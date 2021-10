LG Electronics lança sua nova loja online

SÃO PAULO, 5 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A LG Electronics do Brasil lança hoje sua loja online, oferecendo aos consumidores a possibilidade de adquirir os produtos da marca por meio de seu canal de vendas direto. Com acesso pelo www.lg.com/br, o portfólio de toda a linha de produtos LG estará disponível, além de ofertas e benefícios exclusivos.

O lançamento da plataforma de e-commerece da LG tem o objetivo de proporcionar uma nova e mais completa experiência de compra, com facilidade e comodidade. Em poucas etapas, os consumidores poderão encontrar, em um único lugar, detalhes de mais de 100 produtos das linhas de TV, áudio e vídeo, equipamentos de informática, eletrodomésticos e ar condicionado e realizar a compra com agilidade e segurança.

Para a head de Marketing da LG Electronics do Brasil, Sonah Lee, "vivemos um momento de valorização das conexões entre as pessoas e a tecnologia tem se mostrado, cada vez mais, uma aliada importante para que isso aconteça. Com a nossa loja online, reforçamos o compromisso de nos manter próximos e conectados aos nossos clientes, atendendo suas necessidades e garantindo um serviço seguro e de excelência para todos".

Entre as vantagens oferecidas pela nova Loja Online da LG estão frete grátis para as regiões sul e sudeste, instalação gratuita para os cerca de 36 modelos de TV OLED disponíveis no site e pagamento com os principais cartões de crédito em 12x sem juros, além de desconto de 5% para pagamento à vista em boleto. "A LG tem como propósito a busca de soluções que facilitem a rotina das pessoas, não apenas com o desenvolvimento de produtos de alta tecnologia, mas também com o oferecimento de uma experiência de compra de qualidade. Com isso em mente, investimos para aprimorar a plataforma em que nosso canal de vendas está hospedado", ressalta Aline Machado, gerente de vendas online brand shop da LG Electronics do Brasil.

O novo canal de vendas online da LG já está disponível. Para conhecer, acesse: www.lg.com/br

FONTE LG Electronics do Brasil

