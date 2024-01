LG REVELA AS MAIS RECENTES TVS OLED EVO NA VANGUARDA DA INOVAÇÃO E EVOLUÇÃO

As TVs OLED 2024 da LG melhoram a imersão e a experiência do usuário com desempenho 4 vezes maior do processador de inteligência artificial, proporcionando recursos visuais, áudio e personalização excepcionais

SÃO PAULO, 5 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) está apresentando a linha de TVs OLED de 2024 da empresa, levando a experiência de entretenimento doméstico a um novo nível. Essas novas adições à linha OLED, desenvolvidas com o mais recente processador de inteligência artificial da empresa com desempenho 4 vezes superior, proporcionam experiências de visualização incomparáveis com qualidade de imagem ainda mais intensa e realista.

LG OLED evo G4/ Divulgação: LG Electronics

Impulsionada por uma abordagem centrada no cliente, a visão "Sync to You, Open to All" (Sincronizada com Você, Aberta para Todos) da LG expressa o objetivo da empresa de criar experiências personalizadas para cada estilo de vida, com produtos acessíveis a todos. Para este fim, a plataforma webOS smart TV da LG fornece soluções e serviços personalizados com um ecossistema ampliado com maior conectividade, oferecendo capacidades exclusivas como uma empresa de plataforma de mídia e entretenimento para fornecer a melhor experiência de TV para todos.

A LG está apresentando a nova e ampliada linha de TVs OLED para 2024 com um processador de última geração alimentado por inteligência artificial, desenvolvido pela LG e projetado exclusivamente para TVs OLED. Em especial, as TVs LG SIGNATURE OLED M4 e LG OLED G4 estão equipadas com o novo processador α (Alpha) 11 AI, que melhora efetivamente a qualidade de imagem e áudio, aumentando o desempenho gráfico em 70%, com uma velocidade de processamento 30% mais rápida em comparação com sua antecessora.

As mais recentes TVs OLED da LG vêm com upscaling de inteligência artificial atualizado, utilizando análise precisa de imagem em nível de pixel, para tornar mais nítido objetos e fundos que podem parecer desfocados. Tudo impulsionado pelo julgamento criterioso da própria inteligência artificial, proporcionando uma experiência de visualização mais clara e intensa. Além disso, o processador de inteligência artificial inovador filtra habilmente as cores, analisando tons usados com frequência que melhor transmitem o sentimento e os elementos emocionais pretendidos pelos cineastas e criadores de conteúdo. O Dynamic Tone Mapping Pro divide as imagens em blocos e ajusta o brilho e o contraste analisando as variações de brilho onde a luz entra na cena, criando imagens que parecem mais tridimensionais.

O grande destaque é a LG SIGNATURE OLED M4, a TV OLED sem fios da LG que agora está disponível em um novo tamanho de tela de 65", permitindo uma ampla variedade de opções de tela. Do modelo versátil de 65 polegadas ao gigante de 97 polegadas, é fácil obter uma visualização mais limpa e sem distrações. A inovadora Zero Connect Box sem fio elimina completamente todos os cabos conectados. A OLED M4 é a primeira TV do mundo com transmissão de vídeo e áudio sem fio de até 4K 144 Hz, oferecendo desempenho OLED superior com detalhes precisos e uma sensação maior de imersão.

"Apoiada por uma TV OLED líder na sua classe e pela impressionante linha QNED, a LG continua a afirmar o seu domínio no mercado de TVs premium com a promessa da melhor experiência de cliente possível, com uma seleção diferenciada de conteúdos e serviços disponíveis na plataforma de webOS smart TV da empresa", disse Park Hyoung-sei, presidente da Home Entertainment Company da LG.

Além de oferecer uma qualidade de imagem impressionante, os recursos do AI Sound Pro oferecem um áudio mais rico e completo, ao mesmo tempo em que aproveitam o som surround virtual 11.1.2 dos alto-falantes integrados para criar o ambiente de visualização perfeito. A tecnologia de inteligência artificial também separa eficazmente as vozes da trilha sonora para melhorar a clareza do diálogo e aprimora perfeitamente o áudio como se ele estivesse saindo naturalmente do centro da tela.

Os mais recentes modelos OLED evo da LG ganham ainda mais credibilidade pela sua qualidade de imagem nítida com a certificação ClearMR da Video Electronics Standards Association (VESA)1.

A reputação da TV OLED da LG como a melhor TV para jogos está garantida com os modelos mais recentes apresentando diversas vantagens para jogos, incluindo uma impressionante taxa de atualização 4K de 144 Hz2 e recursos abrangentes de HDMI 2.1. Essas TVs avançadas também vêm com Game Optimizer para permitir que os jogadores alternem facilmente entre predefinições de exibição projetadas para diferentes gêneros de jogos e são compatíveis com NVIDIA G-SYNC® e AMD FreeSync para eliminar tearing e stuttering na imersão para uma experiência de jogo mais dinâmica e realista.

A LG aprimora ainda mais a experiência de entretenimento doméstico com personalização versátil e maior praticidade. Ao utilizar a versão mais recente do webOS, os usuários podem criar até 10 perfis individuais para personalizar a experiência. As mais recentes Smart TVs da LG podem até reconhecer as vozes dos usuários com base nos perfis e oferecer recomendações personalizadas, interpretando padrões a partir de um histórico de utilização abrangente.

Com base nos perfis individuais, os usuários podem personalizar a tela inicial na mais recente plataforma webOS smart TV e definir suas configurações personalizadas com o mínimo de esforço. Isto permite-lhes acessar facilmente aos seus serviços e conteúdos favoritos e aproveitar o Picture Wizard personalizado, um serviço que lhes permite ajustar a qualidade da imagem ao seu gosto. Tornando a experiência do usuário ainda mais integrada, a interface de fácil uso da tela inicial fornece uma prévia do conteúdo assistido mais recentemente, o que significa que informações sobre aplicativos usados recentemente podem ser acessadas facilmente e os vídeos podem ser reproduzidos de forma rápida e sem esforço.

Com o programa webOS Re:New 3, a LG está oferecendo a mais recente atualização do webOS aos proprietários de Smart TVs LG para que tenham uma experiência de TV atualizada pelos próximos cinco anos. Esta atualização se aplica aos modelos de TV OLED de 2022 e aos modelos QNED Mini LED 8K de 2022 da empresa e, no futuro, será estendida a mais produtos de TVs da LG em todo o mundo, permitindo que os clientes que compram essas TVs LG se beneficiem de experiências de usuário diferenciadas, graças para a atualização contínua do webOS por cinco anos.

A LG está empenhada em oferecer as melhores experiências de usuário a todos, melhorando a acessibilidade dos seus produtos e facilitando experiências perfeitas em vários dispositivos. As smart TVs LG de 2024 com o webOS mais recente podem interagir com dispositivos domésticos inteligentes compatíveis com o Matter, o padrão universal para interoperabilidade de IoT (sigla em inglês para Internet das Coisas) doméstica inteligente. As mais recentes TVs LG também suportam Apple AirPlay e Google Chromecast integrados para melhor compatibilidade com dispositivos móveis, permitindo aos usuários transmitir facilmente conteúdo de um dispositivo para sua tela ultragrande para explorar uma visualização excepcional em casa.

Para uma experiência de entretenimento doméstico enriquecida com maior imersão, as TVs LG OLED e as TVs QNED4 podem ser facilmente emparelhadas com os soundbars LG através do WOWCAST integrado, resultando em qualidade de áudio superior com conectividade sem fio perfeita. O WOW Orchestra cria imersão de áudio tridimensional, com os alto-falantes integrados e o soundbar da TV trabalhando em harmonia para apresentar um sistema de áudio unificado.

Para melhorar a experiência do usuário para indivíduos com habilidades diversas, as TVs LG oferecem uma ampla variedade de recursos de acessibilidade na seção Acessibilidade do Quick Card. Isso significa que agora todos podem encontrar facilmente recursos de acessibilidade na tela inicial, incluindo serviços úteis projetados para apoiar pessoas com deficiência. Além disso, tutoriais de controle remoto e serviços de chatbot ajudam os usuários a acessar os serviços apenas com a voz.

Para acompanhar todos os anúncios da LG na CES, visite https://www.lg.com/br/ces2024 e o canal Global da LG no YouTube .

1 A certificação não se aplica aos modelos OLED evo de 97 polegadas.

2 As TVs OLED 2024 da LG nas séries M4, G4 e C4 com telas de até 83 polegadas suportam 4K a 144 Hz.

3 Notificações pop-up oferecendo uma atualização completa sem a necessidade de selecionar a experiência ou interface de usuários, ou recursos específicos, são enviadas apenas aos clientes que concordaram em recebê-las. É importante observar que esta atualização não contempla desempenho, recursos ou durabilidade do hardware da TV.

4 LG OLED série M/G/C/B e modelos de TV QNED que suportam 120 Hz contam com WOWCAST integrado.

