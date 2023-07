LG lança novos modelos de refrigeradores com máxima eficiência energética, alta capacidade e design premium

Os novos aparelhos foram avaliados com a nota máxima nos testes de eficiência energética do Inmetro

SÃO PAULO, 26 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Para atender as demandas atuais de diferentes públicos do Brasil, a LG Electronics anuncia o lançamento de três novas geladeiras em seu portfólio. São elas: Geladeira LG Side by Side, Geladeira LG Top Freezer e a Geladeira LG French Door, modelo apresentado na CASACOR 2023. A nova linha de refrigeradores proporciona a máxima economia de energia, refrigeração constante e uniforme, alta capacidade de armazenamento e design sofisticado. Com as novidades, a LG aumenta as opções para os clientes do mercado premium e do mercado de entrada.

Geladeira French Door faz parte do novo portfólio de refrigeradores da LG FOTO: DIVULGAÇÃO

Todos os refrigeradores possuem Compressor Inverter e foram avaliados com a nota máxima nos testes de eficiência energética do Inmetro, com o selo A+++. A análise verifica o desempenho dos produtos em termos de consumo de energia para classificar e indicar o volume de gastos na conta de luz do consumidor. A LG está comprometida a liderar o caminho em termos de tecnologia, inovação, sustentabilidade e experiência do cliente.

"O que nos inspira na LG é transformar a complexidade tecnológica das nossas soluções para simplificar o dia a dia do consumidor. Nós desenvolvemos uma série de produtos inovadores e alinhados com as questões de sustentabilidade e comodidade para nossos clientes", afirma Rodrygo Silveira, gerente de produto de linha branca da LG do Brasil. "O compressor Smart Inverter, por exemplo, proporciona silêncio e durabilidade para o aparelho, entregando alta performance e máxima economia de energia", completa.

Geladeira LG Side by Side

Com 509 litros de capacidade, o novo refrigerador da LG tem presença de destaque em cozinhas sofisticadas. Todo o line-up de lançamento possui compressor Inverter, que mantém os aparelhos trabalhando em velocidade variável, diferentemente dos compressores tradicionais, que ligam e desligam durante o funcionamento. Isso garante menor consumo de energia e maior conservação dos alimentos, que se mantém frescos e com sabores naturais por mais tempo.

Outro destaque é a refrigeração constante com o Multi Air Flow, garante uma temperatura controlada e uniforme por todo o compartimento interno (inclusive na porta). Com isso, é possível ter mais flexibilidade para guardar os alimentos e otimizar o espaço interno.

Geladeira LG French Door

Com volume interno para guardar até 695 litros de alimentos, a geladeira se destaca por seu visual premium e alta capacidade, com freezer na parte inferior. Com design sofisticado, aliado à tecnologia de ponta dos produtos LG, o aparelho contribui para a decoração de cozinhas elegantes e modernas. O DoorCooling+ é outro diferencial do modelo. Por uma saída de ar estrategicamente posicionada próxima à parte superior da porta, o eletrodoméstico consegue atingir o resfriamento completo até 35% mais rápido do que outros modelos, para manter os alimentos mais conservados. Ela também conta com gavetas com controle de umidade, para melhor conservação de frutas e legumes, além de uma máquina de gelo automática no freezer.

Geladeira LG Top Freezer

Os modelos Top Freezer são a grande aposta da LG em 2023, e trazem alta tecnologia e economia de energia para uma fatia do mercado com uma faixa de preço mais acessível e grande volume. Os modelos estão disponíveis nas cores Inox, Platinum e Preto e entregam um design sofisticado com features que trazem valor para o cotidiano do consumidor. A gaveta Fresh Zone é o compartimento ideal para a organização e conservação de frutas e legumes, porque preserva a umidade das hortaliças e colabora para alimentação saudável na rotina das famílias. Além disso, os consumidores conseguem gelo fácil a qualquer momento, por meio de um dispenser com flexibilidade de posicionamento.

Confira a linha de refrigeradores LG aqui.

*Confira disponibilidade de features e recursos por modelo em lg.com/br

