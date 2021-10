LG NanoCell TV 2021 inova com design repaginado e maior eficiência

A linha LG NanoCell TV conta com a já conhecida tecnologia de nanopartículas uniformes, de 1 nanômetro, que, aplicadas diretamente ao painel ajudam a filtrar as ondas de luz excedentes, trazendo para as imagens mais de 1 bilhão de cores puras, mais realistas, vibrantes e precisas do que as demais TVs LCD/LED.

Na atualização da linha 2021 os modelos chegam com atualização nos processadores, seja na resolução 8K, com o α9 4ª geração ou nas telas 4K, com os processadores α7 4ª geração e o α5; sistema operacional webOS 6.0 com novo painel de controle e controle Smart Magic com botões direcionais para os serviços de streaming: Netflix, Globoplay, Disney+ e Prime Video, e para os assistentes de voz: Google Assistente e Amazon Alexa, além da função NFC na série NANO95.

Os novos modelos também trazem novidades no design com TVs mais finas e com menos bordas, padronização do apoio duplo de "pés" em toda as séries de produto e o novo acessório Gallery Stand que amplia as possibilidades de disposição da TV no ambiente, compatível com as séries NANO75/80/85 (65" e 55").

*Os consumidores que adquirirem uma TV NanoCell até o dia 07/10/2021 poderão fazer um review, com as suas impressões sobre o produto, no site da promoção Avaliou NanoCell Ganhou para ganhar 200 reais em vale-compra. Promoção válida para compras de 23/09/21 a 07/10/2021 e cadastro até 14/10/2021. Confira os modelos participantes e regulamento completo em www.AvaliouNanoCellGanhou.com.br. Imagens ilustrativas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1653358/LG_NanoCell_Photo.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil

SOURCE LG Electronics do Brasil