LG equipa a cozinha GNT no gexperience, da Globo

No local, a cozinha GNT está equipada com os eletrodomésticos da LG, marca oficial e parceira do espaço. Entre os produtos estão a geladeira LG InstaView French Door e o Micro-ondas Grill LG , levando a tecnologia da LG Electronics, líder global em inovação e eletrônicos de consumo, ao público.

"Essa parceria é uma excelente oportunidade de mostrarmos toda inovação que os produtos LG trazem para o dia a dia dos consumidores. São diversas tecnologias que facilitam a rotina e entregam mais praticidade e economia para as famílias. Você pode, por exemplo, monitorar sua geladeira à distância através do app ThinQ ou então fazer receitas elaboradas no micro-ondas com função Grill. No fim do dia, nosso objetivo é agregar valor à vida dos consumidores através de produtos modernos e inovadores.", afirma Rodrygo Silveira, gerente de produto de Home Appliance da LG do Brasil.

A geladeira LG InstaView French Door vem com um painel de vidro espelhado elegante que se ilumina com duas batidas rápidas, permitindo que os usuários vejam o interior do compartimento sem nem mesmo abrir a porta, reduzindo, assim, a perda de ar frio e mantendo os alimentos frescos por mais tempo. Certificado pela Intertek, a geladeira reduz em 41% a perda de ar frio, aumentando sua eficiência e desempenho. Com o foco consistente da LG na saúde e higiene, a geladeira vem equipada com o filtro Hygiene Fresh+, que elimina até 99,99% de bactérias e remove o mau odor da geladeira.

Já o Micro-ondas Grill LG possui uma gama de recursos de cozimento de alto desempenho para transformar a maneira como os consumidores criam refeições em seus fornos micro-ondas. O diferencial do modelo da LG está no grill de quartzo, que esquenta de maneira muito mais rápida e oferece maior segurança por ser embutido. Com o revestimento Limpa Fácil, o tempo é poupado, pois a gordura não gruda nas paredes do aparelho e é possível limpá-lo em segundos, sem produtos de limpeza e sem esforço.

Cumprindo com seu papel de promover inovação e estabelecer momentos marcantes para todo o público, a LG também disponibiliza outros itens de seu portfólio para os ambientes do gexperience, como a supertela de 136"; Monitores LG UltraGear, os equipamentos de áudio Bluetooth, a UltraGear Gaming Speaker e as TVs OLED na mini arena game; além dos equipamentos de áudio XBoom 360, LG UltraGear Gaming Speaker, LG XBoom GO portátil, LG Sound Bar e LG XBoom CL87.

Conheça mais sobre os eletrodomésticos da LG no site www.lg.com/br/cozinha e adquira o ingresso para visitar o gexperience pelo site https://gexperience.com.br/.

Sobre a LG no gex

A LG Electronics, líder global em inovação e eletrônicos de consumo, é parceira oficial de tecnologia do gexperience e levará ao local sua linha completa de produtos, que incluem TVs, aparelhos de áudio e vídeo, equipamentos de informática, ar-condicionado, produtos de linha branca, além de soluções corporativas. A empresa oferecerá aos visitantes do gex experiências tecnológicas marcantes por meio da experimentação, que estarão presentes em todos os ambientes e atrações do espaço. O principal destaque é a Mini Arena Game LG, local em que a marca agrega sua experiência mundial no mercado gamer oferecendo aos visitantes a oportunidade de jogar partidas de tirar o fôlego utilizando a TV LG OLED, eleita a melhor TV gamer do mercado, monitores LG UltraGear e equipamentos de áudio desenvolvidos especialmente para o universo gamer. Para mais informações sobre a LG, acesse https://www.lg.com/br.

Sobre o gexperience

O gexperience é o espaço temático e imersivo do universo de canais e produtos digitais da Globo. Nele, o visitante poderá gerar e viver conteúdos no papel de protagonista de séries, novelas, programas e tudo mais relacionado à programação dos canais do grupo. As experiências serão renovadas constantemente, seguindo uma lógica de temporadas, sempre em linha com a programação dos canais e produtos digitais Globo. Além de se divertir nos ambientes fixos, os frequentadores ainda poderão, eventualmente, presenciar os bastidores da TV e assistir a transmissões ao vivo ou gravações. A diversão é para todas as idades. Afinal, todo mundo se encontra na Globo.

Sobre o GNT

O GNT é uma marca multiplataforma, que busca inspirar e é inspirada pelas histórias das pessoas. Histórias de gente que ama comer, cuidar da casa, da autoestima. Histórias de gente que trabalha e viaja para valer, gosta de um bom papo e, principalmente, descontrair. A partir do diálogo, queremos promover discussões relevantes para a sociedade. Você pode acessar esse e todos os outros produtos do GNT através das diversas plataformas da marca:

