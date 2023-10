LG lança monitores UltraGear com tecnologia OLED

Novidades apresentadas com exclusividade na Brasil Game Show já estão disponíveis para pré-venda

SÃO PAULO, 17 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics apresentou ao mercado brasileiro dois novos monitores UltraGear com tela OLED na Brasil Game Show (BGS), maior evento de games da América Latina. As novidades são o LG Ultragear Curvo OLED, de 45 polegadas, que chega para os gamers que procuram uma experiência rápida e imersiva enquanto jogam; e o LG Ultragear OLED, de 27 polegadas, primeiro monitor OLED flat do mercado nesta polegada. Os dois modelos possuem tempo de resposta de apenas 0.03ms e taxa de atualização de 240 Hz e contam com adaptative Sync (AMD FreeSync Premium e G-Sync NVIDIA).

Com o novo monitor LG OLED curvo de 45”, o usuário ganha 98,5% de cobertura do espaço. Foto: Divulgação LG.

"Os novos monitores Ultragear OLED representam um novo marco da LG no segmento gamer e não haveria lugar melhor para apresentarmos as nossas maiores novidades para este ano do que a BGS, a feira mais importante do setor para a América Latina. Agora, os gamers também terão à sua disposição toda a qualidade do painel OLED LG, com a ultravelocidade de 0.03ms e taxa de atualização de 240 Hz na nossa linha de monitores Ultragear", comenta Leonardo Almeida, gerente sênior de IT e B2B da LG do Brasil.

A tecnologia OLED é reconhecida mundialmente por apresentar pixels que se auto iluminam e por não precisarem de uma iluminação traseira, garantindo preto puro e cores perfeitas com contraste infinito.

A LG foi pioneira na introdução da tecnologia OLED no mercado e pelo 10° ano consecutivo, a linha OLED da LG foi premiada na CES, maior feira de tecnologia do mundo. A homenagem na maior feira de tecnologia do mundo reforça não só a liderança no segmento OLED da marca, mas também o compromisso com a inovação em tecnologia e em oferecer a melhor experiência para os consumidores. E agora esta tecnologia passa a integrar também a linha de monitores gamers da marca.

MONITOR OLED CURVO DE 45"

O monitor gamer LG Ultragear Curvo OLED 45GR95QE-B chega ao Brasil com dois prêmios internacionais na bagagem: o Innovation Awards na CES 2023 e Red Dot Winner 2023. O modelo traz a combinação perfeita de qualidade de imagem, experiência imersiva, performance e design, para que o jogador se sinta dentro do jogo.

Com a tela OLED curva de 45", o usuário ganha 98,5% de cobertura do espaço de cores DCI-P3, com uma taxa de contraste de 1.000.000:1, tornando as imagens dos jogos muito mais realistas e incrivelmente perfeitas. O monitor também traz uma tela em resolução QHD (3440 x 1440) e em formato 21:9 com uma curvatura de 800R.

Quanto à performance, o lançamento da LG possui taxa de atualização de 240 Hz e tempo de resposta de 0,03ms. Os ajustes de inclinação, altura e giro também fazem toda diferença, proporcionando maior flexibilidade ao jogar.

O monitor ainda oferece saída de fone de ouvido de 4 polos, ou seja, o usuário não precisa se preocupar em comprar um fone de ouvido com um microfone ou um microfone stand-up separado para se comunicar com outros jogadores, ou para jogar enquanto conversam com amigos via chat de voz.

MONITOR OLED FLAT DE 27"

O monitor gamer LG Ultragear OLED 27GR95QE-B chega ao mercado brasileiro como o primeiro do gênero OLED com tela flat. O produto conta com taxa de atualização de 240 Hz e tempo de resposta de 0,03ms, resolução de 2560 x 1440 pixels (QuadHD), que oferece densidade de pixels de 110,8 PPI, ângulo de visão horizontal e vertical de 178º, além de gama de cores DCI-P3 98,5 e uma taxa de contraste de 1.500.000:1. O lançamento oferece ainda ajuste de altura, compatibilidade com G-Sync e com o AMD FreeSync Premium.

A nova linha de monitores LG Ultragear OLED é a primeira no Brasil a apresentar ambas as soluções: o FreeSync é utilizado pela AMD em suas placas de vídeo e o G-Sync é voltado para as populares placas de vídeo da NVIDIA. Estas tecnologias garantem imagens mais claras e suaves, com menos transições travadas e instabilidades, evitando o efeito tearing, os conhecidos "rasgos" que monitores sem essas tecnologias podem apresentar na renderização dos jogos.

A LG vai realizar um pré-cadastro dos interessados em adquirir os novos monitores Ultragear OLED, esperado para o mês de outubro após a BGS, e disponibilizará uma etapa de pré-vendas durante o mês de novembro no site da marca. Os preços de lançamento serão revelados posteriormente.

Confira as especificações técnicas dos novos LG UltraGear OLED:

Monitor Gamer OLED 45" – 45GR95QE-B

Código de Vendas: 45GR95QE-B.AWZZ

45GR95QE-B.AWZZ Cor: Cinza e Roxo

Cinza e Roxo Tela: OLED Curvo

OLED Curvo Tamanho: 45"

45" Tipo de Tela : OLED

OLED Curvatura : Sim (800R)

: Sim (800R) Gama de cores: DCI-P3 98.5% (típ.)

DCI-P3 98.5% (típ.) Taxa de atualização: 240Hz

240Hz Tempo de Resposta: 0.03ms (GtG)

0.03ms (GtG) Resolução tela: QHD

QHD Brilho: 200 cd/m² (típ.)

200 cd/m² (típ.) Brilho máximo (min): 480 cd/m² (@HDR 10% APL) / 800cd/m² (@HDR 3% APL)

480 cd/m² (@HDR 10% APL) / 800cd/m² (@HDR 3% APL) Ângulo de Visão: 178º (R/L) / 178º (U/D)

178º (R/L) / 178º (U/D) Proporção da tela: 21:9

21:9 Resolução Máxima: 3440 x 1440

3440 x 1440 Profundidade de cores: 1.07B

Distância entre pixels: 84 PPI

84 PPI Picture by Picture (PIP): Sim (2PBP)

Sim (2PBP) NVIDIA G-Sync: Compatível

Compatível AMD FreeSync™: FreeSync Premium

FreeSync Premium Dynamic Action Sync: Sim

Sim Smart Energy Saving : Sim

: Sim True Color Pro : Sim

: Sim Dual Controller: Sim

Sim HDR: HDR10

HDR10 VESA DSC: Sim

Sim VRR: Sim

Sim Black Stabilizer: Sim

Sim Crosshair: Sim

Sim Modo Leitura: Sim

Sim OnScreen Control: Sim

Sim FPS : Sim

: Sim RGB LED : Sim. Hexagonal

: Sim. Hexagonal HDMI: Sim (x2)

Sim (x2) DisplayPort: Sim (x1)

Sim (x1) Saída de Fone de Ouvido: Sim (Som + Microfone)

Sim (Som + Microfone) USB Up-stream : Sim (1 ea/ver3.0)

Sim (1 ea/ver3.0) USB Down-stream: Sim (2ea/ver3.0)

Sim (2ea/ver3.0) SPDIF out: Sim

Sim Fonte de Alimentação: Sim

Sim Controle Remoto: Sim

Sim Cabo HDMI: Sim

Sim Cabo DisplayPort: Sim

Sim Cabo USB: Sim

Sim Consumo de Energia: 129W (típ.)

129W (típ.) Fonte: Adaptador externo

Adaptador externo DC Output: 19.5V 10.8ª

Monitor Gamer OLED Flat 27" – 27GR95QE-B

Código de Vendas: 27GR95QE-B.AWZZ

27GR95QE-B.AWZZ Cor: Cinza e Roxo

Tela: OLED

OLED Tamanho: 27"

27" Tipo de Tela : OLED

OLED Gama de cores: DCI-P3 98.5% (típ.)

DCI-P3 98.5% (típ.) Taxa de atualização: 240Hz

240Hz Tempo de Resposta: 0.03ms (GtG)

0.03ms (GtG) Resolução tela: 2560 x 1440

2560 x 1440 Brilho: 200 cd/m² (típ.)

200 cd/m² (típ.) Ângulo de Visão: 178º (R/L) / 178º (U/D)

178º (R/L) / 178º (U/D) Proporção da tela: 16:9

16:9 Profundidade de cores: 1.07B

Distância entre pixels: 110.8 PPI

110.8 PPI Contraste: 1500000:1

1500000:1 AMD FreeSync™: FreeSync Premium

FreeSync Premium NVIDIA G-Sync: Compatível

Compatível Dynamic Action Sync: Sim

Sim Smart Energy Saving : Sim

: Sim True Color Pro: Sim

Sim HDR: HDR10

HDR10 VRR: Sim

Sim Black Stabilizer: Sim

Sim Crosshair: Sim

Sim Modo Leitura: Sim

Sim OnScreen Control : Sim

: Sim FPS : Sim

: Sim RGB LED : Sim. Hexagonal

: Sim. Hexagonal HDMI: Sim (x2)

Sim (x2) DisplayPort: Sim (x1)

Sim (x1) Saída de Fone de Ouvido: Sim (Som + Microfone)

Sim (Som + Microfone) USB Up-stream: Sim (1 ea/ver3.0)

Sim (1 ea/ver3.0) USB Down-stream: Sim (2ea/ver3.0)

Sim (2ea/ver3.0) SPDIF out: Sim

Sim Versão DP: 1.4

