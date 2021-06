LG Electronics inaugura LG Business Solutions Center, centro de inovação que reúne soluções da marca em um só lugar

Considerado o maior showroom da América Latina, com mais de 1.900 metros quadrados, o LG Business Solutions Center é muito mais do que um local de demonstração. No espaço, será possível ter contato com diversos produtos da LG "conversando" em conjunto, além das soluções inovadoras da marca que são capazes de transformar os negócios e as vidas das pessoas para melhor.

De acordo com o presidente da LG Electronics Brasil, Mr. Julio Baek, o LG Business Solutions Center é um dos maiores projetos da companhia no país, desenvolvido para estimular os negócios da marca com um amplo ecossistema de portfólio e serviços. "Investir em um espaço onde nossos parceiros e consumidores possam ter experiências com nossos produtos e nossas soluções reforça o foco da LG em inovação e tecnologia", destaca Mr. Julio.

No centro de Inovação, a LG promoverá lançamentos de todas as unidades de negócios, desde televisores, produtos de áudio e vídeo, linha branca, computadores e monitores, até o mercado B2B ­— principalmente, soluções de painéis como a OLED transparente, devices para área da saúde e condicionadores de ar corporativo.

Com mais de 10 stands divididos entre soluções para Hotéis, Hospitais, Educação, Varejo, Salas de Reunião e Aeroportos, estarão em funcionamento ares-condicionados comerciais, telas profissionais, painéis interativos e monitores médicos, assim como novidades tecnológicas apresentadas pela marca.

O showroom ainda conta com um ambiente desenvolvido especialmente para o conceito de Casa Conectada, o 'LG ThinQ', marca da empresa para dispositivos inteligentes que reúne produtos e serviços com inteligência artificial. Neste espaço, pode-se encontrar televisões, eletrodomésticos, refrigeradores, ares-condicionados, caixas de som portáteis e outros dispositivos residenciais que funcionam de forma integrada, com a finalidade de oferecer mais comodidade e facilidade aos usuários no cotidiano.

Além disso, o LG Business Solutions Center funcionará como um centro de estudos, com área destinada a treinamentos de ares-condicionados para profissionais do ramo, onde serão aplicadas aulas práticas e teóricas sobre o funcionamento dos dispositivos residenciais e comerciais. O espaço também possui ambientes exclusivos para workshops, seminários e palestras para clientes, parceiros e colaboradores.

Para mais informações, acompanhe os canais oficiais da LG Electronics Brasil.

