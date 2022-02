LG cria um novo paradigma com eletrodomésticos atualizáveis que oferecem benefícios por mais tempo

Essa capacidade de atualização permite que os usuários adicionem uma nova função ou conveniência a um eletrodoméstico que adquiriram há tempos usando um novo software, um novo hardware ou ambos. Por exemplo, se um novo pet entrar para a família, eles poderão melhorar a performance do purificador de ar LG PuriCare atualizando o filtro Pet Care para filtrar melhor os pelos presentes no ar. 2 Já algumas Lava e Seca LG poderão ser atualizadas para operar em diferentes climas e secar diferentes tecidos com novos acessórios e softwares disponíveis para download no Upgrade Center do aplicativo LG ThinQ.

Para o cliente, isso significa que o eletrodoméstico LG acompanhará as mudanças nas tendências e nos padrões de uso da família por muitos anos durante a vida útil do produto, o que multiplicará sua utilidade. A LG pretende lançar cerca de 20 eletrodomésticos passíveis de upgrade este ano.3

"A possibilidade de fazer upgrade contraria a ideia de que os eletrodomésticos caros já são criados pensando na obsolescência planejada", disse Lyu Jae-cheol, presidente da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "Queremos que os clientes tenham a sensação de estar comprando uma nova lavadora ou geladeira durante todo o ciclo de vida de um eletrodoméstico LG e não apenas no dia em trazem o item para casa."

Alguns países verão a primeira Lava e Seca LG passível de upgrade ainda este ano. Siga o Instagram da LG Home Appliance @lg_homeappliances e @lgdobrasil para ficar por dentro de todas as novidades, assim que elas estiverem disponíveis.

1 Alguns produtos e cores da imagem podem não estar disponível no Brasil no momento.

2 O filtro Pet Care pode ser vendido separadamente – não disponível no Brasil.

3 Os produtos e as funcionalidades passíveis de upgrade podem variar dependendo do modelo e da região.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1754511/LG.jpg

FONTE LG

SOURCE LG