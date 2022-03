LG Energy Solution erhält von CAMX Power eine Lizenz für seine fortschrittliche Kathodenmaterial-Plattform GEMX® für Lithium-Ionen-Batterien

LEXINGTON, Massachusetts, 7. März 2022 /PRNewswire/ -- LG Energy Solution Ltd. (LGES; KRX: 373220) und CAMX Power LLC (CAMX) geben bekannt, dass LGES eine Lizenz für das geistige Eigentum von CAMX in Bezug auf die GEMX®-Plattform von nickelbasierten Hochenergie-Hochleistungs-Kathodenmaterialien zur Verwendung in Lithium-Ionen-Batterien, insbesondere für Elektrofahrzeuge, erworben hat.

Die GEMX-Plattform basiert auf grundlegenden Erfindungen von CAMX, für die weltweit wichtige Patente erteilt wurden, darunter in den USA, der EU, Korea, Japan und China. Die Erfindungen von GEMX platzieren Kobalt, Aluminium usw. durch molekulares Engineering an den kritischen Stellen der Kathodenpartikel, was zu einem geringeren Kobaltverbrauch, aber zu größerer Stabilität, höherer Leistung und niedrigeren Kosten für alle Klassen von Hochnickelmaterialien führt. GEMX ermöglicht eine breite Klasse von Kathodenmaterialien, indem es die Hochnickelchemien NMC, NCA, NMCA und LNO verbessert, die derzeit in Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge verwendet werden und voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren oder mehr zum Einsatz kommen werden. Seine derivativen Produkte sind unter den Markennamen gNMC™, gNMCA™, gNCA™ und gLNO™ bekannt.

„LG Energy Solution, das kürzlich aus LG Chem ausgegliedert wurde, ist einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Anbieter von Lithium-Ionen-Batterien weltweit. CAMX fühlt sich geehrt, dass LGES als nun unabhängiger, führender und umwälzender Lieferant von Zellen und Batterien die GEMX-Plattform und insbesondere das gNMCA-Derivat in seine Auswahl an Kathodenmaterialien aufgenommen hat, die in seinen Angeboten speziell für Elektrofahrzeuge verwendet werden", sagte Dr. Sahin, Gründer und Geschäftsführer von CAMX. Sahin, Gründer/Präsident von CAMX, und fügte abschließend hinzu: „Anstatt die Produktion selbst zu versuchen, kann CAMX durch die Zusammenarbeit mit angesehenen und etablierten Unternehmen wie LGES seine Erfindungen schnell und auf breiterer Basis zum Nutzen der Gesellschaft auf den Markt bringen, insbesondere im Hinblick auf die umweltfreundlichen, vernetzten und selbstbewussten Elektrofahrzeuge, die das Transportwesen dominieren und sich zu einer eigenen Multi-Billionen-Dollar-Industrie entwickeln werden. LGES ist zweifellos eines der wichtigsten Unternehmen in diesem Bereich und wird durch die Kombination von GEMX mit seinen anderen Kathoden dazu beitragen, dass Elektroautos besser und erschwinglicher werden und eine viel größere Reichweite haben - zum Nutzen der Verbraucher und der Umwelt

Über LG Energy Solution

LG Energy Solution (KRX: 373220) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge (EV), Mobilitäts- und IT-Anwendungen sowie Energiespeichersysteme (ESS). Mit 30 Jahren Erfahrung im Bereich der fortschrittlichen Batterietechnologie setzt das Unternehmen seine rasante Entwicklung auf dem Weg zur Verwirklichung eines nachhaltigen Lebens fort. Mit seinem robusten globalen Netzwerk, das sich über die USA, Europa, Asien und Australien erstreckt, engagiert sich LG Energy Solution mehr denn je für die Entwicklung innovativer Technologien, die die Energie der Zukunft einen Schritt näher bringen. Im Rahmen seiner ESG-Vision „We CHARGE towards a better future" setzt LG Energy Solution alles daran, der Umwelt Priorität einzuräumen, soziale Verantwortung zu übernehmen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.lgensol.com .

Über CAMX Power

CAMX Power LLC, mit Hauptsitz in der Nähe von Boston, Massachusetts, ist eines der größten unabhängigen Unternehmen für Lithium-Ionen-Batteriematerialien und -design in den USA.

Wir lassen Technologien im Frühstadium reifen, so dass sie risikofrei, durch geistiges Eigentum geschützt und skalierbar sind. Anschließend lizenzieren wir sie mit einem tiefgreifenden Technologietransfer an große Produktionspartner, damit diese sie erweitern, herstellen, herstellen lassen und verkaufen können, um eine größere und schnellere Wirkung zum Wohle der Gesellschaft und der Umwelt zu erzielen.

GEMX und sein vorheriges Angebot, CAM-7®, sind der Höhepunkt von zwei Jahrzehnten Entwicklung mit Investitionen von fast 200 Millionen Dollar. CAM-7 wurde 2016 von BASF lizenziert. Im Jahr 2020 wurde GEMX von Samsung lizenziert und wird nun in großem Umfang eingesetzt. GEMX als Plattform verbessert alle Kathoden auf Nickelbasis und verbessert damit erheblich die emobility™- und eportability™-Energiespeicherangebote der großen Zell- und Materialhersteller.

CAMX betreibt eine Anlage zur Synthese von Lithium-Ionen-Batterie-Materialien, eine Pilotanlage für die Kathodenproduktion für Entwicklungszwecke und Anlagen für die Herstellung fortschrittlicher Zellen für Entwicklungszwecke.

Weitere Informationen finden Sie unter www.camxpower.com

Über Dr. Kenan E. Sahin

Dr. Kenan E. Sahin, Gründer/Präsident von CAMX, ist auch Gründer/Vorsitzender von TIAX LLC, aus dem er CAMX 2014 ausgliederte. Zuvor hatte er Kenan Systems gegründet und das Unternehmen mit seinem Hauptangebot Arbor/BP als Abrechnungsplattform für Telekommunikation auf 1.000 Mitarbeiter in sechs Ländern wachsen lassen. Im Jahr 1999 verkaufte er Kenan Systems an Lucent/Bell Labs, arbeitete als VP of Technology bei Bell Labs und kehrte 2001 nach Boston zurück, um TIAX zu gründen. Lucent benannte Arbor/BP in Kenan/BP um, das schließlich verkauft wurde. Diese Plattform (die ursprünglich auf KI und Big Data basierte) verarbeitet heute weltweit über eine Milliarde Telekommunikationsteilnehmer und ist damit die mit Abstand größte ihrer Art.

Dr. Sahin gründete und vergrößerte alle drei Unternehmen mit seinen eigenen Mitteln, wobei Kenan Systems mit 1.000 Dollar gegründet worden war. Er ist ausschließlich in gemeinnützigen Gremien tätig, u. a. im MIT-Vorstand als emeritiertes Mitglied auf Lebenszeit und zuvor im Vorstand der Argonne National Laboratories. Er ist weiterhin in zahlreichen gemeinnützigen Gremien wie dem Boston Symphony Orchestra tätig. Seine technischen Erfindungen, Patente und Beiträge decken ein breites Spektrum ab. Zuvor war er als Wissenschaftler am MIT, in Harvard und an der University of Massachusetts in Amherst tätig. Er hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die vom Kongress verliehene Ellis Island Medal.

