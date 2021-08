LG Energy Solution stimule la croissance de l'industrie des batteries en organisant le « Battery Innovation Contest », un concours d'innovation sur les batteries

LG Energy Solution organise un concours international d'innovation en matière de batteries, le « Battery Innovation Contest », qui invite à soumettre des idées technologiques innovantes ; le concours est ouvert aux participants du 9 août au 30 septembre

L'institution de recherche lauréate recevra 150 000 dollars pour ses activités de R&D par an

pour ses activités de R&D par an « LGES offrira diverses opportunités aux chercheurs internationaux par le biais de ce concours, afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes en terme de recherche sur les batteries », a déclaré Myung-hwan Kim, directeur de la production et de l'approvisionnement de LG Energy Solution

SÉOUL, Corée du Sud, 9 août 2021 /PRNewswire/ -- LG Energy Solution ouvre un concours d'innovation sur les batteries au public en organisant un concours international. Grâce à cet événement, LG Energy Solution vise à stimuler la recherche active au sein de l'industrie des batteries. L'événement est ouvert aux participants du 9 août à la fin du mois de septembre.

Les universitaires et les instituts de recherche intéressés par le développement de partenariats entre l'industrie et le monde universitaire et par les technologies innovantes de la prochaine génération sont invités à participer et à soumettre leurs propositions sur le site officiel du « Battery Innovation Contest ». Les participants peuvent également soumettre leurs propositions via téléphone portable. ( http://www.lgensol.com/kr/index )

Bien qu'ouverts à différents thèmes, certains des sujets prévus pourraient évoluer autour de la batterie hyper sûre, d'un cycle de vie long, du faible coût, de l'électrolyte solide et de la batterie de nouvelle génération.

En ce qui concerne l'évaluation du concours, LG Energy Solution formera un comité d'experts internes pour évaluer les propositions de recherche en fonction de l'originalité et de la possibilité de commercialisation des techniques. Les créateurs des propositions nominées seront notifiés individuellement en novembre.

Les universités et les instituts de recherche choisis se verront accorder jusqu'à 150 000 dollars de dépenses de recherche et développement par an, ainsi que la possibilité d'échanger des technologies en envoyant des chercheurs de LG Energy Solution pendant au moins un an.

« LG Energy Solution entend faire tout son possible pour être à la pointe de l'industrie des batteries en utilisant activement les résultats des recherches innovantes présentés dans le cadre du concours », a déclaré Myung-hwan Kim, chef de la production et de l'approvisionnement et responsable du centre de recherche sur les batteries chez LG Energy Solution. « Le concours offrira diverses opportunités aux universitaires internationaux afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans la recherche sur les batteries. »

LG Energy Solution a été à l'avant-garde pour encourager les échanges actifs et favoriser la croissance du secteur en organisant le « LG Energy Solution Innovation Forum 2021 » en ligne, incitant à avoir des discussions sur les batteries nouvelle génération avec des universitaires de renom, y compris un lauréat du prix Nobel en juin.

À propos de LG Energy Solution

LG Energy Solution est un leader mondial dans le domaine des batteries lithium-ion de pointe pour les véhicules électriques (VE), les applications de mobilité et informatiques, ainsi que pour les systèmes de stockage d'énergie (ESS). Forte de 30 ans d'expérience dans la technologie avancée des batteries, elle poursuit sa croissance rapide vers une vie plus durable. Avec plus de 24 000 employés travaillant au sein de son solide réseau mondial qui s'étend aux États-Unis, à l'Europe, à l'Asie et à l'Australie, LG Energy Solution s'engage plus que jamais à développer des technologies innovantes qui rapprocheront l'énergie du futur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.lgensol.com .

Related Links

https://www.lgensol.com/en/index



SOURCE LG Energy Solution