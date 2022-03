LG Business Solutions apresenta monitor de diagnóstico otimizado para mamografia e tomossíntese

Além dos sensores, a novidade possui o modo "Focus View", que permite aos radiologistas revisarem seções de uma imagem médica ajustando o brilho e os tons de cinza na área de foco enquanto escurece o restante da tela. Já o modo "Patologia" emula o nível de detalhes e cores visíveis ao microscópio durante a análise.

De acordo com Rodrigo Fiani, vice-presidente de vendas para o mercado B2B da LG, o lançamento representa um poderoso recurso aos profissionais da área. "A LG Business Solutions se coloca como impulsionadora para que diversos negócios atinjam seus objetivos e aumentem seus resultados. Nossa moderna tecnologia é a ferramenta para surpreender e transformar a experiência dos negócios com nossos produtos e soluções", afirma Fiani.

"Queremos complementar nosso portfólio de soluções médicas, apresentando um produto com alta qualidade de imagem e diferenciado. Esse modelo foi projetado para exames de mamografia e tomossíntese, pois possui um nível superior de resolução, o que contribui para um diagnóstico mais assertivo", conclui o executivo.

O lançamento conta com design exclusivo e seu suporte de um clique permite a fácil instalação do equipamento. A base foi ergonomicamente projetada e permite que os usuários ajustem livremente a inclinação, altura e giro, permitindo conforto durante as longas horas de trabalho.

O monitor LG 31HN713D contém ainda seis teclas de atalho, tornando a alteração do modo de tela, resolução e iluminação fácil e intuitiva a fim de evitar interrupção durante o fluxo de trabalho.

A LG dispõe de um portfólio de monitores médicos multimodalidade para diagnósticos com resoluções a partir de 1.3 até 12MP e diversos tamanhos, variando entre 19 a 32 polegadas. Os modelos cirúrgicos possuem resolução 4K com 27 e 32 polegadas, enquanto o com resolução Full HD é de 27 polegadas. Já as placas digitais de Raios X possuem as versões com e sem fio, nos tamanhos 14 x 17 e 17 x 17 polegadas.

Para mais detalhes sobre o monitor LG 31HD713D e dos demais produtos da linha médica da LG, acesse o link:

https://www.lg.com/br/business/monitores-medicos

