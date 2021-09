LG Electronics aposta na América Latina

Apesar de ser um ano marcado por desafios impostos pela pandemia de Covid-19, em 2020 a divisão de eletrônicos da companhia registrou seu segundo ano consecutivo de crescimento, chegando a US$ 56,45 bilhões ano passado - alta de 1,5% em comparação com 2019. No Brasil, por exemplo, a divisão de televisão permaneceu em ascensão mesmo num ano de pandemia.

Primeira a trazer para o Brasil as TVs com inteligência artificial, a LG busca consolidar posição nas categorias em que já possui boa presença de mercado e intensificar sua força no segmento B2B, de venda direta para empresas. A comercialização de monitores e sistemas de refrigeração para clientes corporativos, por exemplo, representa atualmente cerca de 10% da receita da empresa. O plano é chegar com mais de 20% nos próximos anos.

Para isso, o CEO da LG na América Latina, Chris Jung, ressalta que a estratégia da empresa na região é lançar produtos diferenciados e inovadores, garantindo assim que dispositivos com uma qualidade premium cheguem ao público final. "Com investimentos voltados para pesquisa e desenvolvimento, queremos levar a companhia para um novo patamar", afirma. A principal ação será integrar categorias premium com os produtos de olho no aumento da fatia da empresa no mercado latino-americano.

Garantir que os dispositivos tenham qualidade premium é outra prioridade para a LG que sempre busca entender as reais necessidades consumidor. "É muito importante saber qual a dificuldade do cliente final, o que ele realmente quer e tornar isso um insight", explica Jung. O executivo destaca que apenas com esse tipo de informação é possível vislumbrar formas de incluir essas necessidades nos produtos. "Esse é o melhor jeito de inovar e se diferenciar da concorrência".

Além disso, o contato mais próximo com o consumidor sempre foi um ponto de atenção para a LG. "Todo ano, para todos os produtos, fazemos pesquisas de satisfação em cada uma das regiões em que estamos", conta Jung. Agora, a empresa quer explorar mais os dados provenientes de suas plataformas digitais, como sua loja online e a sua plataforma de inteligência artificial ThinQ, para compreender melhor os desejos dos consumidores.

No entanto, essa análise de dados não é a única tática que a LG pretende usar para se conectar com os consumidores. A companhia também pretende investir em ações de marketing, propaganda e produção de conteúdo para as redes sociais. "Queremos aumentar a exposição de nossos produtos nos canais digitais e explicar seus benefícios para os consumidores", diz Jung. "O conteúdo precisa ser atraente. Ele precisa chamar a atenção", completa.

