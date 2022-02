LG oferece facilidades para renovar as TVs de casa

Reforçando o compromisso de levar a melhor tecnologia para os lares brasileiros, a LG comunica a oportunidade perfeita para renovar as TVs de casa. Ofertando um combo com ótimas opções de televisores LED/LCD, com uma unidade da LG QNED MiniLED – que representa a inovação definitiva desta categoria, disponível no mercado nas séries QNED90 (com resolução 4K em 75 e 65 polegadas), e QNED99 (com resolução 8K e opções de tamanhos entre 86 e 75), além do modelo LG UHD TV – com inteligência artificial LG ThinQ AI e o controle Smart Magic que funciona como um mouse na TV.

Para tornar a experiência do consumidor ainda mais completa, a marca também disponibiliza a instalação das TVs QNED MiniLED e 3 meses de acesso ao serviço de streaming de filmes e séries Apple TV+, tudo isso sem custo adicional.

Produtos participantes

65QNED90 + 50UP

75QNED90 + 55UP

75QNED99 + 55UP

86QNED99 + 65UP

Estas e outras opções de combos promocionais podem ser encontradas nas lojas participantes. Para ler o regulamento e acessar mais informações, acesse aqui.

*Confira opções de produtos elegíveis e respectivos descontos junto às lojas participantes. Instalação gratuita válida apenas para a linha QNED. Confira o regulamento do programa em: www.lg.com/br/lginstala. Promoção Apple TV + válido para resgate em LG Smart Tvs qualificadas até 13/03/22. Novos assinantes apenas. O plano se renova automaticamente de acordo com o preço mensal de sua região até ser cancelado. Para mais informações sobre a promoção, consulte o regulamento em lg.com/br/tv/appletvplus.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1748500/LG_220117_Combo_QNED___UHD_04.jpg

