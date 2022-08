LG Business Solutions patrocina Exposição dos 35 anos da CASACOR

Mostra gratuita celebra edição especial do evento no Conjunto Nacional, em São Paulo.

SÃO PAULO, 15 de agosto de 2022 /PRNewswire/ --

A LG Business Solutions, divisão da empresa focada no mercado empresarial, é a parceira oficial de tecnologia na exposição gratuita da CASACOR SP 2022. A 35ª edição da maior e mais completa mostra de arquitetura, design e paisagismo da América Latina, acontece neste ano no Conjunto Nacional, patrimônio modernista da cidade localizado na Avenida Paulista, 2073.

Exposição 35 anos CASACOR 2022. Crédito: Daniel Valenti/ Divulgação LG.

Com visitação gratuita, a exibição inédita promove integração entre o mundo físico e digital com uma retrospectiva das inspirações do evento desde o seu nascimento, em 1987, e o avanço ao longo dos anos e está disponível nas rampas de acesso do Conjunto Nacional, em São Paulo.

"A CASACOR é uma poderosa plataforma de encontro e experiências do universo do morar e é um prazer para nós apoiar este projeto, permanecendo conectados e integrados por estes elementos, usando nossas soluções para criar e manter a identidade da exposição", conta Rodrigo Fiani, vice-presidente de vendas B2B da LG Electronics.

Quem prestigiar a exposição nos pavimentos do Conjunto Nacional, vai conferir Telas LED LG, TVs LG OLED 55'', monitores de 24'', projetores e caixas de som portáteis XBoom GO PL5, em uma experiência completa, com a possibilidade de ser feita na velocidade, direção e intensidade que cada visitante desejar.

"Fazer parte da Exposição CASACOR 35 anos, é uma excelente oportunidade para oferecer uma experiência imersiva com as nossas soluções da LG Business Solutions. A exposição reforça a evolução do evento e como a tecnologia contribuiu para integrar o mundo físico e digital, além de contar com histórias inspiradoras e depoimentos emocionantes", conclui o executivo.

A 35ª edição da CASACOR 2022 conta com a parceria tecnológica exclusiva da LG Electronics, pelo quinto ano consecutivo. No espaço chamado Casa LG Magenta, a marca reforça seu pioneirismo, durante a mostra, ao apresentar grandes novidades para o consumidor.

A companhia também aposta no aplicativo de conectividade LG ThinQ, uma tecnologia exclusiva desenvolvida para que os consumidores possam acessar e controlar os eletroeletrônicos à distância e até por comando de voz.

A LG Business Solutions oferece tecnologias avançadas, interatividade e experiência para empresas. Conheça mais sobre os diferenciais em nosso site: www.lg.com/br/business.

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2022

Data: 05 de julho a 11 de setembro de 2022

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César

Mais Informações: www.casacor.com

Facebook: www.facebook.com/casacoroficial

Instagram: @casacor_oficial

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgdobrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1878384/35_Anos_CASACOR_LG_Cr_dito_Daniel_Valenti.jpg

FONTE LG

SOURCE LG