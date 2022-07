LG lança novos monitores com foco no público gamer

As novidades da linha UltraGear e UltraWide ampliam o portfólio da empresa no segmento

SÃO PAULO, 28 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A LG Electronics, líder global em eletroeletrônicos de consumo, anuncia os novos monitores gamer LG UltraGear 32GN600 e LG UltraWide 34WP65C. Com design diferenciado e aprimoramento da experiência visual, os produtos contam com qualidade de imagem por meio da resolução QHD – superior ao padrão FullHD presente na maior parte dos modelos do mercado brasileiro.

Monitor LG UltraGear 32GN600 (Créditos: Divulgação LG)

Os monitores apresentam taxas de atualização superiores ao padrão gamer de 144Hz e a tecnologia FreeSync™ Premium atendendo as necessidades de consumidores exigentes, que buscam por excelência na fluidez de movimentos durante os jogos em maiores áreas de tela para melhorarem sua performance.

O modelo LG UltraGear 32GN600 possui 32 polegadas, design gamer com bordas ultrafinas e ajuste de inclinação com imagens em alta resolução QHD (o que garante 1.6 milhão de pixels a mais em comparação ao Full HD). Apresenta tempo de resposta de 1ms com Motion Blur Reduction MBR, taxa de atualização de 165Hz aliado aos recursos AMD FreeSync Premium, High Dynamic Range HDR e Dynamic Action Sync para propiciar ampla fluidez durante o jogo.

Já o modelo LG UltraWide 34WP65C possui 34 polegadas em formato UltraWide 21:9 que propicia 30% a mais de campo visual e tela curva para maior imersão durante o jogo, além de design com bordas ultrafinas e ajustes de inclinação e altura em resolução QHD (garantindo 2.9 milhões de pixels a mais em comparação ao Full HD no formato 16:9).

Além disso, apresenta tempo de resposta de 1ms com Motion Blur Reduction MBR, taxa de atualização de 160Hz aliado aos recursos AMD FreeSync Premium, High Dynamic Range HDR e Dynamic Action Sync para propiciar ampla fluidez durante o jogo.

Outro diferencial é o alto falante embutido estéreo WavesMaxxAudio® de 7W que inclui graves maciços para melhor experiência sonora durante os jogos e recursos de produtividade como o multitasking em razão da ampla área do monitor e dos recursos on screen control, que permite ao usuário gerenciar os recursos do monitor e optar entre diversas configurações de divisão de tela) e dual controller que possibilita a divisão de conteúdos entre dois dispositivos distintos simultaneamente na tela do monitor.

Os novos modelos vão ao encontro da estratégia da empresa oferecendo o maior e mais completo portfólio de produtos ao público brasileiro com modelos desde 24 polegadas até 34 polegadas tanto no formato tradicional 16:9 como no formato UltraWide 21:9. Com isso, a LG quer democratizar o acesso ao mercado gamer e levar a experiência de uso de seus monitores a todos os consumidores.

"A LG investe continuamente na inovação e atualização da linha de monitores para entregar a melhor experiência do segmento. O lançamento dos novos modelos é a nossa forma de demonstrar a qualidade dos nossos produtos e o quanto nos importamos com os gamers", comenta Leonardo Almeida, gerente sênior de IT e B2B da LG Electronics.

Os novos modelos já estão disponíveis no Brasil com preço sugerido de R$ 3.099,00 para o LG UltraGear 32GN600 e R$ 3.199,00 para o LG UltraWide 34WP65C. Os produtos podem ser encontrados em primeira mão no site da Kabum. Conheça outras informações sobre os monitores gamers da LG aqui.

Especificações LG UltraGear 32GN600:

LG UltraGear 32GN600 Tamanho 32" Tipo de Tela VA Ângulo de Visão 178º / 178º Resolução Máxima QHD (2560 x 1440) Brilho 350 cd/m² Contraste 3000:1 (típ) Tempo de Resposta 1ms (MBR) Taxa de atualização 165Hz Gama de cores (típ.) sRGB 95% Profundidade de Cores (nº de cores) 16,7 milhões Distância entre Pixels 0,274 x 0,274 mm Tratamento de Tela Antirreflexo ENTRADAS/SAÍDAS HDMI Sim (x2) DisplayPort Sim (x1) USB- Type-C - USB - D-Sub - DVI - Saída de Fone de Ouvido Sim RECURSOS Alto-Falantes - HDR HDR10 Flicker Safe Sim AMD FreeSync™ Sim NVIDIA G-Sync™ - Adaptive Sync Sim (AMD FreeSync™ Premium) Motion Blur Reduction Sim Crosshair Sim Dynamic Action Sync Sim Black Stabilizer Sim Plug & Play Sim Modo Leitura Sim

Especificações LG UltraWide 34WP65C:

LG UltraWide 34WP65C Tamanho 34" Tipo de Tela VA Ângulo de Visão 178º / 178º Resolução Máxima QHD (2560 x 1440) 21:9 QHD (3440 x 1440) Brilho 300 cd/m² Contraste 3000:1 (típ) Tempo de Resposta 1ms (MBR) Taxa de atualização 160Hz Gama de cores (típ.) sRGB 99% Profundidade de Cores (nº de cores) 16,7 milhões Distância entre Pixels 0,0772 x 0,2317 mm Tratamento de Tela Antirreflexo ENTRADAS/SAÍDAS HDMI Sim (x2) DisplayPort Sim (x1) USB- Type-C - USB - D-Sub - DVI - Saída de Fone de Ouvido Sim RECURSOS Alto-Falantes Sim (7W x2 Maxx Audio) HDR HDR10 Flicker Safe Sim AMD FreeSync™ Sim NVIDIA G-Sync™ - Adaptive Sync Sim (AMD FreeSync™ Premium) Motion Blur Reduction Sim Crosshair Sim Dynamic Action Sync Sim Black Stabilizer Sim Plug & Play Sim Modo Leitura Sim

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgdobrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1868719/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1868720/2.jpg

FONTE LG Electronics

SOURCE LG Electronics