LG Electronics leva inovação em produtos para loft assinado por trio de arquitetas baianas na CASACOR 2023

SÃO PAULO, 21 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics é parceira tecnológica exclusiva pelo sexto ano consecutivo da CASACOR 2023, e apresenta suas novidades em eletroeletrônicos em um loft batizado de Ares da Terra, assinado pelo trio de arquitetas baianas Ecatherina Brasileiro, Cristiane Pepe e Maria Clara Marback, que estão estreando na 36ª edição da maior mostra de arquitetura, design e paisagismo da América Latina.

Espaço Ares da Terra, assinado pelo trio de arquitetas baianas Ecatharina Brasileiro, Cristiane Pepe e Maria Clara Marback. Créditos: Morttati Studio

Os moradores imaginados pelas profissionais para viver no espaço de 124 m² são um casal paulista apaixonado pelo Nordeste. O resultado é um projeto que promove o contraste entre os estilos contemporâneo e artesanal. Inspiradas pela natureza, as arquitetas usaram madeiras, fibras e tons terrosos para criar um visual despojado. Além disso, buscaram peças de artistas baianos e de outras regiões do país, e móveis assinados para compor o espaço.

"Estamos imensamente felizes em levar os produtos da LG para os diferentes espaços e tipos de decoração na CASACOR. Nossa marca tem se destacado pela versatilidade dos produtos e pelo design cuidadosamente pensado para se encaixar perfeitamente nesses ambientes. O projeto Ares da Terra traz um conceito único, que combina arte, artesanato, design brasileiro, natureza, elementos regionais e muita tecnologia dos produtos da LG", celebra Sonah Lee, head de Marketing Corporativo da LG Electronics do Brasil.

Todo integrado, o espaço contempla quarto, banheiro, área gourmet e sala, pautados pela biofilia e a tecnologia. Uma parede coberta por musgo do deserto natural coexiste com o Refrigerador LG Smart Side by Side InstaView Craft Ice. Na sala, a nova TV LG Smart QNED 75'' cria um contraste com os elementos de estilo natural que fazem parte das escolhas das arquitetas. A Lava e Seca Smart LG VC2 complementa o ambiente, reforçando o compromisso da companhia com a inovação atrelada a designs sofisticados para diversos estilos de decoração. Por fim, o computador LG Gram se encaixa perfeitamente ao ambiente, e a caixa de som LG XBOOM GO XG5 garante a experiência sonora dos visitantes com graves profundos, áudio intenso e tecnologia de ponta.

A linha de móveis escolhida por elas traz praticidade e modernidade ao loft. O espaço é, ainda, cheio de referências afetivas trazidas por meio de objetos pessoais que garantem mais personalidade à decoração. "A ideia é homenagear as nossas raízes nordestinas com uma leitura contemporânea e que fuja do lugar-comum", define Maria Clara.

No quesito cores, a paleta exibe tons neutros e arenosos. "O espaço é uma proposta para fugir da poluição visual das telas e das ruas, em um ambiente que sinaliza paz e acolhimento", diz Ecatherina. Para Cristiane Pepe, "o ser humano, nesse momento, precisa mais do que nunca, voltar para o contato com as suas raízes e com a natureza", conclui.

Para que todos possam usufruir da tecnologia, design e inovação que a LG está levando para a mostra, a empresa está oferecendo o cupom de desconto LGCASACOR10 no site da LG na CASACOR , válido na Loja online até 20 de agosto de 2023.

Para receber o desconto, o consumidor deve se cadastrar no site oficial da LG, escolher o produto e inserir o cupom LGCASACOR10. Para quem optar por pagar via cartão de crédito, o abatimento será de 10%, com possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros.

Já o consumidor que pagar à vista no Pix terá mais 5% de desconto no valor final, totalizando 15% off. Consulte o regulamento completo no site da LG.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa mostra de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2023 chega à sua 36ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2023

Data: Até 6 de agosto de 2023

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César

Mais Informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor_oficial



