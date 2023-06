LG consolida sua excelência tecnológica e apresenta soluções inovadoras na CASACOR 2023

Marca é patrocinadora oficial pelo sexto ano consecutivo e leva design premium junto a inteligência artificial ao maior evento da América Latina

SÃO PAULO, 20 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics, parceira tecnológica exclusiva da CASACOR 2023 pelo sexto ano consecutivo, exibe seus lançamentos e tendências de mercado na maior mostra de arquitetura, design e paisagismo da América Latina. Proporcionando uma experiência única por meio da inovação tecnológica da marca e a expertise dos profissionais de arquitetura sob o tema "Corpo & Morada", a 36ª edição da mostra acontece no Conjunto Nacional, patrimônio modernista da cidade localizado na Avenida Paulista, 2073 até o dia 6 de agosto de 2023.

Casa LG, desenvolvida pelo BC Arquitetos, na CASACOR 2023. Crédito: MCA Estúdio

Em seu ambiente de 320m², a Casa LG – assinado pelo escritório BC Arquitetos, de Bruno Carvalho e Camila Avelar – disponibiliza diversos produtos, incluindo TVs, aparelhos de áudio, cozinha e lavanderia, telas e ares-condicionados. O talento e a visão do arquiteto Bruno Carvalho se encontram harmoniosamente com os produtos inovadores da LG, que estão em exibição nos ambientes da casa. A proposta é mostrar que podemos viver em um mundo conectado, sem jamais perdermos o contato com as nossas raízes ancestrais e as memórias.

"É uma grande satisfação para nós seguirmos com essa valorosa parceria com a CASACOR pelo sexto ano seguido. A LG sempre esteve próxima dos arquitetos, marcando presença em grandes eventos nacionais e internacionais, e estamos novamente trazendo nosso DNA ligado à inovação para perto dos consumidores, demonstrando nossa dedicação contínua à inovação e ao compromisso em transformar a vida dos consumidores através da tecnologia", conta Sonah Lee, head de Marketing Corporativo da LG do Brasil.

Os visitantes poderão conhecer mais de 170 produtos LG distribuídos em mais de 40 espaços, com destaque para diversos modelos e tamanhos das TVs OLED, incluindo as inéditas C3, G3 e linha Lifestyle, além da QNED 85 MiniLED, a lavadora vertical LG WashTower, as novas Geladeiras LG, o Ar-Condicionado Split ARTCOOL e os Purificadores de Ar LG PuriCare 360º, a linha de áudio LG Sound Bar SC9S, LG XBOOM 360 e LG XBOOM XG9 Power, os computadores LG Gram e os projetores LG CineBeam, entre outros.

BC Arquitetos – Ancestralidade e conexão com a primeira morada

Com projeto idealizado pelo arquiteto Bruno Carvalho, a Casa LG representa a fusão entre tecnologia e humanidade. Na busca por uma arquitetura afetiva e sensorial, os arquitetos destacaram a importância das origens e a conexão com nossa história. As paredes carregam consigo a memória dos sonhos e anseios que moldaram nossa existência. O ambiente conta com elementos naturais como a Terra e Barro, além de utilizar o design e a arte brasileira, fazendo um convite para adentrar nessa morada onde passado e futuro se encontram, com a promessa de um amanhã promissor.

"Buscamos imprimir na Casa LG uma volta às origens, às raízes humanas, para encontrar inspiração e soluções arquitetônicas que promovam uma conexão mais profunda e autêntica entre o ser humano e o espaço em que habita", explica o arquiteto Bruno Carvalho. "Além disso, o uso de materiais naturais em conjunto com a escolha da cor magenta da marca LG como elemento arquitetônico principal, criam uma contraposição interessante entre o conceito de ancestralidade e a tecnologia de ponta da LG, colocando ambos em posição de destaque", completa.

Uma arquitetura que respeite a história e a cultura do lugar e das pessoas que o habitam também evidencia a importância do corpo nessa relação, uma vez que é o corpo que é afetado e influenciado pelo ambiente em que vive. Dessa forma, a proposta afetiva e sensorial do BC Arquitetos para a Casa LG não está somente relacionada à estética e ao design, mas também à forma como a arquitetura impacta e interage com o corpo humano.

Inovações impressionantes em OLED TV

Anualmente, a LG tem adicionado atualizações para essa linha, amplamente reconhecida pelos especialistas por oferecer uma experiência superior em relação às demais tecnologias de televisores disponíveis no mercado nacional, com painéis de LED, LCD ou Mini LEDs. Isso porque as Smart TVs LG OLED apresentam pixels que se autoiluminam e, por não precisarem de uma iluminação traseira, garantem mais brilho e nitidez, oferecendo uma experiência incomparável.

Neste ano, a marca celebra 10 anos da tecnologia OLED, na qual a LG é pioneira e líder global de vendas. Para marcar a data, a LG voltou sua atenção para a experiência do consumidor e o design refinado, exclusivo da linha OLED – trazendo mais personalização aos modelos, que podem ser programados de acordo com as preferências e gostos individuais de cada consumidor – e inovou de diferentes formas no segmento OLED em 2023, para aprimorar a linha e levar as TVs a outro nível.

A maior evolução está na OLED G3, que chega com a tecnologia Brightness Booster Max, uma evolução do painel OLED, que faz com que o modelo alcance 70% mais de brilho em comparação a outras OLEDs. Outro grande destaque é a chegada da OLED Z3, a primeira OLED 8K a desembarcar no mercado nacional. Além de três séries: B3, C3 e G3 – com destaque para a tecnologia OLED evo, presente nas séries G3 e C3, que oferece maior brilho para imagens altamente realistas com clareza e detalhes incríveis; uma plataforma WebOS atualizada; o recurso WOW Orchestra, disponível nas linhas C3, G3 e Z3, que proporciona sincronia perfeita entre a TV e o Sound Bar. Além disso, as TVs OLED evo de 2023 são de fácil locomoção, considerando o material de fibra composta, que reduz o peso total da TV.

Túnel de LED

O maior destaque de telas da LG é um enorme Túnel de LED que garante a imersão dos convidados e visitantes até chegarem à Casa LG. O túnel é formado por 48 gabinetes LED Signage, da série LSBC. O tamanho total do túnel é de 10,72 metros quadrados.

A tecnologia HDR deixa o conteúdo exibido na tela vívido e com ótimo impacto visual. Com gama de cores mais ampla e a acentuada taxa de contraste permitem que os espectadores desfrutem totalmente de conteúdos vibrantes, além de possuir fácil manutenção e instalação.

OLED Transparente

A sala de estar da Casa LG conta com uma impressionante OLED transparente, capaz de criar efeitos incríveis da tela com o ambiente, deixando o ambiente mais inovador. Ao mesmo tempo em que mostra o cenário atrás de si, a tela sobrepõe as informações relevantes bem na frente deles, harmonizando conteúdo e ambiente de maneira perfeita e natural.

A tecnologia OLED da LG faz com que o Painel OLED Transparente tenha uma estrutura mais fina e proporciona uma elevada transparência de 38%, muito superior à das telas LCD transparentes convencionais.

Com pixels de iluminação automática, a tela mantém cores vivas e alta taxa de contraste, mesmo sob transparência, dando vida ao conteúdo desde diferentes ângulos de visualização. Além disso, o vidro frontal temperado antiestilhaçamento protege o produto de tais impactos externos.

Home Cinema LG LED 136''

No ambiente de Felipe de Almeida, a LG traz a imensa tela LG LED de 136 polegadas - uma das grandes tendências para o mercado de áudio e vídeo. A proposta é mostrar a aplicação da tela em um ambiente residencial de luxo, proporcionando uma imersão de cinema dentro de casa.

A tela está acompanhada pelo Sound Bar S90, que gera graves profundos e áudio intenso, perfeitos para potencializar o conforto e integrar as tecnologias para uma experiência sensorial completa.

Linha Branca

Na última edição da CASACOR, a LG apresentou a WashTower™️, lavadora e secadora de roupas com design exclusivo em formato de torre e capacidade de lavagem de 17kg. Para esse ano, a marca apresenta a nova WashTower Compact, de 14 kg, com o foco em lavanderias compactas e que em breve será lançada no mercado brasileiro. O modelo está presente na Casa LG e na Lavanderia do Tufi Mousse, que juntamente com as Lava e Seca Smart LG VC2, dispostas nos ambientes da Ester Carro e Ecatherina Brasileiro, reforçam o compromisso da companhia com a inovação atrelada a designs sofisticados para diversos estilos de decoração.

A linha de lavanderia Smart possui Inteligência Artificial que, por meio de sensores, adapta os movimentos do cesto, garantindo uma lavagem profunda e com maior conservação dos tecidos. Além disso, ela calcula a quantidade ideal de água para lavar diferentes volumes de roupas, desde peças pequenas até edredons e grandes toalhas. Todas com design premium para compor diferentes estilos de decoração.

Em um projeto inédito assinado pelo arquiteto Bruno Moraes, uma cozinha funcional com a nova Geladeira LG French Door está presente na CASACOR. No espaço é possível realizar atividades culinárias reais com a participação do público e convidados especiais, e o profissional apostou em formas orgânicas, como a fachada de brise ondular, e na identidade brasileira presente em obras e esculturas para criar um cômodo afetivo e nostálgico. O modelo faz parte da nova linha de refrigeradores que a LG está trazendo para o Brasil e que em breve será lançada no mercado.

Tecnologia LG em diversos ambientes

A LG está presente em 44 ambientes da mostra com 170 produtos. Veja a lista a seguir:

AMBIENTE ARQUITETO 1 Ricardo Cardim 2 Vanessa Paschoal 6 Salvio E Moacir Junior 7 Brunette Bar Caracol Luciana Viganó 10 Nav Arquitetura Eireli 11 Caio Bandeira E Thiago Martins 14 Leo Shehtman 16 Carlos Navero 18 Fernanda Rubattino 20 Marcelo Salum 21 Consentino Casa LG BC Arquitetos 24 Flavia Burin 25 Juarez Cruz 28 Hora Arquitetura 31 Carla Felippi 34 Ester Carro 36 Vilaville Arquitetura E Interiores 37 Jose Henrique Carrari Filho 38 Josemar 39 Audrey Carolini Anacleto De Lima 41 Daniel Szego 42 Mauro Contesini 43 Guilherme Torres Studio Schier Rodolfo 46 Felipe Nogueira Stracci Casa Gamer Cilene Lupi 49 Ricardo Pessuto 53 Ricardo Caminada 55 Tufi Mousse 56 Adriana Valle 57 Luciano Zanardo 58 Cacau Ribeiro Interiores Ltda 59 Gleuse Oliveira Home Cinema Felipe de Oliveira 63 Ricardo Abreu 64 Augusta Pastor 65 Ecatherina Brasileiro Badebec Renan Cozinha Funcional Bruno Moraes 69 Nannetti Arquitetos Associados Ltda 72 Eduardo Baldelomar Bar Secreto Paulo Azevedo

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa mostra de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2023 chega à sua 36ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

