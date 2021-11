LG lança programa de relacionamentos com arquitetos

"O nome do projeto faz alusão à cor da nossa marca e carrega nossa personalidade de 'tornar a vida das pessoas melhor', integrando conteúdo e benefícios exclusivos para os cadastrados. O LG Magenta representa nosso DNA de marca que respira design, tecnologia e inovação, extrapolando as funcionalidades dos nossos produtos e inovando com soluções para o dia a dia deste público", explica Sonah Lee , head de marketing da LG do Brasil.

A plataforma traz soluções para necessidades desse público e será composto por três grandes pilares: Conteúdo, Benefícios e Programa de Fidelidade. Em Conteúdo, os arquitetos e designers de interiores terão acesso às principais tendências da arquitetura, vídeos, master classes com especialistas do mercado, convites para eventos do segmento e atendimento personalizado para seu escritório, além de acessar informações dos produtos LG, seus diferenciais e especificações técnicas.

Já em Benefícios, os profissionais cadastrados e seus clientes terão vantagens exclusivas na Loja Online da LG, além de conhecer os lançamentos de produtos em primeira mão. Também poderão baixar blocos 3D dos produtos e especificações para projetos, agendar e visitar o nosso showroom exclusivo com seus clientes, além da oportunidade de divulgar seus projetos por meio dos canais da LG, garantindo mais visibilidade ao seu serviço.

Por fim, o Programa de Fidelidade vai permitir o acúmulo de pontos, de acordo com o grau de engajamento na plataforma. Esses pontos poderão ser trocados por produtos e experiências exclusivas. Para ter acesso a todas essas funcionalidades, basta um cadastro simples no site www.lg.com/br/magenta com dados pessoais e comprovante de qualificação especializada, como o CREA.

"Estamos muito entusiasmados com este anúncio, pois ele representa um novo momento da marca, em que nos aproximamos de públicos estratégicos para trazer mais facilidade e conforto às casas das pessoas. A LG tem os arquitetos e profissionais de design como parceiros e fontes de inspiração e, por isso, está promovendo esta iniciativa", comemora Sonah Lee.

Embaixadores

O lançamento do LG Magenta contará com importantes parceiros como embaixadores do projeto, entre eles Fgmf Arquitetura e Fernando Forte - @fernandoforte ; Amanda Ferber - @amanda_ferber e @architecture_hunter; Mariana Orsi - @marianaorsifotografia; Giselle Martos do @lardocecasa; Karina Marinho – Karina.arquiteta e Renata Pocztaruk - @renatapocztaruk do @arqexpress.

Ao longo deste ano, a LG vem promovendo a plataforma de inteligência artificial ThinQ e idealizou a Casa LG ThinQ na CasaCor São Paulo como ponto de conexão junto aos profissionais da área e ao público em geral. A tecnologia que integra e conecta eletrodomésticos inteligentes vem se tornando referência entre os profissionais da área. Para outras informações e novidades, acesse o site: https://www.lg.com/br.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 53.10 bilhões, a LG é composta por três divisões de negócios – Home Entertainment, Home Appliance & Air Solution e VehicleComponents – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos móveis, ar-condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2014. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visite www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

