedicará um espaço de exposição especial ao LG Labs, a sua plataforma de marketing focada no fornecimento de produtos e serviços experimentais, mas inovadores. Este ano, o tamanho da área LG Labs mais do que duplicou em relação à CES de 2023, com o objetivo de apresentar ideias criativas adaptadas a vários estilos de vida, oferecendo diversas experiências aos clientes.

Um dos destaques da exposição será o lançamento do DukeBox by LG Labs, um produto de áudio inovador que combina perfeitamente o charme do áudio valvulado com a tecnologia de ponta de painel OLED transparente. O objetivo é oferecer uma nova experiência musical, combinando emoções antigas com tecnologia de ponta, buscando reinventar a profundidade da experiência de áudio e vídeo com uma jukebox modernizada. Com alto-falantes frontais na parte inferior e um alto-falante de 360 graus na parte superior, o produto oferece uma experiência de áudio apaixonante que envolve o ouvinte. A transparência do display OLED pode ser ajustada, criando um efeito visual sedutor que lembra um sistema de áudio valvulado protegido por uma caixa de vidro transparente. Além disso, o DukeBox é versátil e pode ser usado para desfrutar de conteúdos de alta qualidade, como filmes, ou até mesmo criar um ambiente aconchegante de lareira onde o tubo de vácuo fica visível em meio às chamas cintilantes.

A LG também apresentará uma versão atualizada do seu Bon Voyage by LG Labs, um espaço personalizado projetado para aprofundar a qualidade de vida de casa para a natureza. Com base no feedback dos clientes, o Bon Voyage foi reformulado para o tamanho de um trailer de camping, otimizando a utilização do espaço e a mobilidade. Com dimensões de 2 metros de largura, 3,8 metros de comprimento e 2,2 metros de altura, ele pode ser equipado com diversos móveis e eletrodomésticos, incluindo cama, geladeira, fogão elétrico, purificador de água, Styler e produtos para cuidar de calçados. A sua versatilidade permite uma diversão confortável em qualquer lugar, podendo ser facilmente estacionado em ambientes fechados e conectado a um carro.

Outro produto interessante a ser apresentado é o DUOBO by LG Labs, uma máquina de café em cápsulas que extrai duas cápsulas de café diferentes simultaneamente. Inspirado na exploração espacial, o DUOBO foi lançado por meio de uma campanha de crowdfunding nos EUA. O espaço de exposição contará com um grande modelo do DUOBO junto com o personagem espacial CUBO, criando uma atmosfera convidativa para clientes globais.

Além disso, a LG planeja expor outros produtos como o LG CineBeam Qube, LG Gram Fold, LG XBOOM, LG StanbyMe Go, LG Tiiun Mini e brid.zzz by LG Labs, todos criados com base na abordagem corajosa da empresa para enfrentar desafios ousados.

Hyo-eun Kim, vice-presidente e chefe da Divisão de Gestão de Marca da LG, expressou o compromisso da empresa em fornecer aos clientes globais uma experiência em primeira mão dos produtos e serviços inovadores que incorporam o "DAN de pioneirismo" da LG Electronics.

Os visitantes da CES 2024 em Las Vegas, de 9 a 12 de janeiro, poderão conferir os produtos LG Labs no stand da empresa (#16008, Central Hall, Las Vegas Convention Center). Para acompanhar todos os anúncios empolgantes da LG na CES, visite www.lg.com/ces2024 e o canal Global da LG no YouTube .

