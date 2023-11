LG está criando uma sociedade inclusiva com eletrodomésticos para todos

SÃO PAULO, 17 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Quando os produtos ou serviços são mal concebidos, eles podem acidentalmente criar barreiras que excluem as pessoas com deficiência. Cada empresa deve trabalhar para melhorar a acessibilidade para garantir que a conveniência se estenda a esses indivíduos e também aos idosos.

LG: Eletrodomésticos para todos. Crédito: Reprodução LG

Como parte do The Better Life Plan 2030 (Plano para uma Vida Melhor 2030), a LG demonstra o seu compromisso em criar um mundo sustentável e acessível, norteado pela missão de proporcionar uma Vida Melhor para Todos. Para ver como a LG está trabalhando para incorporar funcionalidades de acessibilidade e design universal em todos os seus grupos de produtos, vamos explorar como a empresa se esforça para fornecer valor e experiências inigualáveis através das suas inovações tecnológicas que garantem que uma vida melhor seja verdadeiramente acessível para todos.

Universal UP Kit

Pode ser difícil para as pessoas que enfrentam desafios físicos utilizar eletrodomésticos ou abrir e fechar portas. Para estes consumidores, a LG criou o 'Kit Universal UP' que visa permitir que todos, independentemente do gênero, idade ou deficiência, possam utilizar facilmente os produtos da empresa. Apresentado na IFA 2023, o kit inclui acessórios que são encaixados a geladeiras, máquinas de lavar, secadoras, aspiradores sem fio e purificadores de água, facilitando assim o seu uso. Além disso, para reduzir a sua pegada de carbono, o Kit Universal UP é feito com plástico reciclado.

Recursos automatizados e práticos

Devido à pressão do ar, as geladeiras podem ser difíceis de abrir, e muitas pessoas não conseguem abrir a geladeira com as mãos cheias de mantimentos. Para resolver este problema, o refrigerador LG Objet Collection está equipado com uma 'Porta Automática', que permite aos usuários abrir a porta do refrigerador com um toque.

O refrigerador LG SIGNATURE também oferece o recurso Auto Open Door™ graças ao detector de movimento inteligente na base do refrigerador, que abre a porta sem a necessidade de pressionar ou tocar em nada. O interior do refrigerador possui a 'Gaveta Auto Smart', que permite que as gavetas deslizem automaticamente. Vários outros eletrodomésticos LG oferecem conforto e conveniência semelhantes, com recursos que incluem portas de lava-louças que abrem após a conclusão do ciclo, máquinas de lavar que distribui o sabão automaticamente e purificadores de ar que notificam os usuários para trocar o filtro.

Reconhecimento de fala

A LG também lançou produtos com recursos de reconhecimento de voz para consumidores com deficiência motora que possam ter dificuldade em operar produtos com as mãos. O Purificador de Água LG PuriCare, o primeiro purificador de água lançado na Coreia do Sul com recursos de reconhecimento de voz, permite aos usuários solicitar a quantidade desejada de água sem o use de botão algum. Este recurso também está disponível em outros produtos LG, incluindo condicionadores de ar, o aspirador robô LG CordZero™ ThinQ, modelos selecionados de refrigeradores de quatro portas e adegas LG SIGNATURE, e será ampliado gradualmente para mais produtos.

Adesivos em Braile

Para clientes com deficiência visual, a LG desenvolveu e distribuiu adesivos em braile na Coreia do Sul, compostos por 10 ícones com orientações em braile em alto relevo, que incluem "ligar", "iniciar e parar" e "Wi-Fi". Disponíveis desde o ano passado e sem custo adicional, os adesivos podem ser colados em todos os eletrodomésticos da empresa e, quando vinculados ao aplicativo LG ThinQ, os usuários podem receber auxílio por meio de orientação por voz.

Controle remoto com botão em alto relevo

Para consumidores com deficiência, operar eletrodomésticos que possuem muitos botões pode ser difícil, e isso se tornou ainda mais desafiador à medida que os produtos eletrônicos de consumo recentes privilegiam sistemas de toque planos em LED em vez de botões em alto relevo. Para resolver esses problemas para pessoas com deficiência visual, a LG criou controles remotos com botões de energia, volume, canais e números em alto relevo. Os clientes também podem optar por pressionar o 'botão de reconhecimento de voz' e operar sua TV por meio de comandos de voz.

'Ouvindo à TV juntos'

À medida que as pessoas envelhecem, a perda auditiva acontece de forma natural e, para os idosos que gostam de ver televisão com a família, pode ser difícil definir um volume adequado para todos os presentes. Embora alguns canais forneçam legendas, de acordo com o feedback dos idosos, a experiência não é a mesma sem o áudio desejado. Para clientes com deficiência auditiva, as TVs LG estão equipadas com o recurso 'Ouvir à TV Juntos' ('Listen to the TV Together'), que permite simultaneamente a saída de áudio para o alto-falante da TV e outro dispositivo Bluetooth. A empresa tem trabalhado para considerar os problemas dos clientes, para que as pessoas com dificuldades auditivas possam continuar a desfrutar da experiência de assistir TV com seus entes queridos.

Ampliação da imagem da linguagem de sinais

Além disso, as TVs LG oferecem um recurso de 'Ampliação da Linguagem de Sinais' ('Sign Language Expansion'), que permite que pessoas com deficiência auditiva aumentem o tamanho da imagem do intérprete de idiomas na tela, para que possam ler os lábios e os sinais manuais com mais clareza.

Empenhada em criar uma sociedade inclusiva onde todos podem participar, a LG está melhorando ativamente os seus recursos e acessórios de acessibilidade.

Acompanhe a LG Newsroom para saber mais sobre como a LG está contribuído para criar uma Vida Melhor para Todos.

