LG eleva a experiência de jogos com os monitores gamers

Pensando nisso, a LG Electronics disponibiliza as melhores soluções para gamers, com características superiores e elevando a experiência do jogador, principalmente com a família de monitores UltraGear que entrega uma experiência de jogabilidade superior, tempo de resposta surpreendente, além de uma surpreendente qualidade de imagem.

No último mês, a marca apostou na experiência com o público, inserindo os monitores UltraGear na Mini Arena Game, dentro do recém-inaugurado gexperience, espaço de experimentação de conteúdos Globo no Shopping Market Place, em São Paulo. No local o público terá a oportunidade de jogar games icônicos utilizando produtos LG. Com cinco estações independentes, o jogador se regista e entra na disputa para garantir prêmios virtuais que podem ser trocados dentro do próprio jogo. Os jogadores vão experimentar os monitores LG UltraGear, os equipamentos de áudio Bluetooth, a UltraGear Gaming Speaker e as TVs OLED – eleita a melhor TV gamer do mercado. Cada partida dura entre 10 e 15 minutos e todas as semanas a classificação é reiniciada.

"Nosso objetivo com os monitores é oferecer a mais diversa experiência para os jogadores, em qualquer ambiente em que estejam, com qualidade superior em termos de funcionalidades e design de produto", destaca Rodrigo Fiani, vice-presidente de vendas B2B da LG Brasil.

O monitor LG Ultragear 27GN750 possui uma tela 27" IPS impressionante com 240 Hz, taxa de resposta de 1ms, resolução Full HD, garantindo alta performance em games, movimentação fluída e taxa de resposta surpreendente, capaz de obter vantagens em jogos online, principalmente games FPS, enquanto a maioria das telas gaming do mercado possuem 144Hz e alto tempo de resposta. Além disso, o monitor possui HDR 10, e suporte à FreeSync e G-Sync tecnologia da AMD e da NVIDIA respectivamente, que proporcionam uma melhoria considerável na taxa de atualização de frames.

Conheça mais sobre a linha de monitores UltraGear, assim como outros produtos gamers da LG no site: https://www.lg.com/br/monitores-ultragear.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1810841/PRNW_Monitores.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1810840/PRNW_Monitores2.jpg

FONTE LG

SOURCE LG