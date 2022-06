LG lança linha premium de eletrodomésticos durante a semana de Design de Milão

As sofisticadas soluções de embutir Signature Kitchen Suite se integram perfeitamente às cozinhas existentes e combinam designs inovadores com tecnologia de ponta para ressignificar a experiência de cozinhar. Sob o tema True to Food (Fiel à Comida, em tradução livre) , a LG entregou o máximo em performance, design e precisão em uma cozinha, além de valorizar os ingredientes e seu sabor até que eles cheguem à mesa. No estande da LG, durante a feira, foi possível ter uma visão luxuosa para uma experiência culinária, identificando as soluções de cada produto da nova linha.

A filosofia True to Food (Fiel à Comida, em tradução livre), pode ser vista, cheirada e degustada em toda a variedade durante as atividades e exibições - incluindo programas de culinária, catering conceitual, obras de arte ilustrativas e degustações de vinhos - entregues em colaboração com chefs, artistas e influenciadores que compartilharam os ideais da marca.

Os visitantes também puderam conhecer quatro áreas exclusivas com a transmissão de eventos de entretenimento, com eficácia e qualidade. Os produtos Signature Kitchen Suite em exposição e as novas linhas de fornos, lava-louças e gavetas de bancada apresentam um estilo de vida moderno e exclusivo, com cores e painéis modernos de luxo, além de novos tamanhos que se encaixam e complementam diversos estilos de cozinha.

Os espaços disponíveis na feira foram: Seamless Nature Kitchen (Cozinha Natural Sem Costura), European Trendy Kitchen (Cozinha Moderna Europeia), Conceptual Kitchen (Cozinha Conceitual) e Botanic Art Gallery (Galeria de Arte Botânica). A Seamless Nature Kitchen destacou o design perfeito dos produtos, com acabamentos inspirados na natureza. Já a European Trendy Kitchen, apresentou a nova linha de eletrodomésticos de cozinha premium, que inclui 36 polegadas de indução, forno a vapor, forno rápido, adega e refrigerador de embutir sob a bancada, com um acabamento inédito. Para a cozinha Conceptual Kitchen, foi exibido toda a família Signature Kitchen Suite, que abrange soluções de grande capacidade como um refrigerador French-Door de 48 polegadas e o fogão Dual-Fuel Pro de 48 polegadas. Por fim, a Botanic Art Gallery mostrou obras de arte digital em colaboração com Carlo Stanga , ilustrador italiano que incorpora ingredientes naturais regionais em seu trabalho.

Durante a Semana de Design, em um evento à parte chamado True to Food Itinerary (Itinerário Fiel à Comida, em tradução livre), a LG esteve com o Signature Kitchen Suite Showroom, na Piazza Cavour, em Milão, para demonstrar as soluções que ajudam a manter os sabores originais e o frescor dos ingredientes, durante experiências cuidadosamente concebidas para os clientes.

"A Semana de Design de Milão representa um marco importante para a LG, principalmente no mercado europeu de eletrodomésticos de embutir", afirma Lyu Jae-cheol, presidente da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "Reforçando o sucesso da Signature Kitchen Suite, queremos expandir e consolidar ainda mais nossa posição nesse segmento, introduzindo designs de luxo e com tecnologias avançadas que definirão o futuro do design de interiores de cozinhas."

Conheça o portfólio completo de eletrodomésticos de embutir para cozinha, disponíveis na Europa, no site: www.signaturekitchensuite.it/it_en/ . Não há previsão de lançamento destes produtos no mercado nacional.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

