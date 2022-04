LG dá três dicas para uma lavagem perfeita

"Aqui na LG, nos preocupamos com a saúde, bem-estar, conforto e comodidade do consumidor. Por isso, toda a linha de Lava e Seca Smart da LG possui alta tecnologia para garantir economia de água e energia, bem como otimizar o tempo das tarefas do dia a dia e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos nossos clientes", explica Rodrygo Silveira , gerente de produto de Home Appliance da LG do Brasil.

Confira as dicas da LG:

1. Cortina

As cortinas de tecido podem ser lavadas na máquina, mas antes é necessário retirar os ilhoses, argolas ou outros acessórios. Se for muito grande, será preciso realizar duas lavagens. É importante respeitar a capacidade do aparelho para não o sobrecarregar e o forro deve ser lavado separadamente. Outra dica é usar sabão líquido para não haver resíduo e, dependendo do tecido da cortina, é possível usar os ciclos de tecido sintético, algodão ou delicado.

2. Tênis

Após verificar a etiqueta do produto, retire os adicionais, como cadarço e palmilhas, e coloque-os em um saco protetor. Limpe os resíduos mais grossos da sola para não danificar a máquina e coloque até dois pares por vez. Programe a Lava e Seca para o ciclo delicado, lavagem em água fria e centrifugação em baixa rotação – garantindo assim o cuidado com os calçados. Para potencializar a lavagem, use uma colher de chá de sabão líquido, sem usar amaciante. Ao final, coloque os pares para secar naturalmente e na sombra.

3. Bichos de pelúcia

Lavar os fofos brinquedos na máquina garante mais praticidade, segurança e eficiência. Após verificar a etiqueta, retire todos os acessórios do objeto (roupas, sapatos, laços e outros) e coloque-os em um saco protetor. No dispenser, coloque uma colher de sopa de sabão líquido, sem amaciante. Recomendamos usar o ciclo antialérgico que faz uma limpeza profunda com o uso do vapor e garante higienização total dos bichos de pelúcia, já que eles costumam ficar próximos às crianças. Para secar, a dica é seguir com a secagem em baixa temperatura para não danificar as fibras. Importante: as pelúcias que acompanham bateria, pilhas e afins não podem ser lavadas na máquina.

A tecnologia da linha Lava e Seca Smart LG garante a lavagem dos mais diversos tipos de tecido, inclusive com ciclo à vapor, que higieniza profundamente as roupas e outros itens, eliminando até 99,9% dos alergênicos sem a necessidade de produtos químicos. Alguns modelos também possuem a opção de lavagem a seco, que assegura higienização e desodorização de peças sem usar água. As máquinas também contam com a modernidade do aplicativo de inteligência artificial LG ThinQ, que possibilita fazer download de ciclos e monitoramento geral da máquina, como consumo de energia, resumo das opções de lavagem e alerta de finalização. Conheça outras dicas e as tecnologias disponíveis na Lava e Seca Smart LG no site: www.lg.com/br/lavanderia.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

