LG Magenta traz benefícios para arquitetos e designers

Para ter acesso à plataforma e se conectar com essa experiência premium, os arquitetos e designers devem se cadastrar no portal www.lg.com/br/magenta com o número de registro do trabalho ou perfil profissional nas redes sociais. Os estudantes das áreas também podem se inscrever com o número de matrícula.

"O objetivo do programa é nos aproximar cada vez mais dos especialistas de arquitetura e design em todo o país. Ele é composto por três grandes pilares: Conteúdo, Benefícios e Programa de Fidelidade, integrando informações e benefícios exclusivos para os cadastrados", explica Sonah Lee, head de marketing da LG do Brasil. "O LG Magenta representa nosso DNA que respira design, tecnologia e inovação, extrapolando as funcionalidades dos nossos produtos e inovando com soluções para o dia a dia", finaliza.

Os cadastrados têm acesso a conteúdo exclusivos, como especificações técnicas dos produtos, textos e vídeos sobre tendências, master classes, convites para eventos e visita ao Business Center da LG, além de atendimento personalizado, benefícios na Loja Online da LG e oportunidade de divulgar seus projetos na plataforma. A inscrição também dará acesso ao Programa de Fidelidade, que vai permitir o acúmulo de pontos que poderão ser trocados por produtos e experiências exclusivas.

Para ajudar os arquitetos e designers a escolherem as melhores opções para seus projetos, listamos algumas sugestões da LG:

Conforto térmico com design

Um item importante do projeto residencial ou corporativo é o ar-condicionado e o modelo deve ser adequado ao ambiente. Para quem busca climatizar mais de um espaço ao mesmo tempo com um ótimo custo-benefício, a LG disponibiliza o Multi Split, que possibilita a instalação de até cinco evaporadoras ou unidades internas ligadas a uma única condensadora. É ideal para escritórios e residências e indicado para projetos com pouco espaço ou sem grandes modificações estruturais.

Outros modelos e designs que oferecem essa solução incluem Artcool Gallery, Dual Inverter Voice, Cassete 1 via, Cassete 4 Vias e Split Hiwall. Para saber mais, basta acessar www.lg.com/br/business/solucoes-residencias.

Lavagem inteligente

A linha de Lava e Seca Smart da LG conta com a tecnologia exclusiva de inteligência artificial LG ThinQ. Sua memória armazena mais de 20 mil combinações de lavagens e o sistema AI DD (Artificial Intelligence Direct Drive) analisa o peso e os tipos de tecido dentro do tambor, adaptando os movimentos de lavagem e garantindo máxima eficiência, além de maior conservação dos tecidos.

A Lava e Seca Smart LG 13kg também tem ciclos de vapor e até lavagem a seco, eliminando até 99,9% os agentes alérgenos e higienizando as roupas. Seu design moderno conta com porta frontal de vidro temperado e cesto 100% em aço inox, muito mais seguros e fáceis de limpar. O valor sugerido é R$ 5.399,00 e mais informações estão no site: www.lg.com/br/lava-e-seca.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 53.10 bilhões, a LG é composta por três divisões de negócios – Home Entertainment, Home Appliance & Air Solution e VehicleComponents – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos móveis, ar-condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2014. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visite www.LGnewsroom.com

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

